فیلم «بچه توربو» قرار است به یک بازی ویدیویی تبدیل شود. استودیوی بازی‌سازی Outerminds خبر از ساخت یک بازی اکشن دوبعدی بر اساس این فیلم داده است. بازی «توربو کید» (Turbo Kid) برای عرضه در سال ۲۰۲۲ در نظر گرفته شده و فعلا اطلاعات بیشتری از آن در اختیار نداریم.

توربو کید چندان فیلم بزرگ و معروفی نیست و اینکه عده‌ای تصمیم گرفته‌اند تا یک بازی با اقتباس از آن بسازند، از اشتیاق بالای طرفداران فیلم می‌گوید. به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های مستقل چند سال گذشته، توربو کید داستان پسرکی با دوچرخه‌اش را در دنیایی پساآخرالزمانی تعریف می‌کند.

پسرک که علاقه‌ی بسیاری به کمیک‌های ابرقهرمانی دارد، در این دنیای برهوت و نابود شده با دختری آشنا می‌شود. پس از دزدیده شدن دخترک، پسرک تصمیم می‌گیرد تا در نقش یک ابرقهرمان به نجات دختر برود و در این میان هم ظالمی که بر دنیای نابود سلطه می‌کند را از بین ببرد. سازندگان فیلم توربو کید چند سال پیش گفتند که مشغول ساخت دنباله‌ای برای آن هستند، اما هنوز هیچ خبری از آن نشده است.

سبک و سیاق دهه‌ی نودی فیلم، مهم‌ترین بخش و عنصر آن است و همانطور که از تیزر کوتاه بازی پیداست، این سبک قرار است تمام و کمال در بازی توربو کید هم رعایت شود. موسیقی الکترونیک دهه‌ی نودی و خشونت بسیار بالا، بخشی مهم از بازی توربو کید خواهد بود.

سازندگان گفته‌اند که در راستای داستان و دنیای فیلم، در بازی توربو کید هم با محیط‌های متنوع و بزرگ روبرو خواهیم شد و در این دنیا، با دوچرخه‌ی توربو کید به گشت و گذار می‌پردازیم. گفته شده که می‌توان با دوچرخه، حرکات مختلفی را هم اجرا کرد. مبارزه با دشمنان مختلف و تکه و پاره کردن آن‌ها، درست مثل فیلم، بخشی بزرگ از گیم‌پلی بازی توربو کید را تشکیل خواهد داد. هم‌چنین گفته شده است که داستان بازی اقتباسی مستقیم از فیلم خواهد بود.

زمان مشخصی برای عرضه‌ی بازی توربو کید در نظر گرفته نشده و تنها اشاره شده که می‌توانیم در سال ۲۰۲۲ منتظر عرضه‌ی آن باشیم.

می‌توانید در ادامه تیزر کوتاهی که برای رونمایی از بازی Turbo Kid منتشر شده است را ببینید. نگاهی هم به تریلر فیلم توربو کید بیاندازید و اگر از این سبک فیلم‌ها لذت می‌برید، حتما فیلم را هم ببینید.

