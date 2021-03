نینتندو در برنامه‌ی دایرکت دو هفته‌ی پیش خود، قول عرضه‌ی یک آپدیت جدید و بزرگ برای بازی انیمال کراسینگ را داد؛ آپدیتی که تعداد بسیار زیادی آیتم از دنیای سوپر ماریو را به این بازی مدیریتی نینتندو اضافه می‌کند. هفته‌ی گذشته آپدیت ۱.۸ بازی «انیمال کراسینگ: نیو هورایزنز» منتشر شد و از دیروز می‌توان شخصیت‌ها و جزیره‌ی داخل بازی را با عناصر مختلف مجموعه‌ی ماریو تزیین کرد.

همانطور که گفتیم، یک هفته‌ای از عرضه‌ی آپدیت ۱.۸ بازی می‌گذرد، اما آیتم‌های ماریو از دیروز برای خرید در فروشگاه انیمال کراسینگ موجود شده‌اند. برای گرفتن آیتم‌ها، کافی است تا به مغازه‌ی نووک در جزیره‌ی خود بروید و هر کدام از آیتم‌ها را که می‌خواهید سفارش دهید. آیتم‌هایی که از دنیای ماریو به انیمال کراسینگ اضافه شده‌اند، شامل چیزهایی مثل لباس‌های ماریو، لوییجی و پرنسس و کلاه‌های آن‌ها، مکعب‌های علامت سوال‌دار ماریو، گل‌های معروف مجموعه، قارچ و آیتم‌های بسیار متنوع دیگری می‌شود.

برخلاف اکثر آیتم‌هایی که نینتندو به انیمال کراسینگ اضافه کرده، آیتم‌های ماریو به صورت محدود در بازی قابل دریافت نیستند. معمولا عادت کرده بودیم تا آیتم‌ها برای یکی دو هفته یا زمانی مشخص قابل خرید باشند، اما نینتندو گفته است که آیتم‌های ماریو همیشه در فروشگاه بازی قابل خرید خواهند بود. برای گرفتن آن‌ها هم فقط نیاز به پول داخل بازی دارید که کسب آن در انیمال کراسینگ، راحت‌ترین کار ممکن است.

برخلاف آیتم‌های تزیینی مختلف، یک آیتم‌ بسیار جالب دیگر هم از دنیای ماریو به بازی اضافه شده که می‌تواند روی گیم‌پلی تاثیر بگذارد. می‌توانید یک جفت از لوله‌های سبز رنگ ماریو را خریداری کنید و در هر نقطه‌ای از جزیره که می‌خواهید آن‌ها را قرار دهید. با ورود به یک لوله، از لوله‌ی دیگر خارج می‌شوید. این امکان وجود دارد که حتی بیش از دو لوله در جزیره‌ی خود بگذارید، اما در این صورت به صورت رندوم و اتفاقی، هر بار که وارد لوله‌ای می‌شوید، ممکن است از هر لوله‌ی دیگر سر در بیاورید.

پس از آپدیت بازی خود، کافی است تا یک بار داخل بازی لاگین کنید تا یک کاغذ دیواری از دنیای ماریو برای خانه‌ی خود دریافت کنید. این کاغذ دیواری، تصویری از اولین مرحله‌ی معروف ماریو است و حتی مکعب‌های آن روی دیوار خاموش و روشن می‌شوند.

بازی انیمال کراسینگ: نیو هورایزنز (Animal Crossing: New Horizons) بهار امسال روی نینتندو سوییچ عرضه شد و توانست به یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های سال تبدیل شود؛ طوری که انیمال کراسینگ از لحاظ فروش در امریکا پس از کال آو دیوتی به عنوان دومین بازی پرفروش ۲۰۲۰ معرفی شد، در اروپا پس از فیفا به عنوان دومین بازی پرفروش سال قرار گرفت و در ژاپن هم با اختلاف پروفروش‌ترین بازی سال شد.

نینتندو پیش از عرضه‌ی انیمال کراسینگ سوییچ قول داد که به صورت مرتب آپدیت‌هایی بزرگ و کوچک برای بازی منتشر کند و به بهترین شکل ممکن به قول خود پایبند بوده است. نهایتا اضافه می‌کنیم که شاید انیمال کراسینگ نیو هورایزنز یک بازی انحصاری سوییچ باشد، اما امکان تجربه‌ی آن به شکل‌های غیر رسمی روی دیگر پلتفرم‌ها هم وجود دارد که چگونگی محقق کردن آن را به خودتان واگذار می‌کنیم.

در ادامه می‌توانید تریلر کوتاهی که نینتندو برای معرفی آیتم‌های ماریو در انیمال کراسینگ منتشر کرده است را ببینید.

دانلود mp4

منبع: GameSpot

The post آیتم‌های سوپر ماریو به انیمال کراسینگ آمدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala