Life is Strange جدید به نام True Colors معرفی شد

پس از شایعه‌ها و گزارش‌های مختلفی که از منابع گوناگون به‌ گوش می‌رسید، بالاخره قسمت جدیدی از مجموعه بازی‌های Life is Strange معرفی شد. اثری که اگرچه یک قسمت اصلی به‌حساب می‌آید اما توسط استودیو دونت‌ناد، خالق اصلی سری، ساخته نشده است.

در جریان پخش زنده‌ای که شرکت اسکوئر انیکس چندی پیش برگزار کرد و در گذشته وعده داده بود که در آن از قسمت جدید این مجموعه بازی رونمایی می‌کند، بازی Life is Strange: True Colors به‌صورت رسمی معرفی شد. جدیدترین بازی این مجموعه‌ی محبوب قرار است در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس/ سری اس، کامپیوترهای شخصی و گوگل استیدیا منتشر شود. بازی در قالب سه نسخه‌ی مختلف عرضه خواهد شد؛ نسخه‌ی استاندارد با قیمت ۶۰ دلار، نسخه‌ی دلوکس با قیمت ۷۰ دلار و نسخه‌ی آلتیمیت ادیشن با قیمت ۸۰ دلار منتشر خواهند شد.

بازی Life is Strange: True Colors برخلاف قسمت‌های اول و دوم، توسط استودیو Deck Nine ساخته خواهد شد. البته، این استودیو هم با این مجموعه بازی بیگانه نبوده است و در گذشته روی بازی Life Is Strange: Before the Storm کار کرده است. با این حال، اکنون آن‌ها با قسمت جدید این مجموعه فرصت بزرگ‌تری را در پیش روی خود می‌بینند. در Life is Strange: True Colors بازیکنان کنترل دختری آسیایی آمریکایی به نام الکس چِن را بر عهده خواهند داشت که دارای قدرت‌های ماوراءالطبیعه است. قدرت ویژه و خاص او این است که می‌تواند احساسات شدیدی را که دیگران تجربه می‌کنند تجربه ، جذب و دست‌کاری کند. داستان بازی روی حادثه‌ای تمرکز دارد که به‌صورت مرموزانه‌ای باعث مرگ برادر شخصیت اصلی بازی شده است و او می‌خواهد با استفاده از قدرت‌هایش رمز و رازهای این حادثه را کشف کند.

نکته‌ی مهم دیگری هم درباره‌ی بازی Life is Strange: True Colors وجود دارد. برخلاف بازی‌های قبلی این مجموعه که در قالب اپیزودیک و قسمت به قسمت عرضه می‌شدند، تمامی قسمت‌های Life is Strange: True Colors قرار است هم‌زمان منتشر شوند. با این کار دیگر مجبور نیستید که مدتی را در انتظار آمدن دنباله‌ی داستان بمانید و می‌توانید حتی در همان روز عرضه یا هفته‌ی اول‌، تمامی قسمت‌ها را بازی کنید و آن‌ها را به اتمام برسانید.

علاوه بر بازی جدید، اسکوئر انیکس همچنین Life is Strange Remastered Collection را معرفی کرد که قرار است نسخه‌ی بازسازی (ریمستر) قسمت اول این مجموعه و همچنین بازی Life Is Strange: Before the Storm را در خود داشته باشد. این نسخه‌ دارای جلوه‌های گرافیکی و همچنین انیمیشن‌های بهبود یافته خواهد بود.

هنوز تاریخ عرضه‌‌ی دقیقی برای نسخه‌ی بازسازی‌شده مشخص نشده است اما اسکوئر انیکس قصد دارد تا آن را در فصل پاییز برای کامپیوتر، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و استیدیا منتشر کند. افرادی که نسخه‌ی‌ آلتیمیت ادیشن قسمت جدید این مجموعه یعنی Life is Strange: True Colors را خریداری کنند، این نسخه‌ی بازسازی‌شده را هم به همراه بازی جدید دریافت خواهند کرد. البته، نسخه‌ی بازسازی‌شده به‌صورت مستقل و جدا هم فروخته خواهد شد.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post Life is Strange جدید به نام True Colors معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala