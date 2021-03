سونی خبر داده است که به زودی فروش فیلم و سریال را در پلی‌استیشن استور متوقف خواهد کرد. این موضوع هم‌چنین به معنای توقف ارایه‌ی فیلم و سریال به صورت اجاره‌ای روی این پلتفرم است. دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم، تغییر رفتار کاربران در خرید فیلم و سریال به صورت جداگانه عنوان شده است؛ طوری که مخاطب این نوع محتوا بیشتر به تهیه‌ی اشتراک سرویس‌های مختلف روی می‌آورد تا خرید جداگانه فیلم‌ها.

از زمان معرفی کنسول دستی سونی و در ادامه پلی‌استیشن ۳، فروش فیلم و سریال هم بخشی از تجارت روی پلی‌استیشن هم بخشی از تجارت سونی بوده است. فیلم‌های مختلف و متعددی برای کنسول PSP عرضه شدند و از طرف دیگر هم افراد بسیاری روی شبکه‌ی پلی‌استیشن اقدام به تهیه یا اجاره‌ی فیلم می‌کردند. این جریان روی پلی‌استیشن ۴ هم با قدرت ادامه داشت؛ طوری که امکان اجاره‌ی جداگانه‌ی فیلم یا سریال با قیمتی بسیار پایین یا خرید آن‌ها روی کنسول‌های پلی‌استیشن فراهم شده بود.

طبق خبری که سونی منتشر کرده، از روز ۳۱ آگوست سال جاری میلادی، فروش فیلم و سریال روی پلی‌استیشن استور متوقف خواهد شد. فیلم‌های خریداری شده، مثل بازی‌ها در اکانت فرد قرار می‌گیرند و می‌توان با دانلود آن‌ها به تماشای فیلم نشست. با توقف فروش فیلم و سریال، تمام خریدهای قبلی افراد سر جای خود باقی خواهند ماند و می‌توان مثل قبل آن‌ها را دانلود و تماشا کرد. امکان تماشای محتوای خریداری شده توسط یک اکانت روی پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و هم‌چنین اپ پلی‌استیشن وجود خواهد داشت و این قابلیت از روی هیچ پلتفرمی حذف نخواهد شد.

در وبلاگ پلی‌استیشن، دلیل توقف فروش فیلم و سریال از سوی پلی‌استیشن، گسترش سرویس‌های اشتراکی عنوان شده است. در بیانیه‌ی پلی‌استیشن آمده است: «مشاهده کرده‌ایم که جمعیت بسیار بزرگی از طرفداران پلی‌استیشن به استفاده از سرویس‌های اشتراکی و هم‌چنین سرویس‌های تماشای استریم محتوا روی کنسول‌های خود روی آورده‌اند. این تغییر در رفتار مشتریان ما را برانگیخته است تا فروش فیلم و سریال را روی پلی‌استیشن استور متوقف کنیم.»

هر فیلم یا مجموعه‌ی سریالی به صورت میانگین قیمتی ده پانزده دلاری دارد، در حالی که اشتراک یک ماهه‌ی سرویس‌هایی مثل نت‌فلیکس، اپل‌ تی‌وی، دیزنی پلاس یا مابقی، حتی بعضا بسیار ارزان‌تر است؛ سرویس‌هایی که صدها یا هزاران فیلم و سریال را به مخاطب خود ارایه می‌دهند. در نتیجه تصمیم سونی برای توقف فروش فیلم و سریال به صورت جداگانه، کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

