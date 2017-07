Five Nights At Freddy’s 6 لغو شد

عنوان Five Night At Freddy’s از بازی‌های ترسناک چند پلتفرمی (مولتی پلتفرم) است که طرفداران بسیاری از زمان عرضه‌ی اولین نسخه‌اش تا به حال پیدا کرده است. تا به حال ۵ نسخه از این بازی منتشر شده است و به تازگی نیز خبر عرضه نسخه‌ی ششم آن منتشر شده بود که امروز پس از مدت […]

عنوان Five Night At Freddy’s از بازی‌های ترسناک چند پلتفرمی (مولتی پلتفرم) است که طرفداران بسیاری از زمان عرضه‌ی اولین نسخه‌اش تا به حال پیدا کرده است. تا به حال ۵ نسخه از این بازی منتشر شده است و به تازگی نیز خبر عرضه نسخه‌ی ششم آن منتشر شده بود که امروز پس از مدت کوتاهی سازنده‌ی آن اعلام کرد که عرضه‌ی آن لغو شده است.

اولین نسخه از مجموعه Five Nights At Freddy’s در سال ۲۰۱۴ منتشر شد و تنها بر روی استیم قرار گرفت. از آن موقع تا به حال نسخه‌های متعددی از این بازی ساخته و منتشر شده است و پلتفرم‌های انتشار این بازی نیز متنوع‌تر شده‌اند تا جایی که می‌توانید آن‌ها را بر روی دستگاه‌های موبایل خود بازی کنید. همان طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، تا به حال ۵ نسخه از این بازی ساخته شده است و انتشار ششمین نسخه نیز توسط سازنده بازی تأیید شده بود. آقای Scott Cawthon، سازنده این سری، مدتی پیش از بازی جدید در دست ساخت خود صحبت کرد. ایشان گفتند که بازی بعدی در دست ساختشان، ششمین نسخه از مجموعه بازی‌های محبوب و ترسناک Five Nights At Freddy’s است اما، به تازگی اعلامیه‌ای مرتبط با این بازی در سایت استیم پست شد که در آن Scott Cawthon از توقف ساخت این بازی خبر داده است. به گفته‌ی Scott Cawthon ایشان از ادامه‌ی ساخت این بازی صرف نظر کرده‌اند چون سختی بسیاری در پروسه‌ی ساخت به ایشان وارد شده است چرا که می‌بایست این نسخه از دیگر شماره‌های بازی بهتر باشد و فشار ناشی از عملی کردن این کار، دیگر جنبه‌های زندگی روزمره سازنده‌ی بازی را تحت تأثیر قرار داده بود؛ تا جایی که Cawthon از ادامه‌ی ساخت این بازی صرف نظر کرده و آن را رها کرد.

Scott Cawthon چنین گفت:

من هر روز خودم را مجبور به کار بر روی این بازی می‌کردم تا این که پس از روزها کار اجباری به خودم آمدم و متوجه شدم که من نمی‌خواهم این بازی را بسازم. با انتشار هر نسخه از بازی انتظارات از پیش بیش‌تر می‌شوند و هر دفعه کمی بالاتر می‌روند. منطقاً شماره جدید بازی باید از دیگر نسخه‌های پیشین بهتر باشد تا مورد قبول طرفداران و کاربران بازی قرار گیرد! این امر فشار بسیاری با خود به همراه دارد تا جایی که احساس کردم فشار ناشی از آن، دیگر جنبه‌های زندگی من را تحت تأثیر قرار داده است و بر آن‌ها چیره شده است. من زندگی روزمره‌ام را فدای تلاش برای بهتر کردن بازی از ۵ نسخه‌ی پیشین کرده بودم. بنابراین مدتی در این مورد فکر کردم و پس از مدت‌ها تفکر به این نتیجه رسیدم که ساخت بازی را متوقف کنم. قرار نیست که من چیزی از آن چه تا به امروز ساختم نمایش دهم یا بازی ناقص را منتشر کنم. همچنین از دیگر افرادی که در ساخت آن من را همراهی می‌کردم نیز درخواست کردم تا هر آنچه از بازی می‌دانند پیش خود نگه دارند. متأسفم اما قرار نیست دیگر درباره‌ی آن صحبتی شود.

Cawthon در ادامه خاطر نشان کرد که قرار نیست از صنعت بازی سازی به کلی کنار بکشد و دیگر به ساخت بازی‌ها نپردازد بلکه می‌خواهد به «آن چه بازی سازی را لذت بخش می‌کرد» باز گردد. به علاوه، ایشان به این موضوع نیز اشاره کردند که لغو انتشار و ساخت این بازی به معنای آن نیست که او دیگر به سراغ Five Nights At Freddy’s نمی‌رود.

در واقع اولین چیزی که می‌خواهم بسازم چیزی برای شما خواهد بود. Foxy Fighters از دومین به‌روزرسانی را خاطرتان هست؟ من کار کردن روی آن را از قلباً دوست داشتم. ساخت آن واقعاً برای من لذت بخش بود و آگاهی از اینکه ساخت آن تنها برای طرفداران بازی بود بار سنگینی را از دوش من برداشته بود. دوست دارم دوباره بر روی پروژه‌های این چنینی کار کنم. معلوم نیست در آینده چه چیزی برای ساخت در سر دارم اما مهم آن است که بازی بعدی من هر چه باشد، تنها برای سرگرم شدن و چیزی برای طرفداران خواهد بود.

Scott Cawthon در ادامه گفت که از Five Night’s At Freddy’s در آینده باز هم اخباری خواهیم شنید و محتواهایی از آن در دست ساخت است.

فیلم آن در دست ساخت است و افرادی بی نظیر در Blumhouse مشغول کار بر روی آن هستند. من هنوز مشغول کار بر روی نسخه‌ی واقعیت مجازی بازی هستم که پتانسیل بسیار بالایی برای این تکنولوژی دارد و در زمانی نامعلوم منتشر می‌شود. و البته که نمی‌توانم خوانندگان کتاب دوم را با آن کلیف هنگر (Cliff-Hanger) در پایان کتاب رها کنم و مشغول کار بر روی ادامه‌ی آن هستم. در آخر امیدوارم که این تصمیم من را درک کنید و به آن احترام بگذارید. من می‌خواهم زمان بیشتری را با خانواده‌ام باشم و وقت بیشتری برای آن‌ها صرف کنم. ساخت این بازی تقریباً تمام وقت من را گرفته بود و اجازه‌ی این کار را به من نمی‌داد. من می‌خواهم به آن چه بازی سازی را لذت بخش می‌کرد بازگردم.

منبع متن: gamefa