نامزدهای بفتا ۲۰۲۱ بازی اعلام شد؛ رکوردشکنی لست آو آس ۲ با ۱۳ نامزدی

نامزدهای امسال جوایز آکادمی فیلم و تلویزیون انگلستان یا همان بفتا برای بازی‌های ویدیویی اعلام شدند. سونی با سه بازی بزرگ خود در سال گذشته‌ی میلادی، بیشترین افتخارات بفتا ۲۰۲۱ بازی را به خود اختصاص داده، اما بازی «لست آو آس ۲» (The Last of Us Part II) مشخصا رکوردشکنی کرده است. برای اولین بار در تاریخ بفتا، لست آو آس ۲ توانسته است نامزد دریافت ۱۳ جایزه شود.

رکورد قبلی بیشترین تعداد جوایز تاریخ بفتا متعلق به دو بازی «دث استرندینگ» و «کنترل» است که سال گذشته هر دو توانستند در ۱۱ بخش نامزد دریافت جایزه شوند. پس از لست آو آس ۲، بازی گوست آو سوشیما به عنوان پرافتخارترین بازی بعدی، موفق شده تا در ۱۰ بخش نامزد دریافت جایزه شود.

آکادمی فیلم و تلویزیون انگلستان بیش از یک دهه است که مراسمی جداگانه مختص بازی‌های ویدیویی برگزار می‌کند و به بهترین‌های سال صنعت بازی‌های ویدیویی، جوایزی اعطا می‌کند.

عرضه‌ی لست آو آس ۲ به عنوان یکی از بزرگترین بازی‌های امسال با حواشی متعددی همراه بود. از انتقاد به میزان خشونت آن گرفته تا تصمیماتی که سازندگان در قصه‌ی آن گرفتند، کم و بیش بین بازی‌های ویدیویی بی‌سابقه بود و بازی با انتظارات معمول افراد از یک بازی ویدیویی، فاصله‌ی بسیاری داشت. با این حال، این جریان را مثبت قلمداد می‌کنیم و تفاوت‌ها و ریسک‌های این بازی، نهایتا از سوی جمعیت بسیاری پذیرفته شد و چه منتقدان و چه بازی‌کننده‌ها، تعریف و تمجید بسیاری از بازی کردند.

لست آو آس ۲ نه‌تنها در مراسم گیم اواردز ۲۰۲۰ به عنوان بهترین بازی سال انتخاب شد، بلکه مجموعا با دریافت نزدیک به ۳۰۰ جایزه‌ی بهترین بازی سال از سوی نشریات و وب‌سایت‌های مختلف تمام دنیا، توانست نام خود را به عنوان پرافتخارترین بازی تاریخ ویدیوگیم ثبت کند.

با این حال، این موضوع قرار نیست برنده شدن لست آو آس ۲ در بفتا ۲۰۲۱ را قطعی کند. دث استرندینگ و کنترل که هر دو رکورددار بیشترین تعداد نامزدی بفتا بودند، سال گذشته هر کدام فقط یک جایزه‌ دریافت کردند.

جوایز بفتا برای بازی‌های ویدیویی، معمولا بیشتر به بازی‌های مستقل و کوچک ارایه شده‌اند و در بیشتر سال‌ها مشاهده کرده‌ایم که بهترین بازی سال از سوی منتقدان بفتا نه به یک بازی بزرگ و پرهزینه و بلکه به پروژه‌ای کوچک و تجربی اهدا می‌شود. البته که ساختار قصه‌گویی متفاوت لست آو آس ۲ که بی‌شباهت به پروژه‌های سینمایی مستقل نیست، شاید داوران بفتا را تحت تاثیر قرار دهد.

همانطور که گفتیم، بازی‌های سونی بیشترین تعداد نامزدی را در بخش‌های مختلف بفتا ۲۰۲۱ داشته‌اند؛ طوری که ۴۱ نامزدی در بخش‌های مختلف متعلق به بازی‌های سونی است. پس از لست آو آس ۲ و گوست آو سوشیما، بازی‌های اسپایدرمن: مایلز مورالس و دریمز قرار دارند که به ترتیب در ۷ و ۶ بخش نامزد دریافت جایزه شده‌اند. حتی بازی سک‌بوی، سکوبازی جدیدی که با تهیه‌کنندی سونی ساخته شده، در ۴ بخش نامزد دریافت جایزه شده است.

