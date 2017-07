رقابت برای رسیدن به فروش بیشتر بین کنسول‌ها ادامه دارد و مایکل پچر معتقد است این بار سوییچ، ایکس‌باکس وان را شکست خواهد داد. مایکروسافت امیدوار است که ایکس‌باکس وان بتواند شرایط را به نفع خودش تغییر دهد اما به نظر می‌رسد که نینتندو و سوییچ رکوردشکنش برای آن‌ها رقابت سختی به وجود بیارود. سوال […]

مایکروسافت امیدوار است که ایکس‌باکس وان بتواند شرایط را به نفع خودش تغییر دهد اما به نظر می‌رسد که نینتندو و سوییچ رکوردشکنش برای آن‌ها رقابت سختی به وجود بیارود. سوال مهم اینجاست که آیا افراد مختلف سوییچ ۳۰۰ دلاری و جدیدتر با Legend of Zelda: Breath of the Wild را انتخاب می‌کنند یا پرچمدار مایکروسافت را؟

بنابر پیش‌بینی کارشناس و تحلیل‌گر Wedbush Securities، مایکل پچر، نینتندو سوییچ موفق به شکست ایکس‌باکس وان خواهد‌ شد:

به نظر من رقابت نزدیک است. من می‌گویم سوییچ ۱۴ میلیون نسخه خواهد فروخت که بیشتر از فروش احتمالی ایکس‌باکس وان است. ایکس‌باکس وان بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نسخه به فروش می‌رساند. البته مایکروسافت این آمار را منتشر نمی‌کند و پیش‌بینی را سخت می‌کند ولی فکر می‌کنم مایکروسافت ۱۱ میلیون نسخه ایکس‌باکس وان بفروشد. سوییچ به ۱۰ یا ۱۱ میلیون می‌رسد اما بیشتر شدن این عدد به فصل تعطیلات بستگی دارد. باید آن را بررسی کنم.

حرف‌های پچر تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد. در ماه های اخیر سوییچ توانست به صورت مداوم ایکس‌باکس وان و PS4 را در سرتاسر جهان شکست دهد. حتی اگر با عرضه ایکس‌باکس وان ایکس، فروش کنسول‌های مایکروساففت چند برابر شود، به نظر نمی‌رسد که آن‌ها بتوانند قدرت‌نمایی ۸ ماهه سوییچ را جبران کنند.

منبع متن: gamefa