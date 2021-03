سال‌هاست که بازی‌های ویدئویی رویای زندگی و گشت و گذار در دنیاهای مجازی را تحقق بخشیده‌اند. هرچه این دنیاها گسترده‌تر باشند، علاقه‌ی ما به وقت گذراندن و کاوش در آن‌ها بیشتر می‌شود. شاید بتوان گفت بهترین لحظات و خاطرات گیمی هرکدام از ما به یکی از بازی‌های جهان‌باز برمی‌گردد. دنیای خلق شده در این بازی‌ها ما را از محیط اطرافمان جدا می‌کند و برای لحظاتی ما را در دل حوادث و ماجراجویی‌های غیرمنتظره و عجیب قرار می‌دهد که از گشت و گذار در آن خسته نمی‌شویم. می‌توان ساعت‌ها در بازی‌های جهان‌باز غرق شد و حتی کم کم به این باور رسید که شاید دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم نیز یک جهان‌باز واقع‌گرایانه است!

با وجود بازی‌های موفق و بی‌شمار در سبک جهان‌باز، انتخاب بهترین‌ها و آن هم تنها ده مورد دشوار خواهد بود. در این لیست ۱۰ بازی برتر از میان بازی‌های جهان‌باز تاریخ ویدیوگیم را بررسی می‌کنیم. در انتخاب این بازی‌ها سعی شده است تا جهان‌بازهای غنی و پرمحتوا و پویاتر معرفی شوند. اگر احساس می‌کنید جای خالی جهان‌باز مورد علاقه‌ی شما در این لیست خالی است، خوشحال می‌شویم آن را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

۱۰. Deus Ex: Mankind Divided

بازی Deus Ex: Mankind Divided یک نقش‌آفرینی در سبک تیراندازی اول شخص است که می‌تواند تجربه‌ای سایبرپانکی را برای بازی‌کن رقم بزند. داستان بازی اما کوتاه و فاقد جذابیت آنچنانی است و خیلی زود حال و هوای تکنولوژی خطرناک و پیامدهای ترسناک آن در زندگی بشر به پایان می‌رسد.

جدای از داستان و روایت بازی، جهان‌باز بودن آن را می‌توان نقطه‌ی قوت این بازی دانست. شهر پراگ در Mankind Divided گسترده‌تر از پیش طراحی شده است. با گشت و گذار در قسمت‌های مختلف شهر و انجام مأموریت‌های فرعی به مناطق محرمانه و مخفی دسترسی پیدا می‌کنید که جذابیت بازی را دوچندان می‌کند.

در نیمه‌ی اول بازی، جزئیات شهر پراگ و دنیای پر رمز و راز آن بازی‌کن را مجذوب می‌کند. هم‌چنین مکالمات رد و بدل شده در بازی هم به روند پیشرفت بازی و جذابیت آن کمک می‌کند. در یک سوم پایانی بازی شهر پراگ در قرنطینه است و برای جلوگیری از شناسایی شدن توسط پلیس باید به راه‌های مخفی و رفت و آمد از پشت‌بام‌ها و شبکه‌ی بزرگ فاضلاب شهر آشنایی داشته باشید. این قسمت از بازی را می‌توان از هیجان‌انگیزترین بخش‌ها دانست.

پراگ در بازی Deus Ex: Mankind Divided شاید بزرگترین نقشه در میان بازی‌های جهان‌باز نباشد، اما جزئیات و فضای حاکم بر آن در این بازی بسیاری از کمبودهای روایی و حتی گیم‌پلی را جبران می‌کند و بازی را شایسته‌ی حضور در لیست ده بازی جهان‌باز برتر می‌کند.

۹. Far Cry 4

بازی‌های «فار کرای» از آن دست بازی‌هایی هستند که در ارائه‌ی دنیایی بزرگ و آزاد به خوبی مهارت دارند. داستان چهارمین قسمت از سری بازی فار کرای در شهری خیالی به نام «کیرات» اتفاق می‌افتد. شهری که نه تنها نمونه‌ای از یک جهان‌باز گسترده است، بلکه انبوهی از مأموریت‌ها و سلاح‌های مختلف را در اختیارتان قرار داده و آزادی عمل زیادی برای انتخاب آن‌ها به شما می‌دهد تا با استفاده از آن‌ها از موانع طبیعی و غیرطبیعی بگذرید و در دنیای بازی به اکتشاف بپردازید. مأموریت‌های فار کرای ۴ در دنیای گسترده‌ی بازی شامل فتح پست‌های بازرسی و آزادسازی دکل‌های مخابره‌ی رادیویی، شکار حیوانات، پیدا کردن الماس و ده‌ها مأموریت فرعی دیگر می‌شود که ساعت‌ها شما را سرگرم می‌کند.