ساخته‌های سونی به کنار، نام بازی Hades هم در ۸ بخش مختلف دیده می‌شود و به جرات می‌توانیم آن را یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های بفتا برای انتخاب از سوی آن‌ها به عنوان بهترین بازی سال بدانیم.

بازی‌های «انیمال کراسینگ: نیو هورایزنز»، «گوست آو سوشیما»، «هیدس»، «هاف-لایف الکس»، «اسپایدرمن: مایلز مورالس» و «لست آو آس ۲» به عنوان نامزدهای اصلی در بخش بهترین جایزه‌ی سال انتخاب شده‌اند. اگر بخواهیم با استناد به جوایز سال‌های گذشته که به بازی‌هایی مثل «غاز بی‌نام و نشان» و «آنچه از ادیث فینچ باقی مانده» و «هل‌بلید» داده شدند، استناد کنیم، به جرات می‌توانیم بگوییم که جایزه‌ی بهترین بازی سال ۲۰۲۱ بفتا هم متعلق به یک ساخته‌ی مستقل دیگر است.

مراسم جوایز بازی‌های بفتا مثل سال گذشته به صورت دیجیتال و از خانه برگزار خواهد شد. بفتا ۲۰۲۱ در روز ۲۵ مارس با اجرای «ال اوسیلیوود» به صورت زنده پخش خواهد شد. برخلاف زمانی که مراسم به صورت زنده و با حضور تمام نامزدها برگزار می‌شد، رویداد جوایز بفتا ۲۰۲۱ بازی از نظر زمانی حدود یک ساعت و نیم طول خواهد کشید و با مراسمی چند ساعته برای اهدای جوایز طرف نیستیم.

می‌توانید در ادامه لیست کامل نامزدهای بفتا ۲۰۲۱ را ببینید.

بهترین دستاورد فنی

Demon’s Souls

Doom Eternal

Dreams

Microsoft Flight Simulator

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

بهترین بازیگر نقش مکمل

«کارلا تاسارا» در نقش «جودی آلوارز» در Cyberpunk 2077

«جفری پیرس» در نقش «تامی» در The Last of Us Part II

«لوگان کانینگهم» در نقش «هیدس» در Hades

«پاتریک گلگر» در نقش «کوتون خان» در Ghost of Tsushima

«شنون وودوارد» در نقش «دینا» در The Last of Us Part II

«تروی بیکر» در نقش «جوئل» در The Last of Us Part II

بهترین بازیگر نقش اصلی

«اشلی جانسون» در نقش «الی» در The Last of Us Part II

«شرامی لی» در نقش «وی» در Cyberpunk 2077

«کودی کریستین» در نقش «کلاد استرایف» در Final Fantasy 7 Remake

«دایسوکه سوجی» در نقش «جین ساکایی» در Ghost of Tsushima

«لورا بیلی» در نقش «بی» در The Last of Us Part II

«ناجی جیتر» در نقش «مایلز مورالس» در Marvel’s Spider-Man Miles Morales

بهترین مجموعه‌ی جدید

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero

Spiritfarer

بهترین روایت

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

بهترین موسیقی

Ghost of Tsushima

Hades

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

بهترین بازی چند نفره

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

Valorant

بهترین طراحی بازی

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

بهترین بازی تاثیرگذار و فراتر از سرگرمی

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

Spiritfarer

Tell Me Why

The Last of Us Part II

بهترین بازی خانوادگی

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure

بهترین بازی در حال تکامل

Destiny 2: Beyond Light

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man’s Sky

Sea of Thieves

بهترین بازی اول یک استودیو

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

Roki

The Falconeer

بهترین طراحی صدا

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

بهترین کارگردانی هنری

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

بهترین طراحی انیمیشن

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

The Last of Us Part II

بهترین بازی انگلیسی

Dreams

F1 2020

Fall Guys

Roki

Sackboy: A Big Adventure

The Last Campfire

بهترین بازی سال

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

