علیرغم اینکه بازی «گوست ریکان بریک‌پوینت» شروع بسیار دشوار و بدی را تجربه کرد، اما یوبی‌سافت همچنان درصدد آن است که از این بازی پشتیبانی کند و محتوای جدیدی را برای این اثر عرضه کند. به‌تازگی یوبی‌سافت اعلام کرده که طرفداران گوست ریکان می‌توانند در سال ۲۰۲۱ منتظر محتوای بیشتری برای بازی Ghost Recon Breakpoint باشند.

وقتی بازی «گوست ریکان بریک‌پوینت» در سال ۲۰۱۹ عرضه شد، برخلاف قسمت قبلی خود نتوانست واکنش‌های مثبتی را دریافت کند و اغلب منتقدان آن را با نقدهای متوسط یا حتی بد بدرقه کردند. نکاتی نظیر محیط اپن‌ورلد بازی، مقدار بسیار زیاد پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای و همچنین مشکلات فنی بسیار از ایراداتی بودند که منتقدان به آن‌ها اشاره داشتند. حتی برخی از منتقدان بازی را بسیار پر باگ و تکراری خواندند.

مدت زیادی طول نکشید تا یوبی‌سافت به مشکلات بازی اقرار کند و در بیانیه‌ای توضیح دهد که چرا مردم از بازی گوست ریکان بریک‌پوینت خوششان نیامده است. با این حال، نکته‌ی مهم آن بیانیه‌ این بود که یوبی‌سافت از بعضی از برنامه‌های خود برای آینده‌ی این بازی پرده‌برداری کرده بود. اکنون که بیش از یک سال از عرضه‌ی بازی سپری شده است، یوبی‌سافت تاکنون چند به‌روزرسانی مختلف را با هدف بهبود بازی منتشر کرده است. بعضی از تغییرات مهم این به‌روزرسانی‌ها شامل هوش مصنوعی هم‌‌تیمی‌ها و حالت «ایمرسیو» یا غوطه‌وری بوده است.

حال، توسعه‌دهندگان بازی در توییتر خود نوشته‌اند که محتوای جدیدی برای این اثر در سال جاری منتشر خواهد شد. یوبی‌سافت در توضیحات جدید خود اشاره کرده است که از زمان عرضه اولویت آن‌ها رسیدگی به نظرات و بازخوردهای بازیکنان بوده است. آن‌ها اشاره کرده‌اند که سعی داشته‌اند قابلیت‌هایی را فراهم کنند تا بازیکنان به نیازها و خواسته‌های خود از بازی گوست ریکان بریک‌پوینت دست یابند.

با این حال، یوبی‌سافت به‌صورت دقیق از جزییات به‌روزرسانی‌های بعدی این اثر هنوز چیزی نگفته است.

ما همچنان روی بازی و اضافه کردن و ارائه‌ی محتوای جدید و هیجان‌انگیز برای ماه‌های آینده کار خواهیم کرد. ما در حال طراحی آینده‌ی بازی بر اساس بازخوردهای شما هستیم و البته چند سورپرایز را هم با این نظرها مخلوط کرده‌ایم. به‌زودی جزییات بیشتری را از محتوایی که قرار است در سال ۲۰۲۱ به بازی گوست ریکان بریک‌پوینت اضافه شود، اعلام خواهیم کرد. ما دوباره می‌خواهیم از همه‌ی افرادی که نظرات خود را با ما به اشتراک گذاشتند و به ما کمک کردند تا گوست ریکان بریک‌پوینت را به وضعیت و حالتی برسانیم که امید داریم همه‌ی شما از آن لذت ببرید.

باید منتظر ماند و دید حمایت‌های ادامه‌دار یوبی‌سافت از بازی Ghost Recon Breakpoint به کجا ختم خواهد شد. علاوه بر این بازی، یوبی‌سافت چندی پیش اعلام کرده بود که قصد دارد در سال ۲۰۲۱ محتوای بیشتری را برای بازی The Division 2 منتشر کند.

