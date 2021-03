خبری که تابستان امسال صنعت بازی را تکان داد، بالاخره به حقیقت پیوسته است. شرکت بازی‌سازی بتسدا، از این پس به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مایکروسافت و ایکس‌باکس شناخته خواهد شد. هر دو شرکت بتسدا و مایکروسافت امروز بیانیه‌ای رسمی منتشر شد و نهایی شدن این موضوع را اعلام کردند.

مایکروسافت به طور کامل مجموعه‌ی بتسدا را خرید

در واقع از ماه‌ها پیش که مایکروسافت تصمیم خود مبنی بر خرید بتسدا را با رقم ۷.۵ میلیارد دلار اعلام کرد، هر دو شرکت مشغول ادامه‌ی مذاکرات و هم‌چنین انجام مراحل حقوقی بوده‌اند. یکی دو روز پیش و با دریافت تاییدیه‌های رسمی در اروپا و امریکا و نهایی شدن قراردادهای لازم، بتسدا رسما به مایکروسافت پیوست و از امروز باید این شرکت را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مایکروسافت و ایکس‌باکس قلمداد کنیم.

در واقع مایکروسافت شرکت «زنیمکس میدیا» (ZeniMax Media) را خریداری کرده است. این شرکت صاحب بتسدا، هشت استودیوی زیرمجموعه و هم‌چنین مجموعه بازی‌های مختلفی است که همه‌ی آن‌ها از این پس بخشی از مایکروسافت خواهند بود.

شرکت بتسدا منحل نخواهد شد و استودیوهای بازی‌سازی زیر نظر بتسدا به کار خود مثل گذشته ادامه خواهند داد. با این حال، مایکروسافت در حال حاضر صاحب این استودیوهای جدید شده است:

Bethesda Game Studios

سازنده‌ی سری بازی‌های فال‌آوت، الدر اسکرولز و استارفیلد

سازنده‌ی سری بازی‌های فال‌آوت، الدر اسکرولز و استارفیلد Id Software

سازنده‌ی سری بازی‌های دووم و Rage

سازنده‌ی سری بازی‌های دووم و Rage Zenimax Online Studios

سازنده‌ی بازی‌های الدر اسکرولز آنلاین

سازنده‌ی بازی‌های الدر اسکرولز آنلاین Arkane Studios

سازنده‌ی سری بازی‌های دیس‌آنرد

سازنده‌ی سری بازی‌های دیس‌آنرد Machine Games

سازنده‌ی بازی‌های ولفنشتاین

سازنده‌ی بازی‌های ولفنشتاین Tango Gameworks

سازنده‌ی سری بازی‌های The Evil Within و گوست‌وایر توکیو

سازنده‌ی سری بازی‌های The Evil Within و گوست‌وایر توکیو Alpha Dog Studios

(سازنده‌ی بازی‌های موبایل)

(سازنده‌ی بازی‌های موبایل) Roundhouse Studios

(استودیوی کمکی و سازنده‌ی بازی‌های موبایل)

حقوق تمام مجموعه بازی‌های بتسدا، اعم از فال‌آوت، دووم، الدر اسکرولز، ولفنشتاین و دیگر مجموعه‌ها، همگی به مایکروسافت منتقل شده است و مایکروسافت می‌تواند به هر شکلی که می‌خواهد نسبت به آینده‌ی این مجموعه‌ها تصمیم بگیرد.

فیل اسپنسر، مدیر بخش ایکس‌باکس در مایکروسافت، طی بیانیه‌ای درباره‌ی پیوستن بتسدا به مایکروسافت گفته است: «با اضافه شدن تیم‌های بازی‌سازی بتسدا، گیمرها باید بدانند که کنسول‌های ایکس‌باکس، کامپیوتر و ایکس‌باکس گیم پس بهترین مکان برای تجربه‌ی بازی‌های بتسدا خواهند بود. برخی از بازی‌های آینده‌ی بتسدا به صورت انحصاری روی ایکس‌باکس و کامپیوتر عرضه خواهند شد.»

