جید ریموند استودیوی جدیدی به نام Haven با حمایت سونی تأسیس کرد

در همان زمانی که اعلام شد استودیو‌های داخلی گوگل بسته خواهند شد و دیگر به کار خود ادامه نخواهند داد، خبر دیگری هم همراه آن منتشر شد که اشاره داشت جید ریموند (Jade Raymond)، مدیر سابق استودیوهای داخلی گوگل، از شرکت گوگل جدا شده تا آینده‌ی تازه‌ای را برای خود رقم زند. حال، این آینده‌ی تازه با تأسیس استودیو جدید Haven توسط جید ریموند مشخص شده است.

به‌تازگی، جید ریموند خبر تأسیس استودیو Haven را که در مونترال کانادا واقع شده است، اعلام کرده است. طبق گفته‌های ریموند، این استودیو جدید با حمایت و پشتیبانی شرکت سونی تأسیس شده است و اولین بازی آن‌هم قرار است یک بازی جدید برای شرکت سونی باشد و توسط این شرکت منتشر شود. سناریویی که بیش از همه ما را به یاد تأسیس استودیو کوجیما پروداکشنز می‌اندازد. در آن زمان و پس از اینکه کوجیما با آن اتفاقات جنجالی از کونامی اخراج شد، شرکت سونی به سراغ کوجیما رفت و او را در ساخت اولین پروژه‌اش حمایت کرد تا بازی دث استرندینگ برای شرکت سونی خلق شود.

این بار هم سونی که فرصت را مهیا دیده، به سراغ یکی از تهیه‌کنندگان باتجربه‌ی صنعت رفته تا او را در راه‌اندازی یک استودیو جدید کمک کند و از این‌سو هم برای خود و هم برای استودیوی Haven منفعت‌هایی را رقم زند. جید ریموند در بیانیه‌ی خود درباره‌ی این خبر اعلام کرده است: «تأسیس یک استودیو مستقل با پشتیبانی سونی برای ما راحتی و آزادی عمل کاملی را فراهم می‌کند تا بتوانیم با حمایت ناشری که عمیقاً فرآیند خلاقانه‌ی ساخت یک بازی ویدیویی را درک می‌کند و برای بازی‌هایی باکیفیت استثنایی شناخته می‌شود، مرز‌ها را جابجا کنیم.»

در این راستا، هرمن هلست که در حال حاضر مدیر استودیوهای داخلی و جهانی شرکت سونی است، اضافه کرده است: «شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی مفتخر است که از استودیوی Haven و آینده‌اش پشتیبانی و در آن سرمایه‌گذاری کند. ما چالش‌ها و پاداش‌های ایجاد یک تیم و استودیو خلاق از پایه را درک می‌کنیم؛ دقیقاً همان‌گونه که جید (ریموند) باتجربه‌ی ارزشمند و فراوانش در بسیاری از مجموعه بازی‌های بزرگ این موضوع را درک می‌کند. ما به آینده‌ی درخشان استودیوی Haven و اولین پروژه‌ی آن‌ها که اکنون در حال ساخت است، اطمینان داریم و برای آن هیجان‌زده‌ایم.

همچنین جید ریموند در بلاگ رسمی سونی بیانیه‌ای را منتشر کرده که می‌توان از طریق آن جزییات بیشتری را متوجه شد. در بخشی از این بیانیه نوشته شده است:

امروز می‌خواهم استودیوی Haven را به شما معرفی کنم.Haven استودیو مستقلی است که در آن به همراه توسعه‌دهندگان بااستعداد زیادی که من سالیان زیادی را با آن‌ها همکاری کرده‌ام (و آن‌ها را دوست داشته‌ام!)، دور هم جمع شده‌‌ایم تا کاری را انجام دهیم که برای آن بیشترین شور و اشتیاق را داریم. این برای ما فرصتی است که بتوانیم دوباره روی بازی‌های ویدیویی تمرکز کنیم؛ آن‌هم در جایی که می‌توانیم به دور از مانع و محدودیتی به ایده‌های خود و ساخت آن‌ها فکر کنیم. ما قصد داریم که جهان‌هایی را خلق کنیم که بازیکنان بتوانند از طریق آن از واقعیت رها شوند، خوش بگذرانند و لذت ببرند، ابراز وجود کنند و جامعه‌ای از بازیکنان را بیابند. می‌خواهیم شور و اشتیاق خود را در این پروژه جاری کنیم. قصد داریم چیز شگفت‌انگیزی برای تجربه مردم ایجاد کنیم زیرا به قدرت بازی‌های ویدیویی برای ایجاد شادی در زندگی مردم باور داریم؛ و سونی هم همین‌طور. تعهد آن‌ها به برتری و خلق چیزهای عالی بی‌نظیر است. به این خاطر است که تا این اندازه برای حمایت و پشتیبانی آن‌ها از این استودیو خوشحال هستم. در کنار هم، می‌خواهیم بازی‌هایی را خلق کنیم که بهشتی برای بازیکنان باشند و همین‌طور استودیویی را بسازیم که بهشتی برای توسعه‌دهندگان باشد. هرچند نمی‌خواهم جزییات زیادی را در امروز بیان کنم اما دوست داریم که جامعه‌ی طرفداران پلی‌استیشن بدانند که استودیو Haven در حال ساخت یک بازی معرفی نشده برای پلی‌استیشن است. نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا چیزهای بیشتری را به شما نشان دهیم!

اگر با کارنامه‌ی کاری جید ریموند آشنا نیستید، باید گفت که او در کنار پاتریس دزیله (خالق اساسینز کرید)، یکی از مهم‌ترین چهره‌ها در شکل‌گیری و موفقیت‌ قسمت‌های آغازین این مجموعه بوده است. در واقع ریموند تهیه‌کننده اصلی و اجرایی این مجموعه بازی محبوب بوده است. او همچنین تهیه‌کنندگی آثاری همچون Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist و Watch Dogs را هم در شرکت یوبی‌سافت بر عهده داشته است. اگرچه در سال‌های اخیر بسیاری از پروژه‌هایی او به سرانجام نرسیده است، اما کار او از جنبه‌ای بسیار اهمیت دارد که باعث شده سونی به سراغ او برود. ایجاد یک استودیو یا یک تیم توسعه‌ی بازی که شامل افراد باتجربه‌ی صنعت باشد و بخواهد بازی‌های بزرگ بسازد، به‌خصوص در شرایط کنونی توسعه‌ی بازی‌های ویدیویی بسیار دشوار است اما جید ریموند تاکنون این کار را چندین بار در شرکت‌هایی همچون یوبی‌سافت و الکترونیک آرتس با موفقیت انجام داده است.

منبع: Gematsu

The post جید ریموند استودیوی جدیدی به نام Haven با حمایت سونی تأسیس کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala