رسماً تأیید شد؛ Call Of Duty: WW2 برای نینتندو سوییچ منتشر نخواهد شد

استودیوی Sledgehammer بار دیگر تأیید کرد عنوان Call Of Duty که برای امسال برنامه ریزی شده، به کنسول ترکیبی نینتندو نخواهد آمد.مدتی قبل توسعه دهندگان Call of Duty: WWII اظهار داشتند که آن‌ها برنامه‌ای برای انتشار نسخه جدید این شوتر محبوب بر روی کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ ندارند. اما با این حال این بیانیه همچنان امید‌ها را زنده نگه داشت که شاید روزی این اتفاق بیوفتد و ما شاهد انتشار این بازی بر روی کنسول نینتندو سوییچ نیز باشیم تا طرفداران آن نیز بتوانند از این سری لذت کافی را ببرند و تجربه جنگ جهانی دوم را بر روی کنسول ترکیبی خود داشته باشند. اما به تازگی Sledgehammer در پاسخی مختصر و مفید این موضوع را برای همیشه حل کرد.

با مراجعه به این آدرس می‌توانید پاسخی که از سازندگان Call Of Duty شد را ببینید. در پرسشی که در وبسایت reddit انجام شده بود، از سازندگان این بازی سوال شده بود “بله یا خیر؟ آیا Call of Duty: WWII به نینتندو سوییچ خواهد آمد؟” Sledgehammer نیز در پاسخ فقط گفته بود “خیر”. در قسمت زیر می‌توانید عکس مربوط به این سوال را نیز مشاهده کنید.

اما با این حال خبر این‌ که Call of Duty: WWII به نینتندو سوییچ نمی‌آید موضوع جدیدی نیست اما اهمیت آن را می‌توان از این جهت دانست که سرانجام این موضوع یک بار برای همیشه از طرف سازندگان این بازی رد شد و تمامی شایعات را از بین برد. رئیس Sledgehammer، مایکل کاندری (Michael Condrey)، در ماه ژوئن در توییتر خود اعلام کرده بود که تصمیم این موضوع که Call Of Duty برای نینتندو سوییچ منتشر نشود توسط تیم بازاریابی اکتیویژن گرفته شد. سری بازی‌های Call Of Duty مدتی است که توسط تیم‌های سازنده این سری بازی‌ها زیاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد و زمان زیادی است که این سری بازی‌ها به کنسول‌های نینتندو راهی پیدا نکرده‌اند. آخرین باری که سری Call Of Duty به کنسول‌های نینتندو آمد، مربوط به بازی Call of Duty: Ghosts می‌شد که در سال ۲۰۱۳ برای Wii U منتشر شده بود.

برخی دیگر از بازی‌ها هم وجود دارند که مانند Call Of Duty WWII برای نینتندو سوییچ منتشر نخواهند شد که از این جمله می‌توان به Raiders of the Broken Planet, The Witness, و Middle-earth: Shadow of War اشاره کرد.

منبع متن: gamefa