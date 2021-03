چند سالی بیشتر از تاسیس استودیوی بازی‌سازی V1 Interactive نمی‌گذرد و امروز شاهد تعطیلی آن هستیم؛ استودیویی که اولین و تنها بازی آن‌ها یعنی Disintegration سال گذشته عرضه و با شکستی بزرگ مواجه شد. استودیوی V1 Interactive تعدادی از اعضای سابق استودیوی بانجی و سازندگان هیلو را در خود جای داده بود.

پنج شش سال پیش بود که «مارکوس لتو»، خالق سری بازی‌های هیلو، خبر از تاسیس استودیویی جدید به نام V1 Interactive برای ساخت یک اکشن اول شخص جدید داد. ساخته‌ی نخست آن‌ها یعنی Disintegration یک بازی آنلاین چهار نفره بود که بازی‌کننده‌ها را در نقش‌های متفاوتی قرار می‌داد و هر شخص، با توجه به کلاس متفاوت خود، اهداف خاص خود را در بازی پیش می‌برد.

بعد از چند نمایش در طول سال‌های اخیر، بهار امسال شاهد عرضه‌ی بازی Disintegration روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر بودیم. نه منتقدان بازی را تحویل گرفتند و نه بازی‌کننده‌ها از آن راضی بودند. طولی نکشید که سرورهای بازی خاموش شدند و تجربه‌ی بخش آنلاین آن غیرممکن شد. مراحل داستانی و تک‌نفره هم اساسا چیزی برای ارایه نداشتند.

حساب کاربری رسمی استودیوی V1 Interactive دیروز در توییتر خبر تعطیلی استودیو را اعلام کرد و نوشت: «با ناراحتی اعلام می‌کنیم که استودیوی V1 Interactive رسما در حال تعطیل است. می‌خواهیم از تمام کارکنان مستعد این شرکت، چه کسانی که همین حالا در آن فعال هستند و چه کارکنان سابق، تشکر کنیم. این افراد پنج سال گذشته‌ی شگفت‌انگیزی را برایمان رقم زدند. از مخاطبانی که از ما پشتیبانی کردند هم تشکر می‌کنیم.»

در ادامه، مدیر استودیو مارکوس لتو هم اضافه کرد و نوشت: «اولویت ما در V1 کارکنان‌مان بوده است. با آن‌ها درباره‌ی وضعیت استودیو در طول ماه‌های گذشته شفاف بوده‌ایم و این تصمیم را در حالی می‌گیریم که آن‌ها به اندازه‌ی کافی زمان داشته باشند تا شغل جدیدی پیدا کنند. در همین حین، به پشتیبانی از این افراد ادامه خواهیم داد.»

اتفاقی مشابه یکی دو سال اخیر برای استودیوی سازنده‌ی بازی LawBreakers رخ داد. بازی‌ساز معروف دیگری، خالق سری گیرز آو وار و طراح آنریل تورنمنت، استودیوی برای ساخت یک اکشن اول شخص آنلاین تاسیس کرد. بازی LawBreakers مشخصا بسیار خوش‌ساخت، عالی و سرگرم‌کننده بود. با این حال، به نظر می‌رسد که ورود به حوزه‌ی اکشن‌های اول شخص آنلاین و رقابت با بازی‌های بزرگ این سبک، حداقل برای استودیوهای کوچک و مستقل غیرممکن است. البته که حتی یوبی‌سافت هم با بازی خوب «هایپراسکیپ» نتوانست حتی نزدیک کال آو دیوتی وارزون یا ایپکس لجندز شود.

بازی Disintegration با تهیه‌کنندگی شرکت Private Division، از زیرمجموعه‌های تیک-تو، ساخته شده بود.

منبع: توییتر

The post استودیوی سازنده‌ی بازی Disintegration تعطیل شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala