چند وقت پیش بود که خبری در مورد یک کاربر که موفق شده تا مشکل لودینگ‌های بازی جی‌تی‌ای آنلاین را حل کند در اینترنت پخش شد. این کاربر مشکل بازی را با شفافیت اعلام و همچنین دستکاری مخصوصی را برای بازی جی‌تی‌ای آنلاین منتشر کرده بود که از طریق آن سرعت لود شدن بازی به شکل چشم‌گیری افزایش می‌یافت. به دنبال این قضیه شرکت راک‌استار مستقیما وارد عمل شده و علاوه بر جایزه دادن به این کاربر، در جدیدترین آپدیت بازی جی‌تی‌ای آنلاین مشکل این بازی را حل کرده.

لودینگ‌های طولانی GTA آنلاین توسط کاربران تا ۷۰ درصد بهتر شدند

این که کاربرانی که توانایی دست‌کاری فایل‌های بازی‌های را دارند، مشکلات فنی اساسی یک بازی را رفع کنند چیز جدیدی نیست. بسیاری از بازی‌ها هستند که پچ‌های بزرگی دریافت می‌کنند؛ پچ‌هایی کاملا توسط کاربران ساخته شده و بازی‌های مربوط به خود را از حالتی غیرقابل بازی به اثری لذت‌بخش تبدیل می‌کنند. اگر تا حالا بازی جی‌تی‌ای آنلاین را باز کرده باشید می‌دانید که شروع کردن این بازی به شکل غیرعادی طول می‌کشد و حس می‌شود که این بازی یک مشکل اساسی دارد. مدتی قبل، یکی از کاربران بازی جی‌تی‌ای آنلاین به این مشکل پی برد و علاوه بر مستندات کامل در مورد این مشکل، نحوه‌ی حل و حتی فایل‌های موردنیاز برای حل آن را منتشر کرد.

حالا شرکت راک‌استار به طور رسمی اعلام کرده که کاملا همراه با این کاربر است و برای تشکر از او، جایزه‌ای ده هزار دلاری را اعطا کرده. به گفته‌ی شرکت راک‌استار این جایزه در حقیقت برای پیدا کردن مشکلات امنیتی بازی جی‌تی‌ای در نظر گرفته شده اما با توجه به اهمیت فعالیت انجام شده توسط این کاربر می‌توان استثنا قاعل شد. به دنبال این موضوع، تغییرات موردنیاز در نسخه‌ی اصلی بازی جی‌تی‌ای ۵ ایجاد شده و حالا تمام کاربران می‌توانند از تجربه‌ی بازی جی‌تی‌ای آنلاین با لودینگ‌های کوتاه‌تر لذت ببرند.

کاربرانی که جدیدترین آپدیت این بازی را دریافت کرده‌اند شدیدا از تغییرات اعمال شده راضی هستند. به طور میانگین لود شدن بازی جی‌تی‌ای آنلاین روی کامپیوترهای شخصی از چیزی بیش‌تر از هفت دقیقه به زمانی کم‌تر از دو دقیقه رسیده است. حتی برخی از کاربران ادعا می‌کنند که می‌توانند در زمانی کم‌تر از یک دقیقه نیز وارد بازی جی‌تی‌ای آنلاین شوند.

به ظاهر شرکت راک‌استار مشتی‌بازی در آورده و مبلغی عظیمی به کاربری که مشکل بازی را درست کرده داده؛ اما حقیقتا ارزش این بهبود در بازی جی‌تی‌ای آنلاین قرار است هزاران دلار پول به جیب شرکت راک‌استار باز گرداند. بسیاری از بازی‌کنان بازی جی‌تی‌ای آنلاین به قدری از لودینگ‌های این بازی ناراضی بودند که این بازی را ترک کرده‌اند و با هشدار دادن به کسانی که قصد خرید این بازی را داشته‌اند از سود راک‌استار جلو‌گیری کرده‌اند. حالا که این مشکل حل شده بازی جی‌تی‌ای آنلاین به معنای واقعی کلمه می‌تواند جان دوباره‌ای بگیرد و حتی بعد از حدود یک دهه، بیش‌تر از همیشه برای شرکت راک‌استار پول‌سازی کند.

