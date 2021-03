بازسازی فاینال فانتزی ۷، به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگترین بازی‌های امسال، بخشی از یک پروژه‌ی بزرگ است؛‌ طوری که ساخت بازسازی فاینال فانتزی ۷ هنوز به پایان نرسیده و احتمالا چند شماره و قسمت دیگر ادامه خواهد داشت. «تتسویا نومورا»، کارگردان و طراح شخصیت معروف برخی از قسمت‌های فاینال فانتزی، کارگردانی بازسازی فاینال فانتزی ۷ را هم برعهده داشت، اما او فقط روی ساخت دنباله‌های این بازی نظارت خوهد کرد.

این خبر را شخص تتسویا نومورا در یک مصاحبه اعلام کرده است. طبق گفته‌ی نومورا، پایه‌ی بسیار خوبی برای بازسازی فاینال فانتزی ۷ ساخته شده و به همین دلیل، او با خیال راحت می‌تواند پروژه را به دیگر افراد تیم بسپارد.

تتسویا نومورا طی مصاحبه‌ای به هفته‌ی نامه‌ی فامیتسو گفته است: «امروز از سه بازی مختلف در دنیای فاینال فانتزی ۷ رونمایی کردیم. من شخصا در حال حاضر روی تعداد زیادی پروژه مشغول به کار هستم؛ بسیار بیشتر از گذشته. چون توانسته‌ایم به خوبی پایه و اساس گیم‌پلی را در بخش اول بازسازی فاینال فانتزی ۷ طراحی کنیم و می‌دانیم چگونه باید آن را در آینده گسترش دهیم و چه پیشرفت‌هایی به آن بیاوریم، نائوکی هاماگوچی را به عنوان کارگردان قسمت بعدی انتخاب کرده‌ایم.»

البته که نومورا اضافه کرده است که نقش او به عنوان ناظر روی تمام پروژه‌های این مجموعه، ادامه خواهد داشت: «من به عنوان کارگردان کلی مجموعه‌ی فاینال فانتزی ۷ شامل بازسازی‌ها و بازی‌های موبایل، فعالیت خواهم کرد. میزان دخالتم در بازی‌ها چندان فرق نخواهد کرد. امیدوارم به حمایت از من ادامه دهید.»

اسکوئر انیکس اخیرا از نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازسازی فاینال فانتزی ۷ رونمایی کرد. این نسخه، در کنار پیشرفت‌های گرافیکی و قابلیت اجرای بازی با سرعت ۶۰ فریم هم‌چنین یک مرحله‌ی جدید با شخصیتی متفاوت دارد. طبق گفته‌ی تتسویا نومورا، ساخت بخش بعدی فاینال فانتزی ۷ با در نظر گرفتن سخت‌افزار قدرتمندتر پلی‌استیشن ۵ آغاز شده است و می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا قسمت بعدی این بازی، با کیفیتی بالاتر ساخته شود.

بازسازی فاینال فانتزی ۷ برای پلی‌استیشن ۵ با محتوای ویژه معرفی شد

نائوکی هاماگوچی به عنوان دستیار کارگردان روی قسمت نخست فاینال فانتزی ۷ و تحت نظر تتسویا نومورا فعالیت کرده و یکی از طراحان اصلی بازی بود. او پیش از این به هنگام توسعه‌ی سری بازی‌های فاینال فانتزی ۱۳ به عنوان برنامه‌نویس ارشد حضور داشت.

تتسویا نومورا به غیر از کارگردانی مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی ۷ هم‌چنین خالق و کارگردان سری بازی‌های کینگدام هارتس و طراح شخصیت اکثر شخصیت‌های کل مجموعه‌ی فاینال فانتزی است.

در حال حاضر هیچ اطلاعاتی از قسمت بعدی بازسازی فاینال فانتزی ۷ در اختیار نداریم. بازسازی فاینال فانتزی ۷ از امروز به صورت رایگان به مشترکان پلی‌استیشن پلاس ارایه می‌شود و اگر مشترک این سرویس هستید و این بازی را تجربه نکرده‌اید، حتی اگر طرفدار این سری بازی‌ها نیستید، پیشنهاد می‌کنیم حتما آن را امتحان کنید.

