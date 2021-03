اپیک گیمز استودیوی خالق فال‌ گایز و شرکت مادر آن را تصاحب کرد

سال ۲۰۲۰ پدیده‌های مختلفی در صنعت بازی‌های ویدیویی ظهور کردند. بدون شک، یکی از این پدیده‌ها که مدتی همه‌ی بحث‌ها را به خود اختصاص داده بود و همچنین توانست رکوردهایی را نیز به نام خود ثبت کند، بازی «فال‌ گایز» استودیو «مدیاتونیک» بود. اکنون در خبری غیرمنتظره اعلام شده است که شرکت «اپیک گیمز»، به‌صورت رسمی «تونیک گیمز گروپ»، شرکت مادر «مدیاتونیک» را تصاحب کرده است.

اکنون اپیک گیمز، علاوه بر فورتنایت، یک بازی آنلاین چندنفره‌ی جذاب دیگر یعنی Fall Guys: Ultimate Knockout را هم به مجموعه آثار خود اضافه کرده است. علاوه بر استودیو خالق بازی «فال‌ گایز»، شرکت تونیک گیمز گروپ شامل استودیو‌های The Irregular Corporation و Fortitude Games هم است و اکنون همه‌ی این زیرمجموعه‌ها به اپیک گیمز خواهند پیوست.

اگرچه در زمان عرضه، فال‌ گایز فقط برای کامپیوترهای شخصی و پلی‌استیشن ۴ (بازی در ماه اول عرضه‌ به‌صورت رایگان روی پلی‌استیشن پلاس در دسترس بود) منتشر شد، اما چندی پیش بالاخره تائید شد که این بازی قرار است به‌زودی برای نینتندو سوییچ و کنسول‌های ایکس‌باکس هم عرضه شود. اپیک گیمز اعلام کرده که این خرید خللی در عرضه‌ی بازی برای نینتندو سوییچ و ایکس‌باکس ایجاد نخواهد کرد و «فال‌ گایز» همچنان برای این پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد و در پلتفرم‌های قبلی هم در دسترس خواهد بود.

از آنجایی که بازی فورتنایت یک بازی رایگان مشهور است و درآمد عظیم خود را به گونه‌ی دیگر و از طریق پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای به دست می‌آورد، این پرسش ایجاد می‌شود که قرار است وضعیت فال‌ گایز چگونه شود و آیا این بازی هم رایگان خواهد شد؟ با این حال، هیچ سخنی درباره‌ی این موضوع گفته نشده و اعلام شده که فعلاً بازی به وضعیت قبلی خود ادامه خواهد داد و تغییری در این زمینه اعمال نخواهد شد.

تیم سویینی، مدیر و مؤسس اپیک گیمز درباره‌ی این اتفاق می‌گوید:

پوشیده نیست که اپیک به دنبال سرمایه‌گذاری در چنین زمینه‌هایی است و تونیک گیمز می‌تواند برای رسیدن به این هدف به ما کمک کند. درحالی‌که اپیک در تلاش برای خلق آینده‌ای مجازی است، ما نیازمند استعدادهای خلاق فو‌ق‌العاده‌ای هستیم که بدانند چگونه بازی‌ها، محتوا و تجربه‌های قدرتمند را خلق کنند.

از آن‌طرف، دیو بیلی، مدیرعامل و مؤسس شرکت تونیک گیمز، می‌گوید:

ما اغلب در شرکت تونیک‌ گیمز گروپ (Tonic Games Group) می‌گوییم که «همه شایسته اثری هستند که احساس کنند برای آن‌ها ساخته شده است.» با اپیک، ما هم احساس می‌کنیم که خانه‌ای را پیدا کرده‌ایم که برای ما ساخته شده است. آن‌ها با همکاری و پشتیبانی از ما در این مسیر تأثیر مثبتی می‌گذارند. ما نمی‌توانیم بیش از این از پیوستن به تیم آن‌ها هیجان‌زده باشیم.

در نهایت، دیگر مؤسس شرکت تونیک گیمز و مدیر ارشد بخش بازی‌های آن‌ها یعنی پاول کرافت درباره‌ی پیوستن این شرکت به اپیک گیمز بیان می‌کند:

فرای دید مشترک میان هر دو شرکت، ما پتانسیل بالایی در ترکیب نیروها و استودیوهای خود با اپیک گیمز می‌بینیم. چه این درباره‌ی ساخت بازی‌های خودمان باشد یا اینکه درباره‌ی توانمندسازی دیگر توسعه‌دهندگانی باشد که می‌خواهند محتوای خود را از یک ایده‌ی به موفقیت تجاری بزرگی برسانند، ما می‌دانیم که با همدیگر می‌توانیم به سطوح‌ بالاتری دست یابیم.

نکته‌ی جالب دیگری هم درباره‌ی پیوستن استودیو خالق بازی «فال‌ گایز» به اپیک گیمز وجود دارد. از گذشته تا به امروز اپیک به خاطر موتور بازی‌سازی قوی و کاربردی‌اش یعنی آنریل انجین شناخته می‌شود. حال نکته‌ی جالب اینجاست که استودیو مدیاتونیک، بازی فال‌ گایز را با موتور بازی‌سازی «یونیتی» که رقیب اپیک در این زمینه‌ است، خلق کرده است. طبیعی است که زین پس آن‌ها هم در بازی‌های آینده‌ی خود به موتور آنریل انجین نقل‌مکان خواهند کرد.

منبع: Epic Games

