سال آینده خبری از نید فور اسپید نخواهد بود، ولی بتلفیلد ۶ قطعی است

در ادامه‌ی جریان تعویق در عرضه‌ی بازی‌های امسال، شرکت بازی‌سازی الکترونیک آرتز خبر از لغو برنامه‌های خود برای عرضه‌ی شماره‌ی جدید مجموعه بازی‌های نید فور اسپید در سال ۲۰۲۱ داده است. طبق گفته‌ی الکترونیک آرتز، استودیوی «کرایتریون گیمز» که مشغول ساخت شماره‌ی بعدی مجموعه بازی‌های نید فور اسپید بود، به جای کار روی آن بازی، روی بتلفیلد بعدی کار خواهد کرد.

مدیر استودیوهای بازی‌سازی الکترونیک آرتز طی مصاحبه‌ای اضافه کرده است که لغو عرضه‌ی نید فور اسپید جدید در سال جاری میلادی، به معنای لغو خود بازی نیست. الکترونیک آرتز می‌گوید که نه ساخت بازی دچار مشکل شده و نه هیچ گونه نگرانی نسبت به خود بازی نید فور اسپید وجود دارد، بلکه در حال حاضر اولویت با عرضه‌ی بتلفیلد بعدی است و به همین دلیل، استودیوی کرایتریون گیمز (Criterion Games) به عنوان استودیوی کمکی روی بتلفیلد کار خواهد کرد.

«لورا میله»، مدیر استودیوی بازی‌سازی الکترونیک آرتز، طی مصاحبه‌ای به خبرگزاری پالی‌گان گفته است که به خاطر مشکلات ناشی از بحران جهانی فعلی و هم‌چنین به خاطر پیوستن شرکت کدمسترز به الکترونیک آرتز، آن‌ها در سال ۲۰۲۱ یک بازی مسابقه‌ای برای عرضه دارند و اجباری به عرضه‌ی نید فور اسپید جدید وجود ندارد. به همین دلیل هم الکترونیک آرتز تصمیم گرفته است تا استودیوی سازنده‌ی بازی یعنی کرایتریون را روی پروژه‌ی دیگری قرار دهد.

او در این باره توضیح داده است: «بتلفیلد بسیار عالی از آب درآمده است و تیم بازی‌سازی به سختی مشغول کار روی آن هستند. آن‌ها سال قبل هم بسیار سخت روی بازی کار می‌کردند. همه‌ی ما تمام مدت از خانه مشغول کار بوده‌ایم و این موضوع، بسیار دشوار است. بازی ساختن از خانه بسیار سخت است و تیم سازنده‌ی بتلفیلد کمی خسته شده. بتلفیلد جدید یک بازی عالی اس و ظرفیت شگفت‌انگیزی برای این بازی وجود دارد. ما آمده‌ایم که برنده شویم و می‌خواهیم یک بازی بتلفیلد عالی را به بازار عرضه کنیم.»

الکترونیک آرتز دو سه ماه پیش خبر از عرضه‌ی یک بتلفیلد و یک نید فور اسپید جدید در سال مالی بعدی خود داده بود؛ طوری که این دو بازی برای عرضه تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۲ در نظر گرفته شده بودند. رونمایی از شماره‌ی بعدی مجموعه بازی‌های بتلفیلد، که هنوز نمی‌دانیم آیا بتلفیلد ۶ است یا نام خاصی دارد، به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد. سه سالی از عرضه‌ی آخرین شماره‌ی این سری بازی‌ها یعنی بتلفیلد ۵ می‌گذرد. بتلفیلد ۵ در دوره‌ی جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتاد، اما شنیده‌ایم که بتلفیلد بعدی قرار است به جنگ‌های مدرن بازگردد.

سال گذشته، الکترونیک آرتز ساخت سری بازی‌های نید فور اسپید را به کرایتریون گیمز سپرد. این استودیوی بازی‌سازی که بیشتر به خاطر مجموعه بازی‌های «برن‌آوت» خود معروف است، دو شماره‌ی شگفت‌انگیز در سری نید فور اسپید ساخته است. دو بازی «نید فور اسپید: موست وانتد» سال ۲۰۱۲ و «نید فورت اسپید: هات پرسوت» سال ۲۰۱۰ ساخته‌ی کرایتریون گیمز هستند. چند شماره‌ی قبلی نید فور اسپید همگی توسط استودیویی به نام «گوست گیمز» ساخته شده بودند. الکترونیک آرتز سال گذشته به طور کلی مجموعه‌ی نید فور اسپید را از گوست گیمز گرفت و این استودیو را برای کمک به ساخت موتور پایه‌ی فراست بایت، تغییر کاربری داد.

کرایتریون گیمز پاییز امسال نسخه‌ای بازسازی شده از همان نید فور اسپید: هات پرسوت برای کنسول‌های نسل جدید و کامپیوتر عرضه کرد، اما هیچ اطلاعاتی از نید فور اسپید بعدی آن‌ها نداریم.

لورا میله می‌گوید که این خبر، در کنار خبر لغو ساخت نسخه‌ی جدید بازی آنتم، ممکن است طرفداران را نسبت به وضعیت نید فور اسپید بعدی نگران کند، اما او تاکید می‌کند که هیچ مشکلی در ساخت این بازی وجود ندارد: «هرگز چنین تصمیمی را بدون صحبت با کرایتریون گیمز و در نظر گرفتن تاثیری که آن‌ها می‌توانند روی ساخت بتلفیلد داشته باشند، اتخاذ نکرده‌ایم. این استودیو روی استار وارز: بتل فرانت هم کار کرده است، آن‌ها روی بتلفیلد کار کرده‌اند و رابطه‌ای بسیار نزدیک و دو جانبه با سازندگان این سری بازی‌ها دارند. کاملا مطمئنم که این حرکت برای‌شان بسیار مثبت خواهد بود.»

کدمسترز به الکترونیک آرتز پیوست

استودیوی کرایتریون گیمز روی ساخت دو بازی استار وارز: بتل فرانت، و دنباله‌ی آن یعنی بتل فرانت ۲ به سازندگان مجموعه‌ی بتلفیلد کمک کرده بود. آن‌ها هم‌چنین بخش بتل رویل بتلفیلد ۵ یعنی بخش «فایراستورم» را ساخته‌اند.

میله می‌گوید که بهتر است در عرضه‌ی نید فور اسپید بعدی عجله نکنند، مخصوصا که آن‌ها یک بازی مسابقه‌ای دیگر ساخته‌ی کدمسترز را هم برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته‌اند و حتی عرضه‌ی این بازی هم می‌تواند روی نید فور اسپید تاثیر بگذارد. از طرف دیگر، استودیوی کرایتریون گیمز تواناهایی بالایی دارد که به کمک بتلفیلد می‌آید. میله اضافه کرده است که مجموعه‌ی نید فور اسپید تحت نظر کرایتریون گیمز باقی خواهد ماند و آن‌ها به ساخت بازی بازخواهند گشت و هیچ برنامه‌ای هم برای ارایه‌ی مجموعه‌ی نید فور اسپید به کدمسترز وجود ندارد.

مدیر استودیوهای الکترونیک آرتز توضیح داده است: «مجموعه‌ی نید فور اسپید متعلق به آن‌هاست. به همین دلیل هم بازسازی اخیر را بسیار خوب مدیریت کردند. هر اتفاقی که قرار باشد برای مجموعه‌ی نید فور اسپید بیافتد، دخالت آن‌ها و تصمیم‌گیری آن‌ها هم اهمیت بسیاری خواهد داشت.» با این حال، طبق گفته‌ی لور میله، مدیران الکترونیک آرتز ظرفیت بیشتری در بتلفیلد می‌بینند و این بازی نیاز به رسیدگی بیشتری دارد.

شعبه‌ی جدید استودیوی دایس (DICE) که در لس آنجلس و زیر نظر «ویسنت زمپلا» تاسیس شده، روی بخش آنلاین و آپدیت‌های بتلفیلد بعدی کار می‌کند.

بتلفیلد ۶ مشخصا برای کنسول‌های نسل جدید یعنی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ساخته می‌شود، اما شنیده‌ها از وجود یک نسخه‌ی متفاوت برای کنسول‌های نسل قبل هم خبر داده‌اند. گفته شده که بتلفیلد ۶ نقشه‌هایی بسیار بزرگ دارد که ۱۲۸ بازی‌کننده را در خود جای می‌دهد و سیستم تخریب‌پذیری آن با استفاده از سخت‌افزار کنسول‌های نسل جدید، از هر چه تا به حال در این مجموعه دیده‌ایم جذاب‌تر است.

