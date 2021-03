ماه گذشته سونی نسل بعدی هدست‌های واقعیت مجازی خود را به‌صورت رسمی معرفی کرد. با این حال، در آن زمان جزییات زیادی از فناوری جدید سونی اعلام نشد و حتی تصویری هم از آن نمایش داده نشد. اگرچه همچنان تصویر دستگاه جدید واقعیت مجازی سونی منتشر نشده، اما سونی جزییات بیشتری از کنترلر این تکنولوژی اعلام کرده و تصویری را هم از آن نمایش داده است.

نسل جدید هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن معرفی شد

همان‌گونه که سونی تصمیم گرفت کنترلر کنسول پلی‌استیشن ۵ را دگرگون و نسل بعدی کند و با تکنولوژی‌های خلاقانه‌ای را در آن تعبیه سازد، به نظر می‌رسد که آن‌ها چنین تصمیمی را برای نسل بعدی هدست‌های واقعیت مجازی خود هم گرفته‌اند. هدستی که نام اصلی آن هنوز مشخص نیست و سونی تاکنون از نام پلی‌استیشن وی‌آر برای آن استفاده نکرده است. به نظر می‌رسد که آن‌ها قصد دارند که این هدست بیش از پیش بتواند روی بازیکنان تأثیرگذار باشد و این فناوری را به مرحله‌ی جدیدی منتقل کند.

طراحی کنترلر هدست واقعیت مجازی سونی

به گفته‌ی سونی، اولین تفاوت بارز که در نگاه اول مشخص است، طراحی منحصر‌به‌فرد این هدست و به‌ویژه کنترلر جدید آن است. این کنترلر جدید شکلی مانند گوی دارد که به شما اجازه می‌دهد آن را به شکل بهتری در هنگام بازی در دست بگیرید و هنگام بازی کردن با آن راحتی بیشتری داشته باشید. با این طراحی جدید، محدودیتی وجود ندارد که چگونه دست‌های خود را تکان دهید و همین باعث می‌شود که توسعه‌دهندگان بتوانند تجربه‌های گیم‌پلی متفاوت و ویژه‌ای را برای بازیکنان خلق کنند.

همچنین سونی اذعان می‌کند که طراحی دسته با توجه به ارگونومی عالی جدیدی انجام شده است و در هرکدام از دستانتان بسیار راحت خواهد بود. آن‌ها اشاره می‌کنند که آزمایش‌های مختلفی را طبق اندازه‌‌های مختلف دست‌ کاربران انجام داده‌اند و همین‌طور از تجربه‌ی خود در طراحی کنترلرهای پلتفرم‌های پلی‌استیشن استفاده کرده‌اند تا نتیجه‌ی نهایی به یک طراحی خاص و نمادین تبدیل شود که شیوه‌ی بازی کردن بازی‌های واقعیت مجازی را تغییر خواهد داد.

ویژگی‌ها

علاوه بر تغییرات ظاهری، کنترلر هدست واقعیت مجازی سونی ویژگی‌های جدید دیگری هم خواهد داشت که بعضی از آن‌ها در راستا با تغییرات کنترلر دوال‌سنس و برخی دیگر برای تجربه‌ی بهتر استفاده از فناوری واقعیت مجازی بوده است.

اولین ویژگی، «ماشه‌های تطبیق‌پذیر» است که در دوال‌سنس هم وجود دارد. با این ویژگی، هرکدام از کنترلرها (برای دست چپ و راست) از این قابلیت برای افزایش تنش استفاده می‌کنند. اگر با دوال‌سنس کار کرده باشید، احتمالاً با مزایای این ویژگی در فشار دادن دکمه‌های L2 و R2 آشنا هستید. آن‌ها با اضافه کردن این قابلیت سعی داشته‌اند که تجربه‌ی واقعیت مجازی را بهبود ببخشند.

دومین ویژگی که با دوال‌سنس مشترک است، قابلیت «بازخورد لمسی» است که این بار برای کنترلر واقعیت مجازی بهینه‌سازی شده است. با این ویژگی می‌توانید هر احساسی را در بازی از طریق لرزش‌های متفاوت و نسل بعدی آن دریافت کنید. حضور در یک صحرای پر از سنگلاخ که بادی بزرگی در آن می‌وزد، در مبارزات حس کاملاً متفاوتی خواهد داشت و به تجربه‌ی دیداری و شنیداری فناوری واقعیت مجازی کمک زیادی می‌کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های جدید این کنترلر، «تشخیص لمس انگشت» است. این کنترلر می‌تواند بدون اینکه نیاز باشد دکمه‌ای را فشار دهید، محل انگشت شست، میانی و سبابه را روی کنترلر تشخیص دهد. همچنین خود کنترلر نیز از طریق هدست واقعیت مجازی نسل بعدی سونی و یک حلقه‌ی ردیابی که در پایین کنترلر قرار دارد، ردیابی می‌شود.

سونی اذعان می‌کند که این کنترلر با هدف ایجاد یک جهش بزرگ نسبت به نسل فعلی واقعیت مجازی طراحی شده است. همچنان از بسیاری از جزییات دیگر یا حتی نام و شکل ظاهری خود دستگاه اطلاع دقیقی نداریم و برای آن باید منتظر بمانیم. سونی وعده داده در آینده چیزهای بیشتری را از هدست واقعیت مجازی خود رونمایی خواهد کرد.

