مایکروسافت از نمایش خود در مراسم E3 سال ۲۰۱۷ رضایت دارد. استودیوی Coalition نیز به کار برروی Gears of War ادامه می‌دهد. چندسال گذشته را بخاطر دارید، زمانی که استودیوی Coalition سازنده Gears of War 4 با نام Black Tusk شناخته می‌شد؟ مایکروسافت در آن زمان اشاره به ساخت فرانچایزی جدید داشت که توسط استودیوی Coalition درحال توسعه بود. اما درحال […]

مایکروسافت از نمایش خود در مراسم E3 سال ۲۰۱۷ رضایت دارد. استودیوی Coalition نیز به کار برروی Gears of War ادامه می‌دهد.

چندسال گذشته را بخاطر دارید، زمانی که استودیوی Coalition سازنده Gears of War 4 با نام Black Tusk شناخته می‌شد؟ مایکروسافت در آن زمان اشاره به ساخت فرانچایزی جدید داشت که توسط استودیوی Coalition درحال توسعه بود. اما درحال حاضر که تمرکز اصلی Coalition ساخت و توسعه Gears of War است، بنظر می‌رسد که فرانچایز گفته شده در اولویت قرار ندراد (یا شاید هم کنسل شده باشد). در مصاحبه‌ای که اخیرا آقای آرون گرینبرگ (Aaron Greenberg) مدیر بخش بازاریابی ایکس‌باکس با وب‌سایت GamerTagRadio داشتند، هنگامی که از ایشان سوال شد که آیا استودیوی Coalition برروی IP جدیدی کار می‌کند یا خیر؟ گرینبرگ این‌چنین پاسخ داد:

استودیوی Coalition تیم فوق العاده با استعدادی دارد. ما این تیم را برروی Gears of War متمرکز کرده‌ایم و راد فرگوسن (Rod Ferguson) را در راس آن قرار دادیم. Gears of War 4 بخش کمپین خارق العاده‌ای داشت، آن‌ها کار بزرگی را انجام دادند. مد Horde نیز از نقاط قوت بازی بود. بنابراین باید عرض کنم که تمرکز تیم برروی گسترش Gears of War خواهد بود.