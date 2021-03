شرکت اکتیویژن رسما اعلام کرده که «فرانسیس اف. تاونسند» (Frances F. Townsend) به عنوان معاون اجرایی و سرپرست هماهنگی‌های این شرکت، استخدام شده. او قرار است مراقب باشد تا شرکت اکتیویژن در کشور‌های مختلفی که فعالیت می‌کند، و مشخصا به خاطر قوانین جدید لوت باکس‌ها در بازی‌های ویدیویی، خرابکاری به بار نیاورد. فرانسیس تاونسند سابقه‌ی کاری چندان قابل‌افتخاری ندارد و برخی از اظهارات قبلی او جنجال برانگیز هستند.

فرانسیس تاونسند یکی از مسئولین دوره‌ی دولت جورج دبلیو بوش است که در دوران مسئولیت خود دردسرهایی ایجاد کرده و حالا قرار شده تا یکی از معاون‌های شرکت اکتیویژن بلیزارد باشد. مسئولیت‌های اصلی او در شرکت اکتیویژن کنترل حریم‌خصوصی اطلاعات کاربر‌ان و از سمت دیگر بررسی قوانین مرتبط با اموری مانند لوت‌باکس‌ها است.

فرانسیس اف. تاونسند در جدیدترین مصاحبه‌ی خود بیان کرده که قوانین مرتبط با این موضوعات توسط کسانی که اطلاعات کمی دارند وضع می‌شوند و این قوانین می‌توانند نتایج ناخواسته‌ی آزاردهنده‌ای داشته باشند. مدیرعامل شرکت اکتیویژن بلیزارد بیان کرده که فرانسیس اف. تاونسند یکی از سیاست‌گذاران قابل تحسین است.

فعالیت‌های حقوقی تاونسند در اواخر دهه‌ی هشتاد میلادی به عنوان دادستان شروع شدند. بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، فرانسیس تاونسند به عنوان یکی از مشاوران عالی‌مقام کاخ سفید در حوزه‌ی ضدتروریسم و امنیت کار خود را ادامه داد. این سمت باعث شد که تاونسند یکی از عاملین ماجرای فاجعه‌بار «جنگ با تروریسم» کشور آمریکا باشد.

نکات کثیف فعالیت‌های تاونسند به ماجراهای مربوط به افزایش حس ترس ملی از تروریست‌ها مرتبط هستند. به گفته‌ی سرپرست زندان ابوغریب یکی از عاملین اصلی فشار روی مسئولین این زندان به جهت افزایش شکنجه‌ها تاونسند بوده. بعد از بازدید تاونسند از این زندان، شکنجه‌گران این زندان مجبور شدند تا شدت آزارهای کثیف خود را برای دریافت اطلاعات بیش‌تر، افزایش دهند.

بدترین قسمت ماجرا این‌جاست که حتی بعد از برملا شدن جرایم وحشتناکی که در این زندان رخ داده بودند فرانسیس تاونسند به دفاع از این اعمال کثیف برخاسته. او در یک مصاحبه در مورد انجام چنین اعمالی بسیار خونسرد و راحت صحبت و حتی این جنایات را قابل‌توجیه تفسیر کرده.

از فجایع کثیف بین‌المللی که بگذریم، چند سالی است که دنیای گیمر‌ها به محلی برای جولان دادن شرکت‌های حریص تبدیل شده. یقینا موضوعاتی مانند لوت‌باکس‌ها و بازی‌های نصفه و نیمه با جنایات جنگی امریکا در تمام نقاط دنیا قابل‌مقایسه نیستند اما به هر حال فساد در تمام دنیا در حال پخش شدن است. دنیا به قدری زشت و بی‌پروا شده که باید شاهد باشیم یکی از عاملین شکنجه، مراقب باشد دزدی اطلاعات و چپاول جیب گیمرها قانونی بماند.

منبع: Kotaku

The post شکنجه‌‌گر آمریکایی برای طراحی لوت‌باکس‌های کال آو دیوتی استخدام شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala