بخش آنلاین Watch Dogs Legion در قالب یک آپدیت به بازی اضافه شد

چندی پیش یوبی‌سافت وعده‌ داد به‌روزرسانی جدیدی را منتشر می‌کند که بخش چندنفره‌ی آنلاین را به بازی Watch Dogs: Legion اضافه خواهد کرد. حال این شرکت به وعده‌ی خود وفا کرده و این بخش را برای کنسول‌های نسل هشتمی و نهمی و همچنین سرویس گوگل استیدیا عرضه کرده است.

اوایل هفته‌ی پیش شرکت یوبی‌سافت اعلام کرد که توسعه‌دهندگان بازی Watch Dogs Legion در حال آماده‌سازی یک به‌روزرسانی جدید برای این اثر هستند که قرار است بخش چندنفره‌ی آنلاین را در پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس/ سری اس و همچنین گوگل استیدیا فراهم کند. اکنون این به‌روزرسانی رایگان برای قسمت جدید بازی واچ داگز عرضه‌ شده است که بخش چندنفره‌ی آنلاین را برای تمامی بازیکنانی که بازی را در اختیار دارند، در دسترس کرده است.

نسخه‌ی ویژه‌ی کامپیوترهای شخصی این به‌روزرسانی هنوز عرضه نشده است اما توسعه‌دهندگان قول داده‌اند که در حال آماده‌سازی و رفع مشکلات آن هستند. در واقع، قرار بود که این نسخه هم‌زمان با نسخه‌ی کنسولی عرضه شود اما به خاطر وجود باگ‌ها و مشکلاتی که باعث خروج ناگهانی از اثر می‌شود، عرضه‌ی بخش آنلاین برای کامپیوترها با تأخیر مواجه شده است.

شما می‌توانید بخش آنلاین بازی Watch Dogs: Legion را به‌صورت رایگان تجربه کنید. با دوستانتان مراحل کوآپ را انجام دهید یا مأموریت‌های ویژه‌ای شرکت کنید. گروه آنلاین دوستان خود را بسازید و دوباره به‌سوی خیابان‌های شهر لندن بازگردید.

برای استفاده از بخش آنلاین بازی Watch Dogs: Legion، فقط نیاز دارید تا آخرین به‌روزرسانی بازی را در پلتفرم‌های خود دانلود کنید. نکته‌ی جالب اینجاست که حجم این به‌روزرسانی برای پلی‌استیشن ۴ حدود ۱۰ گیگابایت، و برای کنسول‌های ایکس باکس حدود ۱۹ گیگابایت است. این در حالی است که حجم این به‌روزرسانی برای پلی‌استیشن ۵ فقط کمی بیشتر از ۲ گیگابایت است.

البته، باید ذکر کرد که در حال حاضر این بخش آنلاین محدودیت‌هایی را هم دارد. برای مثال، نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بخش آنلاین این اثر، چت و گفتگوی درون بازی را محدود کرده است اما اعلام شده که این قضیه در آینده برطرف خواهد شد. همچنین، یوبی‌سافت در اجرای یکی از مأموریت‌های ویژه‌ی بخش Tactical Op به مشکل خاصی برخورده کرده است و به همین خاطر عرضه‌ی آن را به ۲۳ مارس ۲۰۲۱ (۳ فروردین ۱۴۰۰) موکول کرده است.

یوبی‌سافت سال گذشته با معرفی یک قابلیت خلاقانه که به بازیکنان اجازه می‌داد در نقش تمامی NPC های بازی کنند، قصد داشت بازی Watch Dogs: Legion را به مسیر تازه‌ای ببرد و موفقیت آن را دوچندان کند. هرچند، برخی از منتقدان در اثر نهایی از این تصمیم استقبال کردند، اما برخی دیگر نظری کاملاً مخالف داشتند و همین‌ امر موجب شد تا علاوه بر نظرات مثبت، این قسمت نظرات منفی زیادی را هم دریافت کند و به چیزی که در ابتدا طرفداران از آن انتظار داشتند دست پیدا نکند. البته، مشکلات فنی زمان عرضه‌ی بازی هم در این امر بی‌تأثیر نبود.

اکنون با عرضه‌ی بخش چندنفره‌ی آنلاین بازی Watch Dogs: Legion، یوبی‌سافت امید دارد که دوباره نظرها را به این اثر جلب کند و بازیکنان را به شهر لندن بازگرداند. جدیدترین قسمت بازی واچ داگز روی تمامی کنسول‌های نسل هشتمی و نهمی، کامپیوترهای شخصی (از طریق فروشگاه اپیک و یوپلی) و استیدیا در دسترس است.

منبع: Gamesradar

