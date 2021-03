بلومبرگ: مدل جدید سوییچ با صفحه نمایش اولد در دست ساخت است

برای چندمین بار طی چند سال گذشته، با گزارشی جدید از سوی خبرگزاری بلومبرگ درباره‌ی ساخت مدلی ارتقایافته از کنسول نینتندو سوییچ روبرو شده‌ایم. طبق این گزارش جدید، برنامه‌های نینتندو برای عرضه‌ی مدلی جدید از سوییچ نهایی شده‌اند و این مدل جدید، یک صفحه‌ی نمایش بسیار بهتر خواهد داشت.

شایعه‌ی عرضه‌ی مدل جدید و ارتقایافته‌ی سوییچ را چند سالی است که از منابع مختلف شنیده‌ایم، با این حال، هیچ کدام از این اطلاعات غیر رسمی هنوز محقق نشده‌اند. از آنچه کم و بیش مطمئن شده‌ایم، تصمیم نینتندو برای ساخت یک مدل ارتقایافته از سوییچ است. حتی نمی‌دانیم که آیا با یک کنسول جدید و قدرتمندتر طرف هستیم، یا تنها تفاوت این دو مدل ارتقایافته در وضوح تصویر و باتری بهتر خلاصه خواهد شد.

طبق گزارش منتشر شده از سوی بلومبرگ، این مدل جدید سوییچ یک صفحه نمایش اولد در اندازه‌ی ۷ اینچ خواهد داشت. گفته شده که نینتندو با سامسونگ برای تولید این صفحه نمایش به توافق رسیده است و سامسونگ قرار است از ماه جولای همین سال، ماهانه کمی کمتر از یک میلیون صفحه نمایش به کارخانه‌های نینتندو برای ساخت این مدل جدید سوییچ ارسال کند. اضافه شده است که صفحه‌ی نمایش سوییچ جدید، وضوح تصویر مدل فعلی یعنی ۱۲۸۰ در ۷۲۰ پیکسل را حفظ خواهد کرد.

در توضیح قابلیت‌های این صفحه‌ی نمایش نوشته، بلومبرگ نوشته است: «صفحه‌ی نمایش اولد جدید سوییچ باتری کمتری مصرف می‌کند، کنتراست بالاتری دارد و سرعت پاسخ آن هم در مقایسه با صفحه نمایش فعلی ال‌سی‌دی سوییچ هم احتمالا بالاتر است.»

به غیر از صفحه‌ی نمایش باکیفیت‌تر این مدل سوییچ، ظاهرا بازی کردن روی تلویزیون هم با پیشرفت‌هایی همراه خواهد بود. گفته شده که وضوح تصویر خروجی این سوییچ جدید روی تلویزیون می‌تواند تا ۴K پیش رود؛ قابلیتی که سوییچ فعلی از آن پشتیبانی نمی‌کند.

بلومبرگ هم با سامسونگ و هم با نینتندو درباره‌ی این گزارش تماس گرفته و این دو شرکت تصمیم گرفته‌اند تا مثل همیشه، نظری درباره‌ی گزارش منتشر شده ارایه نکنند.

نینتندو طی کنفرانس مالی اخیر خود، خبرهای مختلف مبنی بر رونمایی یک سوییچ جدید را تکذیب کرد. «شونتارو فوروکاوا»، مدیر عامل نینتندو در صحبت‌های خود گفت که آن‌ها هیچ برنامه‌ای برای معرفی مدل جدیدی از سوییچ ندارند، به جز مدل جدید آبی و قرمز ماریو و مدل طرح مانستر هانتر.

در نهایت، خبرگزاری بلومبرگ اضافه کرده است که نینتندو برنامه دارد تا این مدل جدید از سوییچ را تا پایان سال جاری میلادی معرفی و احتمالا وارد بازار کند. با تمام این اوصاف، اضافه می‌کنیم که مشکلات ناشی از بحران جهانی فعلی، کمبود قطعات کنسول‌ها و سرعت پایین تولید و مشکلات متعدد دیگری، همگی می‌توانند روی این برنامه‌ها تاثیر بگذارند و ممکن است هیچ کدام از این صحبت‌ها به واقعیت نپیوندند.

پس از انتشار گزارش بلومبرگ، تعدادی از نویسنده‌های صنعت بازی گفتند که کیت توسعه‌ی سوییچ جدید به شرکت‌های بازی‌سازی مختلفی ارسال شده است و نهایی شدن سخت‌افزار آن قطعی است. به نظر می‌رسد که نینتندو عرضه و معرفی بازی‌های بزرگ بعدی خود مثل قسمت بعدی مجموعه‌ی زلدا یا بایونتا ۳ را متوقف کرده است تا آن‌ها را همزمان با این مدل جدید از سوییچ نمایش دهد؛ طوری که قابلیت‌های مدل جدید سوییچ با این بازی‌ها به نمایش گذاشته شوند.

منبع: Bloomberg

