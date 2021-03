به‌تازگی «دارک‌ هورس کمیکس»، ناشر معروف کتاب‌های مصور، از مجموعه کمیک جدیدی در رابطه با بازی «خدای جنگ» پرده‌برداری کرده است. داستان این مجموعه که یکی از قسمت‌های آن به‌صورت رسمی عرضه شده، الهام گرفته از جدیدترین بازی «گاد آو وار» است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. این مجموعه کمیک قرار است برخی از راز‌ها و ابهامات بازی را برطرف کند.

هرچند داستان این قسمت از بازی «خدای جنگ» بسیاری را شگفت‌زده و هیجان‌زده کرد، اما از آن‌سو ابهام‌های زیادی را هم برای طرفداران ایجاد کرد. یکی از بزرگ‌ترین ابهام‌هایی که برای طرفداران ایجاد شد و سازندگان بازی پاسخ آن به زمان دیگری موکول کردند، این پرسش بود که کریتوس چگونه از یونان به اسکاندیناوی رفته و در این بازه چه اتفاقاتی رخ داده است؟ این کتاب مصور (کمیک) جدید که با نام Fallen God معرفی شده و تاکنون شماره‌ی اول آن منتشر شده است، قرار است به بازه‌ی زمانی پس از پایان بازی «خدای جنگ ۳» و قبل از شروع قسمت اخیر بپردازد.

در اواخر ۲۰۱۸، انتشارات «دارک هورس» یک مجموعه کمیک ۴ قسمتی را از بازی خدای جنگ ۲۰۱۸ منتشر کرد که داستان آن اثر هم پیش‌درآمدی برای بازی اصلی به‌حساب می‌آمد. در آن مجموعه کمیک، شاهد ماجراهای آغازین کریتوس و آتریوس در جهان اساطیر نورس بودیم. با این حال، به نظر می‌رسد که در این مجموعه کمیک جدید قرار است به کمی عقب‌تر بازگردیم و دقیقاً ماجرا و سرنوشت کریتوس پس از کشتن زئوس در پایان «خدای جنگ ۳» را بخوانیم تا بلکه یکی از رازهای مهم مجموعه مشخص شود.

گروهی که عهده‌دار نوشتن کمیک منتشر شده در سال ۲۰۱۸ بوده‌اند، دوباره به هم ملحق شده‌اند تا این کمیک را بنویسند. کریس رابرسون (Chris Roberson) به‌عنوان نویسنده و تونی پارکر (Tony Parker) به‌عنوان تصویرگر این مجموعه کمیک را هدایت خواهند کرد. همچنین دن جکسون (Dan Jackson)، جان راشل (John Roshell) و دیو راپوزا (Dave Rapoza) از دیگر عوامل این مجموعه کمیک هستند.

در صفحه‌ی رسمی این کمیک نوشته شده است:

آیا مردی هرگز می‌تواند از گذشته‌ی خود رهایی جوید؟ آیا گذر زمان قادر است خون آغشته به گناه را بشوید؟ یا اینکه گناهان به‌طور دائم و اجتناب‌ناپذیر روح فرد را لکه‌دار می‌کنند؟ پس از شکست دادن و کشتن زئوس و ناکام گذاشتن آتنا، کریتوس معتقد است که می‌تواند از بند اسارت خود رهایی یابد. او سعی می‌کند به‌سوی صحرا حرکت کند و از خانه و نیز از شرم خود دوری بجوید تا به خشم و حس گناهش پایان دهد. کریتوس در برابر دشمنی به پیروزی رسیده است که ثابت‌شده بود که شکست‌ناپذیر است؛ اما جنگ علیه خویشتن بی‌شک قابل پیروزی نیست و تنها حاصلش جنون است.

کارگردان گاد آو وار: قسمت بعدی هر وقت آماده بود عرضه می‌شود

اولین شماره‌ی این کمیک، در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۱ (۲۰ اسفند) و در قالب ۳۲ صفحه منتشر شد. به‌ نظر می‌رسد که سونی قصد دارد طرفداران این بازی را رفته‌رفته برای قسمت بعدی بازی «گاد آو وار» مهیا سازد. سال گذشته در جریان یکی از رویدادهای رسمی سونی، قسمت بعدی این بازی رسماً معرفی شد. اگرچه نام رسمی دنباله‌ی بازی را نمی‌دانیم اما در تیزر معرفی بازی، اشاره‌ای به نام «رگناروک» صورت گرفت. در تیزر معرفی بازی اعلام شده بود که قسمت بعدی «گاد آو وار» در سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر خواهد شد اما همه‌ی شواهد به‌گونه‌ای است که احتمال وقوع این قضیه بسیار کم است و به نظر می‌رسد که طرفداران این بازی نباید به عرضه‌ی آن در سال جاری امید زیادی داشته باشند؛ مگر آنکه استودیو سانتا مونیکا بتواند همه را غافل‌گیر کند.

