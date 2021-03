بالاخره انتظارهای فراوان به‌ سر رسیده است و گیمرها می‌توانند بازی تحسین‌شده‌ی Disco Elysium را روی کنسول‌های خود هم بازی کنند. هرچند از مدتی پیش می‌دانستیم که این بازی قرار است در قالب نسخه‌‌ی کامل‌تر Disco Elysium: The Final Cut و به همراه صداپیشگی کامل برای کنسول‌ها منتشر شود، اما تاریخ عرضه‌ی آن را نمی‌دانستیم. حال مشخص شده است که این بازی چند روز دیگر در اختیار طرفداران قرار خواه گرفت.

استودیو ZA/UM بالاخره تاریخ عرضه‌ی بازی تحسین‌شده‌ی Disco Elysium را روی پلتفرم‌های دیگر اعلام کرد. بر اساس اعلام رسمی آن‌ها، نسخه‌ی گسترش‌یافته و بهبود‌یافته‌ی این اثر که با نام Disco Elysium: The Final Cut معرفی شده است، قرار است در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ (۳۰ مارس) برای پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، کامپیوترهای شخصی و سرویس گوگل استیدیا منتشر شود. نسخه‌ی ایکس باکس و نینتندو سوییچ این بازی در تاریخ نامشخصی در تابستان امسال عرضه خواهد شد.

نسخه‌ی کامل Disco Elysium برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد

سازندگان بازی این نسخه را به‌عنوان نسخه‌ی کامل بازی خطاب می‌کنند که قرار است طرفداران را دوباره به جهان خاص این بازی نقش‌آفرینی و ماجرای فوق‌العاده‌ی کارآگاهی آن دعوت کند. در زمان عرضه‌ی نسخه‌ی اصلی برای کامپیوترهای شخصی، بازی Disco Elysium به خاطر جهان شگفت‌انگیز، قصه‌گویی عالی و سبک مبتکرانه‌ی مکالمه‌های بازی تحسین‌های بسیاری را از سوی منتقدین مختلف دریافت کرد. با این حال، تحسین‌ها فقط به اینجا ختم نشد و Disco Elysium توانست در مراسم‌های مختلف انتخاب بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۹ هم جوایز مختلف و ارزشمندی را کسب و شایستگی خود را بیش از همیشه اثبات کند.

بازی Disco Elysium: The Final Cut علاوه بر بازی اصلی، دارای صداپیشگی کامل برای شخصیت‌های بازی و گزینه‌های بیشتر برای پشتیبانی از زبان‌های دیگر است. همچنین این نسخه برای کنترلرها هم بهینه‌سازی شده است. اضافه شدن صداپیشگی کامل و پشتیبانی مناسب از کنترلرها به این منظور بوده که تجربه‌ی بازی روی کنسول‌ها بهتر و راحت‌تر باشد چراکه برخلاف مانیتورها، خواندن متن‌های طولانی روی تلویزیون قطعاً دشوارتر و کمی نامعمول است. علاوه بر این‌ها، محتوای جدیدی همچون مأموریت‌های جدید هم به بازی اضافه شده است که بازیکنان می‌توانند باتجربه‌ی آن‌ها لذت بیشتری را از بازی ببرند.

بازی Disco Elysium: The Final Cut با قیمت ۴۰ دلار عرضه خواهد شد. همان‌طور که در گذشته اعلام شده بود، افرادی که نسخه‌ی اصلی بازی را روی کامپیوترهای شخصی خریداری کرده باشند، این نسخه‌ و ویژگی‌های آن را در قالب یک به‌روزرسانی و ارتقای رایگان دریافت خواهند کرد.

همچنین یک نسخه‌ی کالکتور ادیشن برای بازی در نظر گرفته شده است که هم‌اکنون با قیمت ۲۵۰ دلار از طریق سایت ناشر بازی برای پیش‌خرید در دسترس است.

