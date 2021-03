بالاخره بازی جدیدی از مجموعه آثار Alien یا به فارسی «بیگانه» معرفی شد. با این تفاوت که این بازی جدید، یک اثر کوآپ خواهد بود که البته شایعه‌ی آن‌ هم از مدت‌ها پیش وجود داشت. به‌تازگی Cold Iron Studios به‌صورت رسمی اعلام کرده‌ که در حال ساخت یک بازی ویدیویی شوتر چندنفره‌ی سوم‌شخص با نام Aliens: Fireteam است که همان‌طور که از نام آن پیداست، قرار است شما را به دنیای مجموعه آثار «بیگانه» ببرد.

وقایع بازی دهه‌ها بعد از اولین فیلم «بیگانه» و به‌صورت دقیق ۲۳ سال پس از سه‌گانه‌ی اصلی رخ می‌دهد و جهان بازی اکنون در موقعیتی است که وجود زنومورف‌ (Xenomorphs) یک راز مخفی نیست. بازی Aliens: Fireteam یا به فارسی «بیگانه: تیم آتش» یک اثر شوتر کلاس محور است که بازیکنان مختلف در نقش‌هایی همچون توپچی یا شکارچی، تخریب‌کننده و تکنیسین بازی را تجربه می‌کنند و برای بقا به مقابله با زنومورف‌ها می‌پردازند.

بر اساس گفته‌های Cold Iron Studios، تنوع دشمنان بازی Aliens: Fireteam عظیم خواهد بود. آن‌ها اشاره می‌کنند که حدود ۲۰ نوع دشمن مختلف و همچنین ۱۱ گونه زنومورف در بازی وجود خواهد داشت؛ زنومورف‌های گونه‌هایی از Facehugger تا Praetorian همگی در بازی خواهند بود. همچنین Weyland-Yutani ها هم در بازی حضور خواهند داشت.

هرکدام از دشمنان و زنومورف‌ها از طراحی و ویژگی‌های خاص خود برخوردارند و به‌صورت ویژه‌ای طراحی شده‌اند تا شما و گروهتان نبردی چالش‌برانگیز برای بقا در مقابل آن‌ها داشته باشید و بتوانید از دست آن‌ها جان سالم به در ببرید.

به‌صورت کلی، ۵ کلاس مختلف در بازی وجود دارد که بازیکنان می‌توانند از میان آن‌ها کلاس موردنظر خود را که بیشتر با سبک بازیشان همخوانی دارد، انتخاب کنند. این کلاس‌ها شامل، توپچی (Gunner)، تخریب‌کننده (Demolisher)، تکنیسین (Technician)، دکتر (Doc) و نیروی ویژه (Recon) خواهند بود که هر کدام از آن‌ها قابلیت‌های ویژه‌ی خود را دارد. علاوه بر این ۵ کلاس، بیش از ۳۰ سلاح در بازی گنجانده شده است.

اگرچه برای مدت زیادی مجموعه‌ی معروف «بیگانه» در دنیای بازی‌های ویدیویی اقبال زیادی را کسب نکرد و معمولاً بازی‌های آن آثار متوسطی می‌شدند، در سال ۲۰۱۴ با عرضه‌ی بازی Alien: Isolation یا به فارسی «بیگانه: انزوا» همه‌چیز عوض شد و این بازی نشان داد که این مجموعه پتانسیل بسیار بالایی را در بازی‌های ویدیویی دارد. البته بازی Aliens: Fireteam قرار نیست فضایی مشابه «بیگانه: انزوا» داشته باشد و این بار به‌جای یک اثر ترسناک که بازتاب ریشه‌های این مجموعه است، بیشتر ساخته‌ای با محوریت اکشن است و قصد دارد از این طریق مخاطب را هیجان‌زده کند. کریگ زینکیویچ، مدیر Cold Iron Studios، درباره‌ی این بازی می‌گوید که Aliens: Fireteam همان بازی اکشنی است که طرفداران «بیگانه» منتظر آن بوده‌اند.

بازی Aliens: Fireteam قرار است در تابستان امسال برای پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس و اس و همین‌طور کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم) منتشر شود.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post بازی آنلاین Aliens: Fireteam برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala