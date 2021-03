اتفاق عجیب و شگفت‌انگیزی نیست که طرفداران در انتظار بازی‌های موردعلاقه‌ی خود باشند، به‌خصوص اثری مثل قسمت جدید مجموعه بازی «خدای جنگ» که همیشه از محبوبیت بسیاری برخوردار بوده و قسمت قبلی آن هم توانسته موفقیت‌های بسیاری را رقم بزند. همه‌ی این‌ها باعث شده تا طرفداران انتظارات زیادی از قسمت بعدی این بازی داشته باشند و برای عرضه‌ی آن لحظه‌شماری کنند. اتفاقی که واکنش «کوری بارلاگ»، کارگردان بازی، را هم در پی داشته است.

سال قبل در یکی از رویدادهایی که سونی برای رونمایی از بازی‌های پلی‌استیشن ۵ تدارک دیده بود، برای آخرین نمایش آن رویداد، در اقدامی سورپرایز کننده و با یک تیزر کوتاه قسمت بعدی بازی گاد آو وار معرفی شد. هرچند در آن تیزر هیچ‌چیز خاصی از بازی نشان داده نشد و حتی نام دقیق بازی هم مشخص نشد، اما با نوشتن عنوان «گاد آو وار» و جمله‌ی «راگناروک در راه است» نوید آمدن این بازی را به طرفداران داد. با این حال، مهم‌ترین بخش این تیزر بسیار کوتاه، پایان آن بود که به عرضه‌ی بازی در سال ۲۰۲۱ اشاره می‌کرد.

واقعیت این است که از همان معرفی اولیه هم بسیاری گمان می‌کردند که بازی قطعاً به سال ۲۰۲۱ نخواهد رسید و عرضه‌ی آن به زمان دیگری موکول خواهد شد. اتفاقات این چند روز اخیر بر صحت این قضیه افزوده است. هفته‌ی پیش که سونی مراسم State of Play‌ جدیدی را تدارک دیده بود، بسیاری مشتاق بودند که خبری از قسمت بعدی بازی «گاد آو وار» هم در این رویداد بشنوند و از همین ‌رو بسیاری هیجان‌زده شده بودند و در توییتر هم‌چنین درخواستی را داشتند. با این حال، همان‌طور که حدس زده می‌شد، در آن مراسم خبری از قسمت جدید بازی «خدای جنگ» نبود.

این اتفاق باعث شد که بسیاری در توییتر و در صفحه‌ی کارگردان بازی یعنی کوری بارلاگ درباره‌ی تاریخ احتمالی انتشار بازی و اینکه بازی چه زمانی آماده‌ انتشار یا نمایش خواهد شد، سؤال‌های بسیاری بپرسند. پرسش‌های فراوان طرفداران موجب شد تا کوری بارلاگ پستی در واکنش به این اتفاقات در توییتر خود بنویسد و بگوید که بازی «گاد آو وار» وقتی عرضه خواهد شد که مراحل ساخت آن به پایان رسیده باشد. او در ادامه هم اشاره کرد: «اعتماد کنید که این برای همه بهتر است.» هرچند او به‌صورت مستقیم به قسمت بعدی مجموعه بازی «خدای جنگ» اشاره نکرده است، اما واضح است که منظور او همین بازی بوده است.

با توجه به سخنان کوری بارلاگ، می‌توان تقریباً مطمئن بود که نباید در سال ۲۰۲۱ منتظر عرضه‌ی این باشیم و به احتمال زیاد قسمت بعدی «گاد آو وار» در سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد چراکه او تقریباً به این نکته اشاره کرده که هنوز فاصله‌ی زیادی با اتمام مراحل ساخت بازی وجود دارد. حتی چندی پیش جیم رایان، مدیر بخش بازی‌های ویدیویی سونی، در مصاحبه‌ای وقتی که می‌خواست به بازی‌های سونی در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ اشاره کند، فقط به «هورایزن: فوربیدن وست» اشاره کرد و آن را بازی بزرگ سونی در نیمه‌ی دوم سال لقب داد. ازآنجایی‌که او هیچ اشاره‌ای به «خدای جنگ» نکرده بود، می‌توانیم ادعای عدم عرضه‌ی بازی در سال جاری را بیشتر باور کنیم. حتی جیسون شرایر، خبرنگار سایت بلومبرگ هم احتمال عرضه‌ی این اثر در سال ۲۰۲۱ را رد کرده است.

