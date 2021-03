همانطور که سونی قول‌اش را داده بود، بازی «رچت و کلنک» (Ratchet & Clank) به صورت رایگان از پلی‌استیشن استور قابل دریافت است. هیچ نیازی به اشتراک پلی‌استیشن پلاس یا چیزی شبیه به آن نیست و هر شخصی که یک حساب کاربری پلی‌استیشن دارد، می‌تواند همین حالا رچت و کلنک را دانلود و روی پلی‌استیشن خود نصب و بازی کند.

لینک دانلود رچت و کلنک از پلی‌استیشن استور

رچت و کلنک به مدت یک ماه و تا پایان ماه جاری میلادی، به صورت رایگان از پلی‌استیشن استور قابل دریافت خواهد بود. حتی اگر قصد بازی کردن آن را ندارید، می‌توانید بازی را به حساب کاربری خود اضافه کنید و بازی تا ابد در اکانت شما باقی خواهد ماند. رایگان شدن رچت و کلنک، بخشی از برنامه‌ی جدید سونی برای تشویق ماندن در خانه حین قرنطینه‌های فعلی است. این برنامه‌ی سونی که «در خانه بازی کنیم» نام گرفته، سال گذشته برای اولین بار با آغاز بحران جهانی ویروس کرونا راه اندازی شد.

سونی سال گذشته دو بازی «آنچارتد: مجموعه‌ی نیتن دریک» و «سفر» را به صورت رایگان و در قالب برنامه‌ی در خانه بازی کنیم به مخاطبان پلی‌استیشن ارایه کرد. به نظر می‌رسد که امسال هم فقط با یک بازی طرف نخواهیم بود. سونی گفته که این طرح به مدت چهار ماه ادامه خواهد داشت و ممکن است در ماه‌های آینده، با بازی‌های دیگری هم مواجه شویم. مشخصا از عبارت «تعدادی بازی و پیشنهاد رایگان» استفاده شده است که احتمالا به همان عرضه‌ی چند بازی رایگان مختلف منجر خواهد شد.

در ماه نخست، در کنار ارایه‌ی رایگان رچت و کلنک، کاربران پلی‌استیشن هم‌چنین می‌توانند اشتراکی سه ماهه برای سرویس «فانیمیشن» دریافت کنند. تنها کاربران جدید این سرویس روی پلی‌استیشن، با ثبت نام در فانیمیشن سه ماه اشتراک دریافت خواهند کرد. سرویس فانیمیشن تعداد بسیار زیادی انیمه‌ی مختلف را در خود جای داده است، ولی ثبت نام و استفاده از آن در مملکت ما دردسرهایی دارد که از دانلود انیمه بسیار سخت‌تر است و چندان نمی‌ارزد. با این حال، نمی‌توانیم این موضوع را انکار کنیم که پیشنهاد بسیار خوبی برای تماشای انیمه آن هم به صورت رایگان در چند ماه آینده به کاربران پلی‌استیشن ارایه شده است.

رچت و کلنک به خودی خود می‌تواند یکی از بهترین ارایه‌های رایگان پلی‌استیشن محسوب شود. این بازی که در سال ۲۰۱۶ برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شده (و شاید بد نباشد اضافه کنیم که روی پلی‌استیشن ۵ هم مثل دیگر بازی‌های پلی‌استیشن ۴ قابل نصب و بازی است)، یکی از بهتری تجربه‌های سکوبازی اکشن چند سال اخیر را ارایه می‌دهد. استودیوی اینسامنیاک گیمز که در حال حاضر به زیرمجموعه‌ی سونی تبدیل شده و مشغول ساخت بازی‌های اسپایدرمن و هم‌چنین قسمت بعدی رچت و کلنک است، مجموعه‌ای گیم‌پلی‌های متنوع را برای رچت و کلنک ۲۰۱۶ طراحی کرده که منجر به خلق تجربه‌ای چند ده ساعته و سرگرم‌کننده شده است.

جدای اینکه طرفدار سکوبازی‌های اکشن هستید یا تا به حال سراغ بازی‌های این سبک نرفته‌اید، پیشنهاد می‌کنیم حتما رچت و کلنک را دانلود و بازی کنید.

The post همین حالا رچت و کلنک را مجانی از پلی‌استیشن دریافت کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala