فصل ششم بازی فورتنایت معرفی شد

فصل جدید بازی فورتنایت در پیش رویمان است؛ فصلی که قصد دارد طرفداران این بازی را بیش‌ازپیش درگیر دنیا و تجربه‌ی این بازی بتل رویال کند. به‌تازگی اپیک گیمز به‌صورت رسمی فصل ششم از بخش دوم بازی را با نام «پرایمال» معرفی کرده است.

وقایع فصل ششم بازی فورتنایت قرار است بعد از وقایع Zero Crisis Finale که در پایان فصل پنجم رخ می‌دهد، جریان داشته باشد و زیست‌بوم جدید ماقبل تاریخی را به جزیره‌ی بازی فورتنایت معرفی ‌کند. وقتی بازیکنان برای اولین بار به تجربه‌ی‌ این فصل می‌پردازند، با یک ویدیو کوتاه سینمایی مواجه می‌شوند که در آن ماجرای جالبی را نشان می‌دهد که در آن باید به ایجنت جونزی برای نجات واقعیت کمک کنید.

یک برج عظیم در این نقشه‌ی جدید دیده‌ می‌شود که در وسط نقشه – همان‌جایی که نقطه‌ی انفجار درون فصل ۵ رخ داد – واقع شده است و دور آن را یک دهکده‌ و مکان‌های دیگری احاطه کرده است که اکنون آن‌ها جایگزین صحرای بیگانه‌ی فصل قبل شده‌اند. نکته‌ی برجسته و مهم این است که اکنون می‌توانید پرسه زدن حیوانات را هم در جزیره مشاهده کنید. حیواناتی که از گونه‌های وحشی مانند گرگ‌ها و گرازهای وحشی گرفته تا موجودات بی‌آزاری مثل مرغ و قورباغه در میان آن‌ها دیده می‌شود. در کنار این‌ها، مکانیک‌های جدید ساخت‌وسازی وجود دارد که به بازیکنان اجازه می‌دهد با استفاده از حیات‌وحش شکارشده یا تکنولوژی‌های دورافتاده، سلاح‌های موقتی مثل کمان‌های جدید ساخت.

طبق معمول، افرادی که بتل پس بازی را تهیه‌ کنند، می‌توانند انتظار داشته باشند اسکین‌ها و لباس‌های مختلفی برای شخصیت‌ها یا آیتم‌های دیگر را در اختیار داشته باشند. علاوه بر شخصیت‌هایی که مرتبط با خود فورتنایت هستند و در ماجرای ادامه‌دار آن حضور داشته‌اند (شخصیت‌هایی مثل ایجنت جونز)، مثل همیشه شخصیت‌های معروف و شناخته‌شده‌ای هم وجود دارند که از دنیای آثار دیگر آمده‌اند. برای این فصل، توسعه‌دهندگان بازی به سراغ لارا کرافت از تومب ریدر و ریون از Teen Titans رفته‌اند و ظاهراً آن‌گونه که انتظار می‌رود حتی در آینده شاهد فوتبالیست و ستاره‌ی این روزهای برزیل یعنی نیمار جونیور هم خواهیم بود!

بتمن در کمیک جدیدش به دنیای فورتنایت خواهد آمد

فصل قبلی فورتنایت از دسامبر سال گذشته آغاز شد. آن فصل با یک رویداد چشم‌گیر مشابه که با محوریت داستانی و شخصیت‌های مارول شروع شد، توانست به بزرگ‌ترین رویداد و اتفاق بازی تا به این لحظه تبدیل شود. به همین خاطر حداقل تا به اکنون فصل پنجم بهترین فصل از نظر اضافه کردن شخصیت‌های مختلف به بازی بوده است. از شخصیت‌های سریال مندلورین گرفته تا ورزشکاران حرفه‌ای زیادی در آن فصل حضور داشته‌اند. حتی اگر اخبار را دنبال کرده باشید، اخیراً دی سی و اپیک گیمز با همکاری هم قصد دارند که یک کمیک جدید از بتمن را منتشر کنند که با دنیای فورتنایت ارتباط خواهد داشت.

منبع: The Verge

