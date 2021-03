سیوهای اصلی دیابلو ۲ روی Diablo II Resurrected کار خواهند کرد

چندی پیش در جریان مراسم بلیزکان آنلاین بالاخره به‌صورت رسمی بازسازی بازی دیابلو ۲ با نام Diablo II: Resurrected معرفی شد. هرچند این نسخه یک بازسازی بزرگ است، اما طبق اطلاعات منتشر‌شده، طرفداران می‌توانند از سیوها و فایل‌های ذخیره‌ی نسخه‌ی اصلی بازی استفاده کنند.

متیو سیدرکوئیست (Matthew Cederquist) در مصاحبه‌ی اخیر خود با شعبه‌ی خاورمیانه‌ی سایت IGN اعلام کرده که علیرغم اینکه بیش از ۲ دهه از عرضه‌ی بازی دیابلو ۲ سپری شده است، اما هر فردی که سیوها و فایل‌های ذخیره‌‌ی نسخه‌ی اصلی را داشته باشد، می‌تواند آن‌ها را در بازی Diablo II: Resurrected بارگذاری و استفاده کند. او البته اشاره کرده که این تصمیم از ابتدای توسعه‌ی بازسازی بازی دیابلو ۲ برنامه‌ریزی نشده بود اما بعد از مدتی وقتی که تیم توسعه‌ی بازی چنین چیزی را امتحان کردند، متوجه شدند که این نسخه‌ی بازسازی قادر است فایل‌های ذخیره‌ی نسخه‌ی اصلی را بارگذاری کند و از آن‌ها بهره ببرد.

آن زمان که روی توسعه‌ی نسخه‌ی بازسازی اثر کار می‌کردیم، برایمان این پرسش ایجاد شد که آیا فایل‌های ذخیره‌ی نسخه‌ی اصلی کار خواهد کرد یا خیر و به همین خاطر آن را امتحان کردیم و دیدیم که کار می‌کند. آن موقع با خود می‌گفتیم که این بهترین چیزی است که می‌توانستیم انتظار داشته باشیم.

اگرچه توضیح داده نشده که آیا این قضیه فقط برای نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی صدق می‌کند یا نه اما از آنجایی که در بازی Diablo 2 Resurrected می‌توانید داده‌ها و سیوهای خود را میان پلتفرم‌های مختلف انتقال دهید، به‌صورت تئوری باید بتوانید از فایل‌های ذخیره‌ی نسخه‌ی اصلی روی پلتفرم‌های دیگر استفاده کنید. به این صورت که ابتدا سیوها و فایل‌های ذخیره‌ی ۲۰ سال پیش خود را به نسخه‌ی کامپیوتر بازی انتقال دهید و پس از آن باید بتوانید ادامه‌ی بازی را روی کنسول و با حفظ آن پیشرفت‌ها و داده‌ها انجام دهید. البته، هرچند در تئوری باید چنین چیزی عملی باشد اما چون به‌صورت رسمی تائید نشده، در مورد این ویژگی در نسخه‌ی کنسولی نمی‌توانیم نظر قطعی بدهیم.

بازسازی بزرگ دیابلو ۲ برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد

نکته‌ی جالب در مورد بازسازی مهم بازی Diablo 2 Resurrected این است که علاوه بر حالت گرافیکی بهبودیافته‌ی امروزی، بازیکنان می‌توانند در هرلحظه از بازی و به‌صورت آنی حالت گرافیکی بازی را به حالت گرافیکی کلاسیک تغییر دهند. بهبودهای گرافیکی این نسخه‌ در کنار حفظ گیم‌پلی بسیار سرگرم‌کننده و منحصربه‌فرد بازی دیابلو ۲، می‌تواند ترکیبی فوق‌العاده را برای طرفداران این اثر رقم بزند.

بازی Diablo 2 Resurrected را استودیو Vicarious Visions توسعه خواهد داد؛ استودیویی که در سال‌های اخیر بازسازی‌های مهم و با ارزشی از بازی‌های تونی هاوک و همچنین سه‌گانه‌ی کرش بندیکت منتشر کرده است. این بازی قرار است برای کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس سری ‌ایکس/ اس، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ عرضه شود. همان‌طور که گفته شد، می‌توانید با استفاده از اکانت بلیزارد، پیشرفت‌های خود را در پلتفرم‌های مختلف انتقال دهید.

