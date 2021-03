سال‌های زیادی است که دل‌تنگ عرضه‌ی یک بازی ارزشمند و خوش‌ساخت از مجموعه‌ی محبوب و معروف «لاک‌پشت‌های نینجا» هستیم. اکنون که قسمت جدیدی از این مجموعه معرفی شده، به نظر می‌رسد که بتوانیم برای بازگشت قدرتمندانه‌ی ۴ لاک‌پشت نینجای دوست‌داشتنی امیدوار باشیم؛ بازگشتی که بیش از همه قصد دارد یاد بازی‌های کلاسیک این مجموعه را زنده کند.

۳۰ سال پس از عرضه‌ی بازی Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time روی کنسول‌ اس‌ان‌ای‌اس (SNES) می‌گذرد. اکنون انگار با یک دنباله معنوی از آن بازی روبه‌رو شده‌ایم. مدتی پیش، استودیو Dotemu و همچنین استودیو بازی‌سازی Tribute Games به‌صورت رسمی بازی جدید این قهرمانان محبوب را با نام Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (یا به فارسی لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان: انتقام شردر) معرفی کردند. این اثر به‌شدت از بازی کلاسیک لاک‌پشت‌های نینجا الهام گرفته است. به همین دلیل، شاهد یک اثر اکشن ساید اسکرولینگ با گرافیک پیکسل‌ آرتی هستیم که کاملاً آن فضا را تداعی می‌کند.

در واقع، بازی Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge یک اثر کوآپ چهارنفره است که در اولین نگاه بیش از همه ما را به یاد آثار کلاسیک کونامی از این مجموعه که در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ منتشر شده‌اند، می‌اندازد. علاوه بر نمایش بسیار امیدوارکننده‌ی بازی، نکته‌ی دیگری هم وجود دارد که ما را نسبت به نتیجه‌ی نهایی اثر خوش‌بین می‌سازد. توسعه‌دهندگان بازی در این سال‌ها، سابقه‌ی بسیار درخشانی را در این ژانر از خود به‌جای گذاشته‌اند. استودیو داتیمو (ناشر بازی) سال گذشته یکی از توسعه‌دهندگان اصلی بازی «شورش در شهر ۴» بود که توانست تحسین‌های بسیار زیادی را از سوی گیمرها و منتقدان دریافت کند.

از آن‌سو، برخی از اعضای اصلی استودیو تریبیوت گیمز (توسعه‌دهندگان این اثر) در ساخت بازی Scott Pilgrim vs. The World: The Game هم نقش داشته‌اند که آن اثر هم یکی از بازی‌های تحسین‌شده‌ی این ژانر است. نکته‌ی جالب‌تر اینجاست که بعضی از اعضای تیم‌ سازنده‌ی بازی، در گذشته و در سال ۲۰۰۷ روی یکی از بازی‌های موفق لاک‌پشت‌های نینجا که برای کنسول گیم‌بوی ادونس منتشر شد، کار کرده‌اند که این نشان می‌دهد آن‌ها اصلاً با این مجموعه‌ی محبوب بیگانه نیستند. با نگاهی به سابقه‌ی توسعه‌دهندگان بازی و آثارشان و همچنین شباهت به نسخه‌ی کلاسیک لاک‌پشت‌های نینجا، می‌توانیم حدس بزنیم که گیم‌پلی بازی «لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان: انتقام شردر» چه شکل و شمایلی خواهد داشت و جنس هیجانش چگونه خواهد بود.

همان‌گونه که در تریلر اولیه بازی مشاهده می‌کنید، همه‌ی لاک‌پشت‌های نینجا یعنی لئوناردو، داناتلو، رافائل و مایکل‌آنجلو در بازی حضور خواهند داشت و در ماجراجویی جدید خود دوباره به سراغ دشمنان قدیمی و معروف خود نظیر «نینجاهای پیاده»، «بیباپ» و «راک‌استیدی» خواهند رفت. در تریلر گیم‌پلی بازی، سرنخ‌هایی هم از حضور دوستان و دشمنان دیگر لاک‌پشت‌های نینجا به چشم می‌خورد. همچنین همان‌گونه که از نام بازی مشخص است، طبیعی است که شردر مانند همیشه نقشی اساسی و مهمی را در مقابل لاک‌پشت‌های نینجا ایفا خواهد کرد. نکته‌ی جالب دیگر اینجاست که در این تریلر موسیقی معروف انیمیشن کلاسیک لاک‌پشت‌های نینجا جهش‌یافته نوجوان را هم شنیدیم که حس و حال کامل آن اثر را دوباره تداعی می‌کند.

سازندگان اعلام کرده‌اند که این بازی دارای بخش داستانی جدید و جذابی خواهد بود و همچنین علاوه بازی در نقش شخصیت‌های مختلف، برای تنوع در انتخاب‌های گیم‌پلی، گاه قابلیت استفاده از وسایل نقلیه معروف لاک‌پشت‌های نینجا هم امکان‌پذیر خواهد بود.

بازی Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge قرار است برای کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی عرضه شود. البته، هنوز نام دقیق کنسول‌ها و همچنین تاریخ عرضه‌ی بازی اعلام نشده است.

