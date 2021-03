شرکت سونی به‌صورت رسمی اعلام کرده که قصد دارد به‌زودی ویژگی‌ کامیونیتی‌ (Communities) یا به فارسی «انجمن‌ها» را در پلی‌استیشن ۴ متوقف و رها کند.

ابتدا چند روز پیش وب‌سایت Siliconera اعلام کرد که سونی با ارسال ایمیلی به برخی از دارندگان کنسول پلی‌استیشن ۴ ذکر کرده که قصد دارد ویژگی «پلی‌استیشن کامیونیتی» یا همان انجمن‌های پلی‌استیشن را در ماه آوریل ۲۰۲۱ از کار بیندازد. پس از آن، سونی در سایت خود هم به‌صورت رسمی این خبر را اعلام کرد. در بیانیه‌ای که سونی در سایت خود منتشر کرده، نوشته شده است: «از شما به خاطر استفاده از این قابلیت در کنسول‌ پلی‌‌استیشن ۴ متشکریم. از ماه آوریل سال ۲۰۲۱، این سرویس دیگر روی پلی‌استیشن ۴ پشتیبانی نخواهد شد و در دسترس نخواهد بود. با این حال، شما همچنان می‌توانید با دوستان خود ارتباط برقرار کنید، از پیام‌های عادی یا گروهی در پلی‌استیشن ۴ یا پلی‌استیشن اپ استفاده کنید.»

«پلی‌استیشن کامیونیتی» سرویسی است که به کاربران کنسول پلی‌استیشن ۴ اجازه می‌دهد گروه‌هایی را در رابطه با بازی‌ها یا موضوع‌های مختلف ایجاد کنند. اعضای گروه‌ها، می‌توانند با این انجمن‌ها و گروه‌ها افراد مختلف با علایق مشترک را پیدا کنند، به هم دیگر پیام دهند و چت‌های گروهی را بیندازند یا جلسه‌هایی برای بازی شکل دهند. با این حال، با شروع ماه آوریل، این سرویس و قابلیت‌هایش دیگر در دسترس نخواهد بود.

این اولین باری نیست که درباره‌ی حذف این قابلیت می‌شنویم. در جزییاتی که برای نسخه‌ی بتا به‌روزرسانی شماره‌‌ی ۸.۵ کنسول پلی‌استیشن ۴ اعلام شده بود، در بخشی از آن اشاره‌هایی به حذف این سرویس صورت گرفته بود. این موضوع حتی می‌تواند به این معنا باشد که به‌روزرسانی ۸.۵ کنسول پلی‌استیشن ۵ به احتمال زیاد در ماه آوریل منتشر خواهد شد. البته، سونی می‌تواند بدون انتشار این به‌روزرسانی و با حذف این قابلیت از رابط کاربری پلی‌استیشن ۴، به دوران ویژگی‌ «کامیونیتی» پایان دهد.

سونی تاکنون جایگزینی را برای این قابلیت در پلی‌استیشن ۴ اعلام نکرده است و به نظر هم نمی‌رسد که قصد چنین کاری را داشته باشد. با این وجود، کنسول پلی‌استیشن ۵ مجموعه‌ ویژگی‌های اجتماعی مختلفی دارد که بعضی از آن‌ها عملکرد تقریباً مشابهی با سرویس «پلی‌استیشن کامیونیتی» دارند. به همین خاطر، سونی احتمالاً ضرورتی ندیده که این قابلیت را همچنان ادامه دهد و با لغو و عدم پشتیبانی از آن، کاربران خود را به‌سوی شیوه‌های جدید ارتباطی در پلی‌استیشن ۵ سوق داده است.

هرچند که سونی اعلام کرده این ویژگی در ماه آوریل متوقف خواهد شد، اما روز دقیق و معینی را برای آن مشخص نکرده است. در به‌روزرسانی بزرگ قبلی سونی یعنی به‌روزرسانی شماره‌ی ۸.۰۰، سونی تصمیم گرفت تغییرات زیادی را در ساختار پیام‌های گروهی ایجاد کند که البته این تغییرات مورد انتقاد بسیار زیاد طرفداران قرار گرفت و باعث شد حتی سونی به این انتقادها واکنش نشان دهد و بگوید که نظر کاربران را در بهبود این امکانات در نظر خواهد گرفت.

