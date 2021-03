شرکت بازی‌سازی «آرک سیستم ورکس» عرضه‌ی جدیدترین بازی مبارزه‌ای خود را چند ماهی به عقب انداخته است. جدیدترین شماره‌ی سری بازی‌های گیلتی گیر برای عرضه در روز ۹ آوریل، یعنی یک ماه دیگر در نظر گرفته شده بود، اما حالا باید منتظر عرضه‌ی آن در ماه ژوئن باشیم. طبق گفته‌ی آرک سیستم ورکس، بازی Guilty Gear Strive در روز ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۰) عرضه خواهد شد.

دلیل این تاخیر در عرضه‌ی بازی، حل تعدادی از مشکلات بازی و هم‌چنین اعمال بازخوردهای جدیدی که از بازی‌کنندگان گرفته‌اند، عنوان شده است. بازی Guilty Gear Strive یکی دو هفته‌ای به صورت آزمایشی در دسترس طرفداران بود و این نسخه‌ی آزمایشی یا به اصطلاح بتا، تعدادی از مشکلات بزرگ آن را مشخص کرده است.

بازی‌کننده‌ها بیش از هر چیز نسبت به وضعیت سرورهای بازی و هم‌چنین لابی بهش آنلاین Guilty Gear Strive شکایت داشته‌اند. لابی آنلاین بازی، یعنی بخشی که بازی‌کننده‌های آنلاین را در کنار یکدیگر قرار و امکانات مختلف برای پیدا کردن رقبای مختلف را به آن‌ها ارایه می‌دهد، از سوی بازی‌کننده‌های Guilty Gear Strive کاملا ناکارآمد عنوان شده است. در حال حاضر، بازی‌کننده‌ها برای پیدا کردن رقیب آنلاین، باید با یک کاراکتر پیکسلی در یک محیط دوبعدی گشت و گذار کنند و به همدیگر پیغام دعوت بفرستند؛ روشی که بسیار خسته‌کننده و سخت است. انتظار می‌رود ضمن حفظ منوهای این بخش، یک حالت آسان و سریع هم برای پیدا کردن رقبا به بازی اضافه شود.

البته که مشکلات فنی بخش آنلاین هم کم نبوده‌اند و بازی‌کننده‌ها با تجربه‌ی خوبی به هنگام بازی کردن آنلاین مواجه نشده‌اند. استودیوی آرک سیستم ورکس می‌خواهد هر دو بخش را بهبود بخشد و به همین دلیل، بیان کرده است که نیاز به زمان بیشتری دارد.

پیغام آرک سیستم ورکس درباره‌ی تاخیر بازی را می‌توانید در ادامه بخوانید:

«این تصمیم سخت را گرفته‌ایم تا عرضه‌ی Guilty Gear Strive را از تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۱ به تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ موکول کنیم. بازخوردهای ارزشمندی پس از نسخه‌ی آزمایشی اخیر دریافت کردیم و می‌خواهیم از این فرصت استفاده کنیم تا بهترین بازی ممکن را ارایه دهیم. به این زمان بیشتر برای پرداخت برخی از بخش‌های بازی نیاز داریم، مثل لابی‌های آنلاین و هم‌چنین وضعیت سرورهای بازی. معتقدیم که این زمان بیشتر به ما اجازه می‌دهد تا کیفیت بازی را بالا ببریم و تجربه‌ای بهتر به تمام بازی‌کننده‌ها ارایه کنیم.»

بازی Guilty Gear Strive برای عرضه روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر در نظر گرفته شده است. این بازی مبارزه‌ای قرار است بازنگری بزرگی بر مجموعه‌ی گیلتی گیر باشد و سیستم‌ها و مکانیک‌های کاملا متفاوت و جدیدی را در خود جای دهد.