مدیر ایکس‌باکس ادامه داده است: «همانطور که پیش از این گفته بودیم، بسیار مهم است که بتسدا مثل گذشته به ساخت بازی ادامه دهد. ما از استودیوهای بازی‌سازی بتسدا پشتیبانی خواهیم کرد تا بازی‌های آن‌ها حتی در اختیار مخاطبی وسیع‌تر از گذشته قرار بگیرد. به آن‌ها کمک خواهیم کرد تا بازی‌های آینده‌ی بتسدا را به بزرگترین و محبوب‌ترین بازی‌های تاریخ آن‌ها تبدیل کنیم. ایکس‌باکس و بتسدا سالیان است که دیدگاهی یکسان درباره‌ی آینده‌ی صنعت بازی داشته‌اند. چه به عنوان طرفداران و چه به عنوان بازی‌سازان، بتسدا کاملا ظرفیت ایکس‌باکس گیم پس را درک می‌کند.»

مایکروسافت اضافه کرده است که در آینده‌ی نزدیک، بیشتر درباره‌ی استودیوهای بازی‌سازی خود و بازی‌های ایکس‌باکس صحبت خواهد کرد. در اولین حرکت قرار است تعدادی بازی بتسدا به آرشیو ایکس‌باکس گیم پس اضافه شوند که جزییات آن‌ها به زودی اعلام خواهد شد.

در ادامه، به دو سه نکته درباره‌ی این اتفاق بزرگ صنعت بازی، اشاره خواهیم کرد.

بتسدا از این پس چه ساختاری خواهد داشت؟

شرکت بتسدا کاملا ساختار گذشته‌ی خود را حفظ خواهد کرد و به فعالیت خود مثل قبل ادامه خواهد داد. شرکت «بتسدا» که تهیه و توزیع بازی‌های استودیوهای مختلف این شرکت را برعهده دارد، پابرجا خواهد بود. اینکه بتسدا بتواند خود به عنوان یک شرکت مجزا به انتشار بازی ادامه دهد، طبق گفته‌ی سخنگوی بتسدا یکی از مهم‌ترین درخواست‌های آن‌ها بوده است.

برخلاف استودیوهای مختلف مایکروسافت مثل «آبسیدین»، «کوالیشن» یا «نینجا تئوری» که همگی تحت زیرمجموعه‌ای به نام «ایکس‌باکس گیم استودیوز» فعالیت می‌کنند، استودیوهای بتسدا تحت نظر شرکت بتسدا باقی خواهند ماند. در واقع شرکت بتسدا به زیرمجموعه‌ی مایکروسافت تبدیل می‌شود، اما به عنوان یکی از بخش‌های بازی مایکروسافت، به فیل اسپنسر و ایکس‌باکس جواب خواهد داد.

کسب درآمد و صد البته بازگشت سرمایه‌ی بسیار بزرگی که مایکروسافت در بتسدا کرده، یکی از اهداف اصلی بتسدا خواهد بود. بتسدا به انتشار بازی‌های خود با نام بتسدا ادامه خواهد داد، اما مایکروسافت و ایکس‌باکس درباره‌ی سیاست‌های این شرکت تصمیم می‌گیرند؛ بدین معنا که فرضا ممکن است مایکروسافت تصمیم بگیرد تا با هدف افزایش تعداد مشترکان سرویس ایکس‌باکس گیم پس، قید درآمد حاصل از فروش یک بازی بتسدا روی پلتفرم‌های دیگر را بزند و بازی را مشخصا و به صورت انحصاری روی ایکس‌باکس گیم پس عرضه کند.

آیا بازی‌های آینده‌ی بتسدا انحصاری ایکس‌باکس خواهند شد؟

از همان زمان اعلام خبر تصمیم مایکروسافت در خرید بتسدا، هم مدیران بتسدا و هم مدیران ایکس‌باکس درباره‌ی این موضوع کمی صحبت کرده‌اند. در حال حاضر هم که بتسدا رسما به مایکروسافت پیوسته، محتوای این صحبت‌ها تغییر نکرده‌اند و همه‌ی حرف‌ها از یک نکته می‌گویند: برای هر بازی به صورت جداگانه تصمیم‌گیری خواهد شد.

فیل اسپنسر، مدیر ایکس‌باکس، بارها به این موضوع اشاره کرده که دیدگاه صفر و صدی نسبت به انحصاری شدن بازی‌های بتسدا ندارند؛ یعنی قرار نیست همه‌ی بازی‌های آینده‌ی بتسدا انحصاری، یا همه‌ی آن‌ها روی تمام پلتفرم‌ها عرضه شوند. برای تک تک بازی‌ها به صورت جداگانه تصمیم خواهند کرد.