با اینکه شاید بگویید بسیاری اندازه‌ی نقشه بازی نسبت به قبل تغییر آنچنانی نکرده است، با کمی وقت گذراندن و روبرو شدن با انبوه چالش‌ها و مأموریت‌های پیش رو در دنیای بازی قطعا نظر مثبتی نسبت به آن خواهید داشت. لحظات پرهیجانی که توسط یک ببر دنبال می‌شوید یا در دام یک فیل می‌افتید، هر لحظه ممکن است در این بازی برایتان پیش بیاید و نکته‌ی مثبت این لحظات به غیر قابل پیش‌بینی بودن، پویایی و طبیعی بودن آن‌ها است. تمام این سناریوهای هیجان‌انگیز در فار کرای ۴ انتظار شما را می‌کشند در حالیکه در فار کرای ۳ شما باید به دنبال این سناریوهای سرگرم‌کننده می‌گشتید. در یک کلام، دنیای بازی زیبا، هیجان‌انگیز و پر از محتوا است.

۸. Just Cause 3

بازی «جاست کاز ۳» روایتی هالیوودی از یک دیکتاتوری ظالم مدیترانه‌ای است که در سرزمینی به نام «مدیچی» جریان دارد. دنیای بازی یا همان مدیچی در جاست کاز، با اینکه از نظر بسیاری ممکن است جهان‌باز ایده‌آلی نباشد، اما پر از چالش‌های دیوانه‌وار و حجم زیادی از سلاح‌ها و ابزارها برای عبور از مراحل مختلف و انجام مأموریت‌های فرعی است. همین باعث می‌شود حضور در جزیره‌ی مدیچی بسیار جذاب و هیجان‌انگیز باشد.

گیم‌پلی بازی در این قسمت از جاست کاز روان‌تر و سریع‌تر و البته هیجان‌انگیزتر از قسمت‌های پیشین است. مأموریت‌های هیجان‌انگیز، محتوای غنی و بازیکن‌پسند از نقاط قوت بازی سرزمین مدیچی در بازی جاست کاز هستند.

۷. Animal Crossing

بازی «انیمال کراسینگ» ثابت می‌کند که برای خلق یک جهان‌باز خوب لزوما نیازی به مناظر خیره‌کننده‌ با گرافیک واقع‌گرایانه نیست. جذابیت و سرگرم‌کننده بودن فضای بازی در هر سبک و سیاقی کافی است تا بازی را در لیست بهترین‌ها قرار دهد.

انیمال کراسینگ دنیای جذابی دارد که به شما اجازه می‌دهد به دلخواه خود آن را شخصی‌سازی کنید، سازه‌های جدید اضافه کنید و از وقت گذراندن در این دنیا لذت ببرید. با اینکه نقشه‌ی بازی جهان‌بازِ شناخته‌شده و مرسوم همیشگی نیست، اما به چشم صرفا یک هاب هم نمی‌توان به آن نگاه کرد. کافی است سری به این نقشه‌ی رنگارنگ بزنید تا گرفتار آن شوید و بیشتر اوقات خود را در دنیای انیمال کراسینگ بگذرانید.

دیدار دوستان انیمال کراسینگی، ماهیگیری، غواصی و شکار حشرات و بازی و استراحت و خرید تنها چند نمونه از فعالیت‌های لذت‌بخشی هستند که می‌توان در دنیای انیمال کراسینگ انجام داد و برای ساعت‌ها از دغدغه‌های زندگی روزمره فاصله گرفت. طبیعتا این بهترین آرزویی است که یک بازی برایمان برآورده می‌کند!

