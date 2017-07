قطعا بسیاری از بازی‌بازان، با استودیوی Japan Studio که زیر مجموعه شرکت سرگرمی های تعاملی سونی به حساب می‌آید، آشنایی کافی را دارند. استودیوی خلاق و محبوبی که عناوین خاص و به یاد ماندنی بسیاری را در کارنامه خود دارد و هنر و خلاقیت در بازی‌های آن موج می‌زند. اگر دقت کنید، Japan Studio در میان […]

قطعا بسیاری از بازی‌بازان، با استودیوی Japan Studio که زیر مجموعه شرکت سرگرمی های تعاملی سونی به حساب می‌آید، آشنایی کافی را دارند. استودیوی خلاق و محبوبی که عناوین خاص و به یاد ماندنی بسیاری را در کارنامه خود دارد و هنر و خلاقیت در بازی‌های آن موج می‌زند. اگر دقت کنید، Japan Studio در میان استودیو های زیر مجموعه سونی، منحصر به فرد ترین عناوین را می‌سازد.



اعضای خلاق این استودیو در طول سال های فعالیت خودشان، خط بزرگی بین خود و دیگر استودیو های فرست پارتی کشیده اند و عناوین آن ها آن قدر نسبت به بازی های استودیوهای دیگر متفاوت بوده اند که هیچگاه نمی‌توان همه را در یک دسته بنده مشخص قرار داد. اگر با استودیوی Japan Studio آشنا نیستید، باید نام چند عنوان از آن ها را نام ببریم: Shadow of the Colossus و Ape Escape و Bloodborne و Freedom Wars و Knack و Gravity Rush و عناوین بسیار دیگر.

بسیاری از طرفداران این استودیو به شدت به دنبال این هستند که پروژه های آینده Japan Studio چه خواهند بود و آیا این استودیو در حال ساخت پروژه یا پروژه هایی هست یا خیر. در مصاحبه اخیری که وب‌سایت IGN با معاون ارشد استودیوی Japan Studio، آقای آلن بکر (Allan Becker) انجام داده است، ایشان اینگونه توضیح دادند:

با رسیدن به مرحله ای که کار بسیار زیادی برای انجام نداریم و با پایان یافتن ساخت بازی های Gravity Rush 2 و The Last Guardian، ما راه زیادی را در Japan Studio آمدیم و موفقیت زیادی را کسب کردیم و ما سرانجام حس می‌کنیم که برای انجام کارهای جدید، آزاد هستیم. با این که ما مراحل پایانی ساخت بازی Knack 2 را انجام می‌دهیم، تیم داخلی، زمان زیادی را به صورت آزاد سپری می‌کنند بنابراین ما فکر کردیم که ساخت چند عنوان جدید را اغاز کنیم.

رئیس کل استودیو های جهانی شرکت سرگرمی های تعاملی سونی، آقای شوهی یوشیدا نیز گفته بودند که دوست دارند کار برروی عناوین و آی پی های محبوب و عناوین جدید، به صورت مساوی انجام شود. آخرین عنوان Japan Studio، بازی Knack 2 است که قرار است به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۴، در تاریخ ۵ سپتامبر سال جاری عرضه شود.

به تازگی، آقای فامیتو اوئدا نیز مصاحبه ای با یوروگیمر انجام داده بود. طی مصاحبه جدیدی که با آقای فامیتو اوئدا انجام شده است، ایشان اعلام کردند که در حال کار برروی پروژه ای بسیار متفاوت هستند. اگر با آقای اوئدا آشنایی داشته باشید، می‌دانید که ایشان همیشه در مورد اعلام برنامه های آینده خود محافظه کارانه کار می‌کنند. اوئدا چندی پیش اعلام کرده بود که پس از سروکله زدن با فرمول The Last Guardian، می‌خواهد کمی به مسیر بازی های Shadow of the Colossus بازگردند و محیط های باز و گسترده تری را در بازی‌ بعدی بگنجانند. در مصاحبه جدیدی که ایشان با وب‌سایت یوروگیمر انجام دادند، توضیحات و اطلاعات بیشتری نصیبمان شد. ابتدا از همه مشخص گردید که برخلاف بازی های پیشین، کار ساخت بازی با جلوه های بصری پیشرفته و پر خرج آغاز نخواهد شد و ابتدا با طرح ها و نمونه های اولیه طرف خواهیم بود. طبق اطلاعات یوروگیمر، اوئدا به لطف ابزار جدید، دیگر لازم نیست همه کارها را از ابتدا و پایه انجام دهد و روند تولید و ساخت بازی بسیار سریع تر خواهد بود. اگر یادتان باشد، بازی The Last Guardian حدود ۱۰ سال را در مرحله توسعه به سر برد و این موضوع سریع ساختن بازی بسیار مهم است.

منبع متن: gamefa