نسخه غربی Little Witch Academia: Chamber of Time اوایل سال ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد

شرکت باندای نامکو طی مراسم Anime Expo 2017، از انتشار نسخه غربی عنوان Little Witch Academia: Chamber of Time، در اوایل سال میلادی ۲۰۱۸ خبر داد. نسخه غربی این عنوان قرار است در کنار پلتفرم پلی‌استیشن ۴، به واسطه شبکه استیم برای رایانه‌های شخصی نیز منتشر گردد.

شایان ذکر است که نسخه ژاپنی این بازی در تاریخ ۳۰ نوامبر سال جاری (۹ آذر)، به صورت انحصاری بر روی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید اطلاعات منتشر شده از این عنوان توسط شرکت باندای نامکو را، مطالعه کنید.

Little Witch Academia: Chamber of Time یک عنوان هیجان‌انگیز سه بعدی در سبک اکشن نقش‌آفرینی و Beat ‘em Up (سبکی که در آن مبارزات از نزدیک و معمولا بدون وجود سلاح گرم اتفاق می‌افتد) بوده، و بیانگر داستان کاملا جدیدی از این انیمه محبوب ساخته استدیوی Trigger (استدیوی انیمه سازی معروفی واقع در شهر توکیو، که حال انیمه‌هایش منحصرا بر روی شبکه Netflix پخش می‌شوند)، خواهد بود.

با الهام‌گیری از جادوگر معروف و بزرگی به نام Shiny Chariot، یک دختر عادی به اسم Atsuko Kagari (که به Akko شهرت دارد) وارد آکادمی جادویی Luna Nova شده، مدرسه‌ای بسیار معروف که جایگاه دختران جوان با استعدادی است که می‌خواهند در آینده جادوگر شوند. قبل از شروع تعطیلات تابستانه، Akko و همکلاسی‌هایش متوجه واقعه غیر قابل توضیحی در آکادمی Luna Nova شده‌اند. واقعه‌ای که توسط «عجایب هفتگانه» – که قرن‌هاست نسل به نسل در حال انتقال بین افراد مختلف هستند – ایجاد شده‌ است. حال Akko بوده که باید با تحقیق و ماجراجویی در مورد «عجیب هفتگانه»، راز پیرامون آن‌ها را کشف کند.

Little Witch Academia: Chamber of Time شامل شخصیت‌های اصلی از انیمه این سری بوده، و بیانگر یک داستان کاملا جدید است که به بازیکنان اجازه داده تا در آکادمی جادویی Luna Nova، به گشت و گذار بپردازند.

منبع متن: gamefa