۶. Fallout 3

بازی «فال‌اوت ۳» به خوبی دنیای پساآخرالزمانی را که در نتیجه‌ی جاه‌طلبی‌های انسان‌ها به ویرانی کشیده شده است، به تصویر می‌کشد. شما در جهان بازی از بازماندگان جنگ اتمی میان امریکا و چین هستید که از شر تشعشعات اتمی و موجودات جهش‌یافته در پناهگاه‌ها پنهان می‌شوید. داستان جذاب بازی بستگی به تصمیمات شما دارد. فضای گنگ بازی و سفر پرچالش در دنیای ویران‌شده و تاریک آن تجربه‌ای هیجان‌انگیز را رقم می‌زند. دنیایی که پر از موجودات جهش‌یافته و چالش‌های بقا است و در هر مرحله باید مراقب اطراف‌تان و تصمیماتی که میگیرید و حتی غذایی که می‌خورید باشید تا بتوانید زنده بمانید.

مبارزه با موجودات مشمئزکننده و پلید در «کپیتال وست‌لند» و تلاش برای بقا از آن تجربه‌های ویدئو گیمی است که تا مدت‌ها در خاطر شما می‌ماند و البته داستان‌هایی برای بازگو کردن برای دوست‌داران بازی و سرگرمی برای شما به یادگار می‌گذارد.

۵. Dying Light

داستان بازی «دایینگ لایت» در شهر «هاران» اتفاق می‌افتد. این شهر یک منطقه‌ی قرنطینه و به دور از مدرنیته است که در حین مأموریت اصلی خود در آن، باید به فکر مبارزه با زامبی‌ها هم باشید. البته اگر در پارکور مهارت نداشته باشید بعید به نظر می‌رسد بتوانید از چنگ زامبی‌ها جان سالم به در ببرید!

با اینکه دنیای بازی یک نسخه‌ی جمع و جوری از سبک جهان‌باز است، اما جزئیات گرافیکی و چاشنی وحشت موجود در بازی آن را از نمونه‌های دیگر متمایز می‌کند. این وحشت در بازی به خصوص با رفتن روشنایی روز و آغاز تاریکی شب در بازی بیشتر می‌شود. شب‌ها زامبی‌ها دیگر موجوداتی احمق نیستند و از طرفی شما هم نسبت به روز آسیب‌پذیرتر می‌شوید. همین مسئله هیجان بازی را دوچندان می‌کند.

هاران فقط ساختمان‌های مخروبه و زامبی‌های سرگردان در آن نیست؛ شهر قدیمی از نیمه‌های بازی با فَست تراول به روی شما باز می‌شود. در این قسمت بافت قدیمی جایگزین آسمان‌خراش‌های متروکه‌ شده و محیط جدیدی برای تحربه‌ی بازی اضافه می‌شود.

با اینکه بسیاری از گیمرها، دایینگ لایت را به دلیل کلیشه‌ای بودن ایده‌ی اصلی و اهداف تکراری نادیده می‌گیرند، اما دنیای پویا و محتوای متنوع و قابل بازی، آن را شایسته‌ی تجربه می‌کنند.

۴. Grand Theft Auto V

وقتی در مورد بازی‌های جهان‌باز صحبت می‌کنیم، قطعا نامی از «جی‌تی‌ای» هم به میان می‌آید. ماجراجویی‌ در شهر «لس سانتوس» بازی جی‌تی‌ای تمامی ندارد و طرفداران این بازی ساعت‌ها در آن به گشت و گذار می‌پردازند.

هرکدام از نقشه‌های بازی GTA محتوای بی‌شمار و مأموریت‌های فرعی زیادی برای انجام دادن دارند. لس سانتوس نسخه‌ی بازسازی شده‌ی لس آنجلس در دنیای بازی‌های ویدئویی است، با تفریحات مشابه و هالیوودی که در آن با نام «واین‌وود» شناخته می‌شود! لس سانتوس، درست مثل لس آنجلس، ترکیبی از یک کلانشهر شلوغ و پرهمهمه، با فضای آرام و بی‌دغدغه‌ی شهرهای کوچک است.

هر دو فضای این شهر مجازی، به نحوی زیبا، سرشار از محتوا برای وقت گذراندن هستند. طوری که در هر ماجراجویی چیز جدیدتری می‌بینید و شگفت‌زده می‌شوید. از نقشه‌ی بازی به خوبی برای حالت چندنفره استفاده می‌شود. جایی که در آن با دوستان خود به ماجراجویی می‌پردازید و از ارتکاب جرم و سرعت بالا در رانندگی هیچ ابایی ندارید. این بخش از بازی مورد علاقه‌ی بسیاری از بازی‌کنان از سراسر دنیا است که هزاران ساعت را در آن می‌گذرانند.

۳. Red Dead Redemption

استودیوی راک استار گیمز با بازی «رد دد ریدمپشن» دنیایی به کیفیت و بزرگی جی‌تی‌ای را با تم وسترن خلق کرده است. دنیایی در دل غرب وحشی که به لطف درگیری‌های مختلف و تیراندازی‌ها، شکار حیوانات، بستن ریل قطار و البته بازی ورق، وقت گذراندن در آن هیچ‌وقت تکراری و خسته‌کننده نمی‌شود.

تنوع مأموریت‌ها و دنیای پرمحتوای بازی در نوع خود بی‌نظیر است و تا مدت‌ها می‌تواند شما را به بهترین شکل سرگرم نگه دارد. کمتر بازی را می‌توان با این حجم از محتوای سرگرم کننده و جهان‌بازی به این زیبایی و عظمت مثال زد. رد دد ریدمپشن یکی از بهترین و پویاترین جهان‌باز‌ها را در میان بازی‌های ویدئویی دارد.

دنیای شگفت‌انگیز و بی‌نظیر، مأموریت‌های هیجان‌انگیز، زیبایی بصری و گرافیک فوق‌العاده با جزئیات بسیار، همه و همه رد دد ریدمپشن را شایسته‌ی بودن در صدر لیست بهترین جهان‌باز‌های تاریخ ویدئو گیم می‌کند.

۲. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

دنیای زلدا چشم‌نواز، زیبا و بزرگ و سرشار از محتوا است. قدم گذاشتن به سرزمین «هایرول» برای اولین بار، بر خلاف بازی‌های جهان‌باز دیگر شما را در اقیانوسی از چالش‌ها و تصمیمات مختلف و گیج‌کننده پرتاب نمی‌کند. با هر سطح از آگاهی و شناختی که از افسانه‌ی زلدا داشته باشید، می‌توانید در طول بازی و با همراهی شخصیت اصلی به تدریج با قابلیت‌ها و روند بازی آشنا شوید و از وقت گذراندن در این دنیا لذت ببرید.

هایرول به قدری گسترده و متنوع است که هر قسمت از آن می‌تواند نقشه‌ی یک بازی جهان‌باز دیگر باشد. این دنیا غنی از جزئیات زیبا و چشم‌نوازی است که گشت و گذار در آن هیچ‌گاه تکراری نمی‌شود و هربار با یافتن رازی جدید شما را شگفت‌زده می‌کند. همین اکتشافات کوچک و بزرگ در بازی به آن روح و سرزندگی می‌بخشد و حس اینکه همواره چه در دوردست‌ها و چه چند قدم آن طرف‌تر چیزی جدید انتظارتان را می‌کشد، زلدا را از تمام جهان‌بازهای دیگر متمایز و برجسته می‌کند.

در یک کلام دنیای عظیم و زیبای هایرول در بازی زلدا تمام آنچه از یک جهان‌باز انتظار دارید را برآورده می‌کند و طوری توقع شما را بالا می‌برد که تا مدت‌ها بازی‌های جهان‌باز دیگر شما را ناامید خواهد کرد.

۱. The Elder Scrolls V: Skyrim

الدر اسکرولز از شاهکارهای بتسدا در سبک نقش‌افرینی و شایسته‌ی صدرنشینی در لیست بهترین بازی‌های جهان‌باز تاریخ ویدئو گیم است. دنیای عظیم و زیبای «اسکایریم» از همان لحظات ابتدای بازی، شما را درگیر می‌کند و به قدری جذاب و زیبا طراحی شده است که در طول بازی پیش می‌آید که دست از پیشروی برداشته و به گشت و گذار و کشف آن بپردازید.

سرزمین‌های شمالی با تنوع محیط زیستی فراوان، با کوهستان‌های سرد و برفی و جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی مختلف، همیشه شما را سرگرم می‌کند و هر بار چیز جدیدی برای کشف شدن وجود دارد. از یک کتاب جدید گرفته تا گنجینه‌ای ارزشمند و حتی یک سیاه‌چال و منطقه‌ی جدید!

