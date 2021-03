مدتی پیش خبری مبنی بر انتشار بازی کرش بندیکوت ۴ برای کنسول‌های نسل نهمی، نینتندو سوییچ و همچنین کامپیوترهای شخصی منتشر شد. هرچند در آن زمان تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی کنسولی بازی مشخص شده بود، اما خبری از تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی نبود. اکنون که نسخه‌ی نسل بعدی بازی منتشر شده است، شرکت اکتیویژن با کمی تاخیر اعلام کرده است که این بازی در چه زمانی برای کامپیوترها منتشر خواهد شد.

طبق اعلام رسمی اکتیویژن و استودیوی توسعه‌دهنده‌ی بازی یعنی استودیوی Toys for Bob، بازی Crash Bandicoot 4: It’s About Time حدود دو هفته‌ی دیگر و در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۰ (۲۶ مارس ۲۰۲۱) از طریق Battle.net و با قیمت ۴۰ دلار برای کامپیوترهای شخصی در دسترس خواهد بود.

کرش بندیکوت ۴ به کنسول‌های نسل جدید، کامپیوتر و سوییچ خواهد آمد

این بازی، دومین اثر مجموعه بازی‌های کرش بندیکوت است که راه خود را به کامپیوترهای شخصی پیدا می‌کند. قبل از کرش بندیکوت ۴، نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی سه‌گانه‌ی کرش بندیکوت که با نام Crash Bandicoot N. Sane Trilogy معرفی شده بود، برای کامپیوترها عرضه شده بود. با این حال، نکته‌ی عجیب اینجاست که برخلاف بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy که در استیم هم عرضه شد و توانست عملکرد خوبی را داشته باشد، تاکنون خبری از انتشار بازی کرش بندیکوت ۴ در استیم منتشر نشده است و به‌ نظر می‌رسد که فعلاً برای دستیابی به آن تنها راه رسمی استفاده از Battle.net است.

با توجه به اینکه نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی این اثر تقریباً با نسخه‌ی نسل بعدی بازی منتشر شده‌اند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم که نسخه‌ی کامپیوتری کرش بندیکوت ۴ از پیشرفت‌ها و بهبود‌های نسخه‌ی نسل بعدی اعم از رزولوشن ۴K و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه بهره برده باشد تا تجربه‌ی بهتری را برای طرفداران خود رقم بزند.

پس از گذشت حدود ۲۳ سال از عرضه‌ی بازی کرش بندیکوت ۳، اکتیویژن با تلاش استودیوی Toys for Bob که در این سال‌ها بازسازی بازی اسپایرو را هم برعهده داشته است، سعی کرد تا دوباره این مجموعه بازی محبوب را برگرداند. همان‌گونه که مشخص است، استودیو Toys for Bob این بار سنگین را به خوبی به سرانجام رسانده است.

کرش بندیکوت ۴ می‌آید تا خاطرات گذشته را زنده کند

بازی Crash Bandicoot 4: It’s About Time ابتدا در اکتبر ۲۰۲۰ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شد و توانست بازخوردهای بسیار خوبی را از سوی جامعه‌ی گیمرها و منتقدین دریافت کند. همچنین مدتی پیش هم نسخه‌ی بهبود‌یافته‌ی بازی برای پلتفرم‌های نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس/ سری اس منتشر و حتی نسخه‌ای هم برای کنسول نینتندو سوییچ به انتشار رسید. خوشخبتانه، اگر بازی را برای کنسول‌های نسل هشتمی تهیه کرده باشید، می‌توانید بدون هزینه‌ی اضافی نسخه‌ی نسل بعدی این اثر را در کنسول‌های نسل نهمی تجربه کنید.

The post تاریخ عرضه‌ی کرش بندیکوت ۴ برای کامپیوتر مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala