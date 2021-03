چند روز پیش اسکوئر انیکس نسخه‌ی نسل بعدی بازسازی بازی فاینال فانتزی ۷ را به‌صورت رسمی برای کنسول پلی‌استیشن ۵ معرفی کرد. اگرچه این نسخه دارای بهبودهای گرافیکی، زمان‌ بارگذاری بهتر و همچنین ویژگی‌هایی مانند «فتو مود» یا پشتیبانی از قابلیت‌های دسته‌ی دوال‌سنس خواهد بود، اما به هر حال پورتی ارتقاءیافته از نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ است و از ابتدا برای پلی‌استیشن ۵ طراحی نشده است.

بازسازی فاینال فانتزی ۷ برای پلی‌استیشن ۵ با محتوای ویژه معرفی شد

به همین خاطر، کارگردان بازی یعنی تتسویا نومورا، در مصاحبه‌ی اخیر خود با مجله‌ی ژاپنی فامیتسو اعلام کرده است که اگر طرفداران می‌خواهند استفاده‌ی کامل از پتانسیل پلی‌استیشن ۵ را در این مجموعه ببینند، باید منتظر عرضه‌ی قسمت یا بخش دوم بازسازی فاینال فانتزی ۷ بمانند. او در این گفتگو، در رابطه با نسخه‌ی نسل بعدی بخش اول فاینال فانتزی ۷ (Intergrade) گفته است:

گرافیک، نورپردازی و بافت‌ها اصلی‌ترین تغییراتی‌ هستند که در نسخه‌ی Intergrade دیده می‌شوند اما جلوه‌های محیطی مانند مه هم در راستای ارتقای حس واقع‌گرایی و غوطه‌وری در جهان بازی، اضافه شده‌اند. در رابطه‌ با ویژگی‌های دوال‌سنس هم بخشی از آن در این نسخه استفاده شده است. با این وجود، اگر می‌خواهید استفاده از همه‌ی پتانسیل و ویژگی‌های پلی‌استیشن ۵ را ببینید، لطفاً منتظر بازی بعدی بمانید که در آنجا ما می‌توانیم از ابتدا بازی را برای این کنسول طراحی کنیم.

یکی از تغییرات این نسخه، وجود قابلیت «فتو مود» است که به بازیکنان اجازه می‌دهد تصاویر خاصی را از بازی ثبت کنند. با این حال، نومورا در سخنانش اشاره می‌کند که طرفداران باید انتظار چیزی ساده‌تر از حالت استفاده از دوربین در بازی Kingdom Hearts 3 Re Mind را داشته باشند.

مفهوم این بخش متفاوت با حالت دوربین بازی Kingdom Hearts 3 Re Mind است و شما نمی‌توانید حالات چهره شخصیت‌ها یا ژست آن‌ها را تغییر دهید. این حالت فقط برای ثبت یک لحظه‌ی خاص همچون یک خاطره می‌ماند. هیچ پیش‌نیازی برای استفاده از این حالت وجود ندارد و شما می‌توانید به‌راحتی از آن استفاده کنید.

در مصاحبه‌ی این هفته‌ی نومورا با فامیتسو، او تائید کرد که نقش کارگردانی قسمت بعدی بازسازی فاینال فانتزی ۷ را بر عهده نخواهد گرفت و در عوض در سمت مدیریت کلی پروژه و ایده‌پردازی این اثر و تمامی پروژه‌های مرتبط با فاینال فانتزی – شامل بازی‌های موبایلی جدیدی که معرفی شده‌اند – ایفای نقش خواهد کرد.

فاینال فانتزی ۷ در قالب یک بازی موبایل برای اندروید و iOS معرفی شد

نومورا در مصاحبه‌ای در ماه ژوئیه‌ی سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که بازی Final Fantasy VII Remake Part 2 (قسمت دوم بازسازی فاینال فانتزی ۷) وارد مراحل اصلی توسعه‌ی خود شده است و او قصد دارد بازی را در اسرع وقت تحویل طرفداران دهد.

مشخص نیست که قسمت‌های بعدی بازسازی فاینال فانتزی ۷ در چه تاریخی عرضه خواهند شد اما باید انتظار داشتیم باشیم که پس از عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعدی قسمت اول این بازسازی که محتوای جدیدی را هم در خود گنجانده است، رفته‌رفته شاهد اخبار بیشتری از قسمت دوم باشیم. همچنین مدتی دیگر قراردادی یک‌ساله‌ی سونی و اسکوئر انیکس برای انحصاری بودن بازسازی فاینال فانتزی ۷ به اتمام خواهد رسید و احتمالاً باید منتظر عرضه‌ی این بازی روی دیگر پلتفرم‌ها هم باشیم.

منبع: VGC

The post قسمت دوم بازسازی فاینال فانتزی ۷ از پتانسیل کامل پلی‌استیشن ۵ استفاده می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala