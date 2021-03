شرکت بازی‌سازی «کوئی تکمو» از جدیدترین شماره‌ی مجموعه بازی‌های «مبارزان سامورایی» (Samurai Warriors) رونمایی کرده است. بازی مبارزان سامورایی ۵ برای عرضه در تابستان سال ۱۴۰۰ روی تمام پلتفرم‌ها در نظر گرفته شده است.

در رویداد نینتندو دایرکت دو هفته‌ی پیش بود که پس از سال‌ها، شاهد رونمایی شماره‌ی جدید سری بازی‌های مبارزان سامورایی بودیم. این مجموعه بازی‌ها که توسط استودیوی سازنده‌ی سری «واریورز» (Warriors) ساخته می‌شود، برخلاف مجموعه‌ی اصلی یعنی Dynasty Warriors روی تاریخ ژاپن و شخصیت‌های تاریخی این کشور تمرکز دارد. مبارزان سامورایی ۵ برخلاف چند قسمت قبلی مجموعه، قرار است روندی متفاوت به خود بگیرد؛ این روند متفاوت چه در داستان و چه در طراحی ظاهری شخصیت‌ها نمود پیدا کرده است.

طبق گفته‌ی سازندگان بازی، مبارزان سامورایی ۵ یک بازنگری بر این مجموعه بازی‌هاست به همین دلیل، با سبک و سیاق ظاهری متفاوتی برای آن طرف هستیم. داستان بازی قرار است مثل قسمت‌های پیشین مجموعه در دوره‌ی سنگوکو تاریخ ژاپن رخ دهد. شخصیت‌هایی که این قسمت تمرکز زیادی روی آن‌ها دارد، «نوبوناگا اودا» و «میتسوهیده آکچی»، از معروف‌ترین و بزرگترین فرماندهان سامورایی ژاپن هستند.

بازی جنگ‌های مختلفی در تاریخ ژاپن را به تصویر خواهد کشید و نوبوناگا اودا را در جوانی‌های او خواهیم دید. البته که داستان‌های سری واریورز بیشتر اوقات فقط در ایده‌ی اصلی از تاریخ پیروی می‌کنند و بعضا شخصیت‌هایی معروف مختلف از دوره‌های زمانی متفاوت را در یک دوره‌ی یکسان قرار می‌دهند؛ در نتیجه انتظار بازنگری تاریخی دقیقی از مبارزان سامورایی ۵ را نداریم.

از نظر روند بازی، گیم‌پلی همیشگی مجموعه‌ی واریورز یعنی همان مبارزات یک نفر در مقابل هزار نفر، در مبارزان سامورایی ۵ حفظ شده است. بازی قرار است ۲۷ شخصیت مختلف داشته باشد که همگی با توجه به عصر سنگوکو ژاپن از نظر ظاهری دوباره طراحی شده‌اند. حرکات جدیدی برای شخصیت‌ها در مبارزان سامورایی ۵ طراحی شده‌اند و یک قابلیت کاملا جدید هم به نام «ضربات دیوانه‌ور» به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهد تا به شکلی زیبا و قدرتمند، جمعیتی بزرگ از دشمنان را نابود کنند. این حرکات ویژه‌ی جدید از نظر بصری با افکت قلم و جوهر ژاپنی به تصویر کشیده می‌شوند و بسیار زیبا از آب درآمده‌اند.

به نظر می‌رسد که سبک ظاهری جدید مبارزان سامورایی ۵ با توجه به توانایی سخت‌افزاری کنسول سوییچ طراحی شده باشد، چون برخلاف شخصیت‌های پرجزییات بازی‌های دیگر این مجموعه یعنی Dynasty Warriors 8 و Dynasty Warriors 9، با شخصیت‌هایی با سبک کمیک طرف هستیم. با این حال، تصور نمی‌کنیم نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ یا کامپیوتر به غیر از وضوح تصویر بالاتر و سرعت اجرای بیشتر، قابلیت‌های گرافیکی بیشتری داشته باشند.

مبارزان سامورایی ۵ برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و کامپیوتر عرضه خواهد شد. نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان به ترتیب روی کنسول‌های نسل جدید پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری قابل اجراست، اما حرفی از تغییرات این نسخه‌ها زده نشده است.

عرضه‌ی بازی برای روز ۲۷ جولای سال جاری میلادی (۵ مرداد ۱۴۰۰) در نظر گرفته شده است.

می‌توانید تریلر رونمایی و تصاویری از مبارزان سامورایی ۵ (Samurai Warriors 5) را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post مبارزان سامورایی ۵ برای تمام کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala