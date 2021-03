اگر اخبار را دنبال کرده باشید، به احتمال زیاد می‌دانید که سونی دوباره طرح «بازی در خانه» را بازگردانده است. این طرح در ابتدا سال گذشته پس از شروع ویروس کووید ۱۹ و به‌منظور رایگان کردن بعضی بازی‌ها برای کاربران انجام داده شد تا بتواند انگیزه‌ای مضاعفی برای کاربران ایجاد کند تا آن‌ها در خانه‌هایشان بمانند و کمتر در معرض خطر ویروس قرار گیرند. پس از بازی رچت اند کلنک که ماه قبل رایگان شده بود، اکنون ۹ بازی دیگر رایگان شده‌اند و به‌زودی نسخه‌ی کامل بازی هورایزن زیرو داون هم به این فهرست اضافه خواهد شد.

در میان این ۹ بازی که از دو روز پیش در دسترس قرار گرفته‌اند، ۴ بازی با هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر سازگاری دارند. البته، بعضی از این بازی‌های وی‌آر مثل بازی Rez Infinite بدون این هدست هم قابل‌اجرا هستند که در توضیحات آن آمده است. به دنبال این طرح که در سال قبل پایه‌گذاری و با رایگان‌ شدن دو بازی Journey و Uncharted: The Nathan Drake Collection همراه شد، به نظر می‌رسد که سونی قصد دارد این تابستان هم طبق وعده‌ی خود این طرح را به‌صورت جدی در این تابستان ادامه دهد تا جایی که بازی مهمی مثل هورایزن هم قرار است در این طرح قرار گیرد.

اگر در این مدت یک‌ماهه این بازی‌ها را به فهرست آثار خود اضافه کنید، برای همیشه در میان بازی‌های دیجیتالی حساب کاربری شما در پلی‌استیشن باقی خواهند ماند. فهرست این ۹ بازی رایگان که هم‌اکنون قابل دریافت هستند به شرح زیر است:

Abzû

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

در میان بازی‌های فهرست بالا، آثار بسیار خوبی دیده‌ می‌شود که رایگان شدنشان می‌تواند انگیزه‌ی بسیار خوبی برای تجربه‌ آن‌ها باشد. برخی از این بازی‌ها مانند Astro Bot Rescue Mission، The Witness، Abzû و … با تحسین‌های زیادی هم روبه‌رو شده‌اند. نکته‌ی مثبت دیگر این است که تنوع خوبی در انتخاب‌ها دیده می‌شود. برای افرادی که قصد تجربه‌ی یک پلتفرمر فوق‌العاده با هدست واقعیت مجازی دارند، اثری مثل Astro Bot Rescue Mission گزینه‌ای فوق‌العاده است و از آن‌سو The Witness هم می‌توانند طرفداران آثار پازل محور را بسیار خشنود کند.

علاوه بر این بازی‌ها، تا آخر ماه مارس همچنان می‌توانید بازی رچت اند کلنک را که ماه گذشته در این فهرست قرار گرفته بود، به شکل رایگان دریافت کنید. در کنار ۹ بازی رایگان‌ شده، سونی بازی Horizon Zero Dawn Complete Edition را هم به‌عنوان یک سورپرایز برای طرفداران در نظر گرفته است. با این وجود، این بازی هم‌اکنون رایگان نشده و قرار است از تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ (۱۹ آوریل ۲۰۲۱) به‌صورت رایگان در دسترس قرار بگیرد. نکته‌ی مهم این است که نسخه‌ی کامل این بازی که شامل بسته‌ی الحاقی آن می‌شود، در این طرح قرار گرفته است.

همان‌طور که سونی در ماه گذشته هم اعلام کرده بود، علاوه بر این بازی‌ها، برای طرفداران انیمه‌های ژاپنی هم سورپرایزهایی را در نظر گرفته است. از ۵ فروردین ۱۴۰۰ (۲۵ مارس) تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۲ آوریل) طرفداران می‌توانند برای دریافت اشتراک سرویس Funimation به‌صورت رایگان اقدام کنند. Funimation یکی از معروف‌ترین سرویس‌های اشتراکی پخش انیمه است.

جیم رایان در توضیحات اخیر خود در بلاگ رسمی پلی‌استیشن اعلام کرده است: «ما هنوز چیزهای بیشتری را برای در اشتراک گذاشتن با شما در نظر داریم. از حمایت کردن از جامعه‌ی طرفداران پلی‌استیشن خشنودیم و امیدواریم که شما از این طرح لذت ببرید – لطفاً در خانه‌ها بمانید و متشکریم که به تجربه‌ی بازی‌ها می‌پردازید.»

ما در یکی از آیتم‌های نوروزی سایت به معرفی بعضی از بازی‌هایی که در این ایام می‌توانید به تجربه‌ی آن‌ها بپردازید و در خانه‌ی خود با سرگرم شدن از طریق آن‌ها از خطرات و تهدیدهای ویروس کرونا دور بمانید. سونی هم با این طرح می‌خواهد بازیکنان را مشتاق کند تا بیشتر در خانه‌ها بمانند و از این طریق انگیزه‌ی مضاعفی را به گیمرها بدهد و بهانه‌ی خوبی را برای سرگرم‌ شدن ما از طریق بازی‌ها فراهم کند.

همان‌طور که جیم رایان اعلام کرده، این طرح همچنان به پایان نرسیده و در ماه ژوئن هم ادامه خواهد داشت.