یکی از اهداف اصلی مایکروسافت در خرید بتسدا، تولید محتوای بیشتر برای سرویس ایکس‌باکس گیم پس، ولی هم‌چنین تولید محتوای انحصاری بوده است. انتظار داشته باشید تا تعداد زیادی از بازی‌های آینده‌ی بتسدا، به صورت انحصاری روی پلتفرم‌های مایکروسافت و کامپیوتر عرضه شوند. با این حال، هم‌چنین انتظار داشته باشید تا احتمالا پس از مدت زمانی مشخص، برخی از همان بازی‌های انحصاری هم به پلتفرم‌های دیگر بیایند.

آیا بازی‌های بتسدا انحصاری ایکس‌باکس هستند؟ مدیر ایکس‌باکس پاسخ می‌دهد

نکته‌ی مهم این جاست: تمام بازی‌های بتسدا روی سرویس ایکس‌باکس گیم پس عرضه خواهند شد، سرویسی که اشتراک ماهیانه‌ی آن ده دلار است. حتی در صورت عرضه‌ی بازی‌های آینده‌ی بتسدا روی دیگر پلتفرم‌ها، مثل پلی‌استیشن، با قیمتی شصت-هفتاد دلاری، باز هم ارزش خرید سرویس مایکروسافت بسیار بالاتر است. برای مثال، وقتی می‌توان استارفیلد را (به همراه صد بازی دیگر) با اشتراک ماهیانه‌ی ده دلار تهیه کرد، چرا باید آن را جداگانه با قیمت هفتاد دلار روی پلی‌استیشن خرید؟

در نهایت، بازی‌های بتسدا ممکن است حتی روی دیگر پلتفرم‌ها هم عرضه شوند، اما همانطور که فیل اسپنسر می‌گوید، بدون شک بهترین مکان برای تجربه‌ی آن‌ها، سرویس ایکس‌باکس گیم پس خواهد بود.

پشتیبانی مایکروسافت از استودیوهای بتسدا چگونه خواهد بود؟

به عنوان زیرمجموعه‌ای از ایکس‌باکس و مایکروسافت، تمام استودیوهای بتسدا که به مایکروسافت پیوسته‌اند، در کنار استودیوهای ایکس‌باکس فعالیت خواهند کرد؛ یعنی مایکروسافت همانطور با این استودیوها رفتار می‌کند که با استودیوهای «ایکس‌باکس گیم استودیوز» رفتار کرده است.

ده پانزده استودیوی ایکس‌باکس، در کنار هفت-هشت استودیوی بتسدا، می‌توانند تکنولوژی‌های مختلف خود را به اشتراک بگذارند، از پشتیبانی مشترک مایکروسافت بهره‌مند شوند، در توسعه‌ی بازی‌ها به یکدیگر کمک کنند و بسیاری از همکاری مختلف دیگری که فقط به خاطر اینکه تحت نظر مایکروسافت فعالیت می‌کنند، ممکن شده است.

اگر این حرکت به‌خوبی اجرا شود، می‌تواند قدرت بسیار بیشتری به تمام استودیوها در توسعه‌ی بازی‌هایشان ارایه کند. بهترین نمونه‌ی این موضوع، استودیوهای بازی‌سازی سونی است. استودیوهای بازی‌سازی سونی به صورت دوره‌ای و چند بار در سال گرد هم می‌آیند و آموخته‌های جدید خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. استودیوهای سونی می‌توانند در صورت نیاز با تیم تکنولوژی سونی (مستقر در ناتی‌داگ) برای حل مشکلات بازی‌های خود و بهبود آن تماس بگیرند. به نظر می‌رسد که مایکروسافت هم می‌خواهد چنین چیزی را برای استودیوهای خود به‌وجود بیاورد که حرکتی بسیار خوب و مهم در پیشرفت آن‌هاست.

استودیوهای مختلف مایکروسافت هم‌چنین می‌توانند در توسعه‌ی بازی‌های مختلف بتسدا به آن‌ها کمک کنند؛ یعنی برای مثال می‌توان ساخت یک فال‌آوت فرعی را به یکی دیگر از استودیوهای مایکروسافت، به غیر از استودیوهای معمول بتسدا سپرد. مایکروسافت می‌تواند از ظرفیت کامل مجموعه‌های محبوب و بزرگ بتسدا در استودیوهای متعددی که دارد، استفاده کند.

مایکروسافت بتسدا را از ورشکستی نجات داد

نکته‌ای که به هنگام صحبت از قضایای بین بتسدا و مایکروسافت هرگز به آن اشاره نمی‌شود، وضعیت نابه‌سامان بتسدا از دیدگاه اقتصادی در چند سال اخیر است. برخلاف گفته‌های معمول، مایکروسافت با تصاحب بتسدا و بسیاری از دیگر استودیوها، تجارت ویدیوگیم را خراب نکرده، بلکه این استودیوها و شرکت‌ها را از نابودی نجات داده است. مدیران استودیوهای مستقلی مانند «دابل‌فاین»، «آبسیدین» و «این‌اکسایل اینترتینمنت» که به مایکروسافت پیوسته‌اند، پیش‌از این به وضوح از وضعیت اقتصادی بد استودیوهای خود و نجات استودیو توسط مایکروسافت گفته‌اند. بتسدا به عنوان شرکتی بسیار بزرگتر از یک استودیوی مستقل، بی‌پرده درباره‌ی این موضوع صحبت نکرده بود، اما آن‌ها هم در وضعیت اقتصادی بسیار بدی قرار داشته‌اند.

«مایکل پکتر»، تحلیل‌گیر صنعت بازی، طی مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۸ با اشاره به خروجی‌های بتسدا و وضعیت اقتصادی این شرکت، ورشکستی آن‌ها یا پیوستن به شرکتی دیگر را پیش‌بینی کرده بود. پکتر با اشاره به فروش بسیار بد بازی‌هایی مثل «دیس‌آنرد ۲»، «ولفنشتاین ۲» و بزرگترین مجموعه‌های بتسدا مثل فال‌آوت و الدر اسکرولز که سال‌هاست هیچ خروجی نداشته‌اند، در سال ۲۰۱۸ آغاز مذاکرات بتسدا با شرکت‌هایی مثل الکترونیک آرتز، اکتیویژن، مایکروسافت و حتی آمازون و گوگل را در آینده‌ای نزدیک ممکن خوانده بود. او اضافه کرده بود که باید انتظار داشته باشیم تا پایان ۲۰۲۰ یکی از شرکت‌های نامبرده، بتسدا را بخرد.

طولی نکشید تا وضعیت در واقع حتی برای بتسدا بدتر شود. این شرکت در سال ۲۰۱۹ بازی آنلاین فال‌آوت ۷۶ را منتشر کرد که نه‌تنها یکی از بدترین عرضه‌های تاریخ صنعت بازی را تجربه کرد، بلکه نامش به عنوان یکی از بزرگترین شکست‌های صنعت بازی ثبت شد؛ آن هم برای مجموعه‌ای در حد و اندازه‌ی فال‌آوت. بتسدا همان حین که مشغول دست و پنجه نرم کردن با فروش بسیار پایین فال‌آوت ۷۶ بود، بازی موبایل الدر اسکرولز را وارد بازار کرد تا به کمک آن درآمدی کسب کند، اما از این بازی حتی نتیجه‌ای بدتر گرفت.

حتی فکر کردن به نتیجه‌ی احتمالی پیوستن بتسدا به الکترونیک آرتز یا اکتیویژن ترسناک است. در حال حاضر، بتسدا می‌تواند همان برنامه‌های گذشته‌ی خود را ادامه دهد، مثل قبل بازی بسازد و هر شش-هفت سال یک بار شماره‌ی جدید فال‌آوت یا الدر اسکرولز را عرضه کند. تصور اینکه چگونه اکتیویژن یا الکترونیک آرتز می‌توانستند این نقش‌آفرینی‌های بزرگ را به نابودی بکشانند، یا حتی بدتر از آن، گوگل و آمازون به‌طور کلی منجر به از هم پاشیدن بتسدا شوند، به هیچ وجه سخت و دور از ذهن نیست. پیوستن بتسدا به مایکروسافت، بهترین اتفاقی بود که می‌توانست برای بازی‌های بتسدا و استودیوهای بازی‌سازی این شرکت رخ دهد.

از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که بتسدا بالاخره در سال جدید میلادی، بالاخره از استارفیلد پرده خواهد برداشت. با این حال، پاسخ به این سوال که آیا بازی در ۲۰۲۱ عرضه می‌شود و نسخه‌ی پلی‌استیشن دارد یا خیر، ممکن نیست.

