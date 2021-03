یکی دو سالی است که از بازی موبایل کرش بندیکوت به نام Crash Bandicoot: On the Run می‌شنویم. بازی چند وقتی است که در قالب نسخه‌های آزمایشی در اختیار تعدادی از طرفداران قرار گرفته، اما بالاخره تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی آن مشخص شده است. بازی Crash Bandicoot: On the Run در روز ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۴۰۰) روی دو فروشگاه اپ‌استور اپل و پلی‌استور گوگل عرضه خواهد شد.

بازی موبایل کرش در دست ساخت است

بازی Crash Bandicoot: On the Run را استودیوی بازی‌سازی «کینگ» می‌سازد؛ شرکتی که بیشتر به خاطر مجموعه‌ی کندی کراش با نام آن آشنا هستیم. همانطور که از نام این بازی موبایلی کرش پیداست، با یک بازی در سبک «دونده» طرف هستیم. منظور آن دسته از بازی‌هایی است که شخصیت اصلی مدام در آن مشغول دویدن است و ما هر از گاهی جهت دویدن او را برای گذر از موانع یا پیدا کردن آیتم، تغییر می‌دهیم.

با این حال، نکته‌ی جالب این جاست که این بازی دونده‌ی کرش، بسیار شبیه به قسمت‌های نخست این مجموعه یعنی اولین کرش بندیکوت پلی‌استیشن وان از آب درآمده است. مرحله‌های این بازی موبایلی کاملا یادآور بازی‌های اصلی کرش هستند و مثل همان کرش ۱ در محیطی یکسان می‌دویم، روی جعبه‌ها می‌پریم، دشمنان را از بین می‌بریم و در این میان هم میوه جمع می‌کنیم.

از نظر روند، قرار است Crash Bandicoot: On the Run کمی با بازی‌های معمول سبک دونده تفاوت داشته باشد؛ طوری که تلاش شده است تا حس گشت و گذار و اکتشاف در دنیای بازی، حتی در این بازی موبایلی سبک دونده هم رعایت شود. بازی‌کننده‌ها حین مراحل بعضا می‌توانند خطی که کرش دنبال می‌کند را تغییر دهند و وارد قسمت‌های جدید و برخی اوقات مخفی یک مرحله شوند.

اگر برای دریافت بازی در پلی‌استور پیش ثبت نام کنید، به هنگام عرضه‌ی بازی یک لباس آبی برای کرش دریافت می‌کنید. شرکت سازنده‌ی بازی هم‌چنین قول داده است تا در آینده‌ی نزدیک، بخش‌ها و قابلیت‌های جدیدی به بازی اضافه کند. برای مثال قرار است یک حالت چند نفره‌ و آنلاین، البته غیر رقابتی و هم‌چنین یک بخش استراتژی و مدیریتی که در آن جزیره را ارتقا می‌دهید، به بازی اضافه شود.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید بازی Crash Bandicoot: On the Run را ببینید.

بد نیست اضافه کنیم که امسال پس از نزدیک به بیست سال، شاهد عرضه‌ی کرش بندیکوت ۴ روی کنسول‌های بازی بودیم. کرش بندیکوت ۴، که یکی از بهترین بازی‌های سکوبازی چند سال اخیر است، روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شده و به‌زودی به دیگر پلتفرم‌ها اعم از پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری، نینتندو سوییچ و هم‌چنین کامپیوتر خواهد آمد. پیشنهاد می‌کنیم اگر از مجموعه بازی‌های کرش لذت می‌برید، حتما سراغ کرش بندیکوت ۴ با نام Crash Bandicoot 4: It’s About Time را هم بگیرید.

منبع: GameSpot

منبع متن: digikala