سونی گواهی ثبت اختراع جدیدی را به ثبت رسانده که در آن از وصل کردن میوه‌ی موز به کنسول پلی‌استیشن ۵ به عنوان دسته‌ی بازی صحبت شده است. این موضوع با وجود این که بیش‌تر به یک شوخی بامزه می‌ماند، واقعی و کاملا جدی است. شرکت سونی در حال بررسی کردن تبدیل اجسام غیر الکترونیکی به دسته‌ی بازی است.

دسته‌های بازی غیرمعمول چیز جدیدی نیستند. افراد زیادی وجود دارند که برای شوخی و خنده با گیتارهای الکتریکی مخصوص بازی گیتار هیرو یا پدهای مخصوص بازی‌های رقص، بازی‌های معمولی را به اتمام می‌رسانند. این کارهای غیر معمول جذابیت‌های خود را دارند و باعث می‌شوند تا کمی فراتر از دسته‌های مرسوم فکر کنیم که همگی تاثیریافته از طراحی دسته‌ی پلی‌استیشن یک هستند. البته دسته‌های رسمی غیرمرسوم هم وجود دارند؛ مانند مجموعه کنترلرهایی که شرکت مایکروسافت برای افراد معلول طراحی کرده. در میان تمام دسته‌های نامرسوم شرکت سونی ایده‌ای عجیب دارد.

شرکت سونی قصد دارد تا از اجسام خیلی معمولی مانند میوه‌ها، خودکارها و حتی لیوان‌ها به عنوان دسته‌ی بازی استفاده کند. این ایده‌ی غریب در جدیدترین پتنت ثبت شده توسط این شرکت مورد بحث قرار گرفته. شرکت سونی عقیده دارد که یک یا چند تا از میوه‌هایی مانند موز می‌توانند به عنوان دسته‌ی بازی استفاده شوند. در دنیایی که این ایده فراگیر شود قبل از بازی‌کردن باید سراغ یخچال رفت و چند موز برای شروع بازی برداشت.

این کار از نظر عملی کاملا ممکن است. میوه‌ها در خود عناصر رسانا دارند و این عناصر می‌توانند انجام چنین کاری را ممکن کنند. برای مثال میوه‌ی موز منبع سرشار پتاسیم است. این عنصر می‌تواند بستری برای تبدیل میوه به دسته‌ی بازی باشد. شرکت سونی در ایده‌ی ثبت شده‌ی خود تصویری از یک موز نیز قرار داده که دو طرف این موز دکمه‌های ضربدر و مثلث هستند.

اولین منبع ایده‌ی استفاده از میوه‌ها به عنوان دسته‌ی بازی شرکت سونی نیست. یک استریمر در پلتفرم توییچ وجود دارد که کارش بازی کردن با استفاده از میوه‌ها به عنوان دسته‌ی بازی است. اگر به کانال این استریمر نگاه بی‌اندازید می‌توانید ویدیوهایی از او را ببینید که از میوه‌هایی مانند موز و انبه به عنوان دسته‌ی بازی استفاده شده است.

شرکت سونی همواره علاقه‌ی زیادی به نوآوری داشته. این موضوع از همان اولین کنسول این شرکت، یعنی پلی‌استیشن یک که از دیسک‌های نوری و گرافیک سه‌بعدی پشتیبانی می‌کند قابل رویت است. پلی‌استیشن ۵ هم که جدیدترین کنسول این شرکت است چنین نوآوری‌هایی را، مخصوصا در دسته‌ی خود دارد. البته ثبت شدن یک پتنت اصلا به این معنا نیست که استفاده از موزها به عنوان دسته‌ی بازی قطعی است. در اصل این قضیه که مهندسان شرکت سونی به شکل جدی در مورد این موضوع فکر کرده‌اند واقعا جالب است.

منبع: GameSpot

