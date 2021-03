پس از اینکه حدود ۷ سال از عرضه‌ی نسخه‌ی ارلی اکسس بازی Rust روی کامپیوترهای شخصی می‌گذرد، این اثر قرار است برای کنسول‌ها هم منتشر شود. اگرچه تاریخ عرضه‌ی دقیقی اعلام نشده است، اما سازندگان به‌صورت قطعی وعده‌ داده‌اند که این نسخه در فصل بهار برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد.

بازی Rust اثری چندنفره و با محوریت بقا است که آن را معمولاً ترکیبی از دو بازی DayZ و ماینکرفت خطاب می‌کنند. نسخه‌ی اصلی بازی Rust‌ را استودیو بازی‌سازی Facepunch ساخته است اما نسخه‌ی کنسول‌ها قرار است با همکاری استودیو Double Eleven ساخته شود؛ استودیویی که سابقه‌ی همکاری در ساخت بازی‌هایی نظیر Minecraft Dungeons و Prison Architect را در کارنامه‌ی خود دارد.

بازی Rust در سال ۲۰۱۳ برای اولین بار و به‌صورت «ارلی اکسس» یا همان دسترسی زودهنگام برای کامپیوترهای شخصی منتشر شد تا اینکه‌ی نسخه‌ی نهایی بازی در فوریه سال ۲۰۱۸ میهمان دارندگان کامپیوترها شد. اکنون، بالاخره نوبت به دارندگان کنسول‌ها رسیده است تا این بازی را تجربه کنند. نسخه‌ی کنسول‌ها هم روند تقریباً مشابهی را – البته در زمان بسیار کوتاه‌تری – تجربه خواهد کرد. در واقع ‌هم‌اکنون بتای این بازی تا زمان عرضه‌ی رسمی Rust در فصل بهار، در جریان است.

بازی Rust ابتدا قرار بود در سال گذشته برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود اما به دلیل مشکلات ایجادشده پیرو همه‌گیری ویروس کرونا، تاریخ عرضه‌ی این بازی به سال ۲۰۲۱ موکول شد. در آن زمان، استودیو Double Eleven اعلام کرده بود که این دوران چالش‌ها و سختی‌های فراوانی را برای آن‌ها ایجاد کرده است و این کار آن‌ها را برای انجام چیزی که عاشقش هستند، دشوار کرده است. آن‌ها در بیانیه‌ی خود اعلام کرده بودند که هرچند در گذشته دورکاری‌های پراکنده‌ای را در قبل تجربه کرده‌اند اما تاکنون برای آن‌ها پیش نیامده که کل اعضای شرکت از طریق خانه‌هایشان به کار روی بازی مشغول شوند.

در توضیحاتی که Double Eleven درباره‌ی این اثر نوشته است، ذکر شده که در این بازی چندنفره‌ی آنلاین هدف اصلی بر پایه بقا و زنده ماندن طراحی شده است و بازیکنان باید بتوانند در کنار جامعه‌ی بازیکنان Rust از مشکلات و سختی‌ها عبور کرده و دوام بیاورند. Rust به بازیکنانش نمی‌گوید که چه کاری انجام دهند یا چه مسیری را دنبال کنند و این به خود بازیکنان سپرده شده است. همچنین تعامل با دیگر بازیکنان هم در اختیار شماست. می‌توانید با آن‌ها دوست باشید یا آن‌ها را بکشید. بازیکنان در ابتدا بازی را به‌تنهایی و بدون هیچ‌چیزی مگر یک سنگ آغاز می‌کنند و در ادامه با فراگرفتن کارهای مختلف، باید برای خود سلاح‌های قوی تهیه کنند یا امکاناتی را برای دفاع از خود فراهم آورند. بازی چالش‌های زیادی را مقابل شما قرار می‌دهد که با تجهیزات و سلاح‌هایی که خود باید آن‌ها را بسازید، قابل دفاع هستند.

یکی از نکاتی که باعث شده بازی در این مدت اخیر توجه‌های بیشتری را جلب کند، به این خاطر است که در اوایل سال تعدادی از استریمرهای معروف در توییچ به تجربه‌ی این اثر پرداختند و همین قضیه باعث شد که بازی بیشتر دیده شود و حتی رکوردهای خود را هم جابجا کند.

منبع: The Gamer

The post نسخه‌ی کنسولی بازی Rust در بهار منتشر خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala