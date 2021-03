منابع بسیاری در گذشته به ما هشدار داده بودند که شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا روی فرآیند توسعه‌ی بازی‌های زیادی تأثیر گذاشته است و آن‌ها را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است. به نظر می‌رسد این هشدارها بیجا نبوده است و هر چه زمان سپری می‌شود بازی‌های بیشتری با تأخیر مواجه می‌شوند و به احتمال زیاد هنوز بازی‌های دیگری هم وجود دارد که در معرض این خطر قرار دارند. جدیدترین اثری که به این خاطر با تأخیر مواجه شده، بازی Gotham Knights یا به فارسی «شوالیه‌های گاتهام» است.

بتمن بدون بتمن؛ پیش‌نمایش شوالیه‌های گاتهام

اگرچه بخش سرگرمی‌های تعاملی شرکت برادران وارنر بازی «شوالیه‌های گاتهام» را برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته بودند، اما به‌تازگی مشخص شده است که عرضه‌ی این اثر تا سال ۲۰۲۲ تأخیر خورده است. این یعنی، طرفداران برای بازی کردن در نقش شخصیت‌هایی مثل «رد هود»، «بت‌گرل»، «نایت‌وینگ» و «رابین» در این بازی اکشن اپن‌ورلد باید مدت‌زمان بیشتری صبر پیشه کنند.

ناشر بازی در اکانت رسمی بازی در توییتر در قالب بیانیه‌ای اعلام کرده است: «ما به بازی زمان بیشتری می‌دهیم تا بتوانیم بهترین تجربه را برای بازیکنان ارائه دهیم. از طرفداران فوق‌العاده‌ی خود برای حمایت‌های عظیمشان از بازی شوالیه‌های گاتهام تشکر می‌کنیم. قصد داریم که در ماه‌های آتی نمایش‌های بیشتری را از بازی منتشر کنیم.»

اگرچه به‌صورت رسمی در بیانیه‌ی برادران وارنر صحبتی از ویروس کووید ۱۹ به زبان نیامده است، اما عجیب نیست که تصور کنیم حداقل یکی از عوامل مهمی که باعث شده ساخت بازی طولانی‌تر و دشوارتر شود، همین موضوع بوده است.

شرکت برادران وارنر در ابتدا این بازی را در مراسم ویژه‌ای مرتبط با آثار دی‌سی در تابستان گذشته معرفی کرد. «شوالیه‌های گاتهام» قرار است یک بازی اکشن ماجرایی کوآپ باشد که همان‌طور که از نام آن مشخص است، وقایعش در شهر گاتهام جریان دارد. با این حال، ظاهر قضیه این نکته را می‌گوید که این بار قرار نیست محافظ و ابرقهرمان محبوب شهر گاتهام یعنی بتمن در بازی حضور داشته باشد. از همین رو، وظیفه‌ی محافظت از گاتهام بر عهده‌ی دیگر ابرقهرمان‌های دی‌سی که بیش و کم با آن‌ها آشنا هستیم، افتاده است. دشمنان و آنتاگونیست‌های اصلی بازی «محفل جغدها» خواهند بود که در واقع این گروه یکی از جوامع مخفی و قدیمی گاتهام است که تشکیل‌شده از برخی از خانواده‌های ثروتمند این شهر است.

شوالیه‌های گاتهام رسما برای کنسول‌های فعلی و نسل بعد رونمایی شد

تریلر گیم‌پلی Gotham Knights

شعبه‌ی مونترال برادران وارنر وظیفه‌ی ساخت بازی «شوالیه‌های گاتهام» را بر عهده دارد؛ استودیویی که در گذشته سابقه‌ی ساخت بازی Batman: Arkham Origins را هم در کارنامه داشته است. بازی گاتهام نایت قرار است در تاریخ نامشخصی در سال ۲۰۲۲ میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس و کامپیوترهای شخصی منتشر شود.

منبع: Polygon

منبع متن: digikala