با در نظر گرفتن وضعیت بحران جهانی ویروس کرونا، کاملا منطقی است که یکی پس از دیگری درباره‌ی لغو رویدادها و مراسم‌های بزرگ بشنویم. مشکلات حول افزایش شدت گسترش بیماری هنوز ادامه دارند و در همین راستا هم برگزار کنندگان بزرگترین نمایشگاه صنعت بازی سال خبر از لغو این رویداد داده‌اند. نمایشگاه E3 2021 در سال جاری میلادی مثل همیشه‌ی خود برگزار نخواهد شد.

این خبر را در ابتدا نه برگزارکنندگان نمایشگاه E3 و بلکه سازمان مدیریت نمایشگاه‌ها و توریسم ایالت لس آنجلس امریکا اعلام کرد. نمایشگاه E3 بیش از دو دهه است که در محل برگزاری نمایشگاه‌های لس آنجلس برگزار می‌شود. سازمان نمایشگاه‌ها و توریسم لس آنجلس برنامه‌های خود را برای سال جدید میلادی اعلام کرد و در این برنامه‌ها، از نمایشگاه E3 2021 به عنوان «رویدادی لغو شده در سال ۲۰۲۱» یاد کرد. البته که در همین برنامه‌ها آمده است که اجازه‌های لازم برای برگزاری نمایشگاه E3 در مرکز نمایشگاه‌های لس آنجلس برای دو سال آینده دریافت شده‌اند و هنوز هم امکان بازگشت این نمایشگاه به حالت گذشته و قبل خود وجود دارد.

سازمان ESA (سازمان نرم‌افزارهای دیجیتال ایالات متحده) که وظیفه‌ی برگزاری نمایشگاه E3 را برعهده دارد، ماه گذشته طی بیانیه‌ای گفته بود که به دنبال راهکاری متفاوت برای راه اندازی این نمایشگاه هستند. این سازمان اضافه کرده بود که آن‌ها می‌خواهند تجربه‌ای کاملا متفاوت و بزرگ از E3 را در سال ۲۰۲۱ ارایه دهند و به‌زودی اطلاعات مربوط به شرکت‌کنندگان در نمایشگاه هم اعلام خواهد شد. با این حال، در سکوت پس از انتشار همین بیانیه بود که از لغو کلی این نمایشگاه، حداقل به شکل قبلی‌اش شنیدیم.

چند سالی است که شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی، مثل سونی یا نینتندو، دیگر اعتقادی به شرکت در نمایشگاه E3 ندارند. نینتندو زودتر از بقیه‌ی رقبا به طور کلی برگزاری کنفرانس همیشگی خود در E3 را کنار گذاشت و آن را جایگزین برنامه‌های اینترنتی به نام «نینتندو دایرکت» کرد. سونی در دنبال همین جریان، سه سالی است که در نمایشگاه E3 شرکت نمی‌کند و به جای آن شاهد پخش یک برنامه شبیه به نینتندو به نام State of Play هستیم.

«شاون لیدن»، مدیر سابق استودیوهای بازی‌سازی سونی، درباره‌ی وضعیت نابه‌سامان نمایشگاه E3 گفته بود که این رویداد به طور کلی کاربرد خود را از دست داده است. لیدن می‌گفت که سال‌ها قبل، نمایشگاه E3 محلی برای گرد هم آمدن شرکای تجاری و عقد قراردادها بود، در حالی که امروزه این رویداد شبیه به محلی برای نمایش محتوا شده است و آن‌ها معتقدند که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، در مقایسه با یک نمایشگاه که عده‌ی کمی توانایی شرکت در آن را دارند، محلی بسیار بهتر برای برقرار ارتباط با مخاطب جهانی است.

«رجی فیزامه»، مدیر سابق نینتندو امریکا هم نظری مشابه دارد. او ماه گذشته طی مصاحبه‌ای به خبرگزاری گیم اینداستری گفت که مهم‌ترین بخش نمایشگاه E3 این بود که طرفداران می‌توانستند در نمایشگاه حضور پیدا و دموی بازی‌ها را خودشان تجربه کنند. فیزامه معتقد است که سازمان ESA نمی‌تواند یک E3 جدید و دیجیتال برگزار کند و تجربه‌ای مثل گذشته به طرفداران ارایه دهد.

در مقابل، «جف کیلی» در سال گذشته‌ی میلادی توانست با رویداد Summer Game Fest خود تعداد بسیار زیادی دموی قابل بازی را به صورت رایگان در اختیار افراد قرار دهد. بسیاری از بازی‌هایی که جف کیلی در قالب برنامه‌های مختلف خود نشان داد، یک دموی قابل بازی داشتند.

با لغو نمایشگاه E3 در سال ۲۰۲۰، شرکت‌های مختلفی که در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کردند، مثل یوبی‌سافت و مایکروسافت، خودشان برنامه‌های آنلاینی راه انداختند و طی این برنامه‌ها از بازی‌های آینده‌ی خود گفتند. با اینکه از هیجان چند روزه‌ی نمایشگاه E3 و رونمایی‌های آن دوره بسیار لذت می‌بردیم، ولی کار به جایی رسیده است که تصور می‌کنیم دیگر نیازی به E3 به شکل قدیمش نباشد.

جف کیلی گفته است که در سال ۲۰۲۱ هم رویداد Summer Game Fest خود را ادامه خواهد داد و برخلاف سال ۲۰۲۰ که برنامه‌های این رویداد در طول سه چهار ماه پخش شده بودند، امسال با برنامه‌های فشرده‌تری از سوی او طرف خواهیم شد.

منبع: GameSpot

The post نمایشگاه E3 2021 لغو شد؛ برگزارکنندگان به دنبال روش‌های دیجیتال هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala