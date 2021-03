سیستم لازم برای اجرای رزیدنت اویل ۸ مشخص شد

شرکت کپکام به شکل رسمی از سیستم موردنیاز برای اجرای بازی رزیدنت اویل ۸ روی کامپیوترهای شخصی رونمایی کرد. همانند دیگر بازی‌های اخیر این شرکت کپکام، با وجود گرافیک فوق‌العاده، برای اجرای بازی رزیدنت اویل ۸ روی کامپیوترهای شخصی به سیستم فضایی نیازی نیست. به همین دلیل اکثر کسانی که کامپیوترهای میان‌رده از چند سال پیش دارند هم می‌توانند از این بازی لذت ببرند.

تا عرضه‌ی بازی رزیدنت اویل ۸ حدود یک ماه مانده. شرکت کپکام در چند سال گذشته حسابی روی غلتک افتاده و پشت سر هم بازی‌های عالی می‌سازد. بعد از دو نسخه‌ی بازسازی رزیدنت اویل‌های قدیمی، کپکام دوباره به ساخت قسمت‌های جدید برای این سری بازگشته تا داستان قسمت هفتم رزیدنت اویل را ادامه دهد.

رزیدنت اویل ۸ از قسمت هفتم بسیار بزرگتر خواهد بود

هر وقت به عرضه‌ی یک بازی نزدیک می‌شویم سازنده‌های آن بازی سیستم مورد‌نیاز نسخه‌ی کامپیوتری را اعلام می‌کنند تا دارندگان کامپیوترهای شخصی از سخت‌افزار موردنیاز آگاه شوند و در صورت نیاز با ارتقا دادن، خود را آماده کنند. حالا هم نوبت به این رسیده تا شرکت کپکام از سیستم مورد‌نیاز بازی رزیدنت اویل ۸ پرده‌برداری کند.

سه رده‌ی مختلف برای سیستم موردنیاز بازی رزیدنت اویل ۸ اعلام شده. سیستم موردنیاز حداقلی، پیشنهادی و پیشنهادی برای کسانی که می‌خواهند از قابلیت‌های «رهگیری پرتو» (Ray Tracing) این بازی استفاده کنند. در ساخت بازی رزیدنت اویل ۸ از فناوری رهگیری پرتو استفاده شده. این فناوری کیفیت نورپردازی بازی‌ها را به شکل قابل‌توجهی بالا می‌برد اما از نظر اجرایی بسیار سنگین است. بازی‌کنان می‌توانند در صورتی که سخت‌افزار آن‌ها از این فناوری پشتیبانی می‌کند به شکل دلخواه رهگیری پرتو را فعال کنند.

سیستم موردنیاز حداقلی بازی رزیدنت اویل ۸:

سیستم‌عامل: Windows 10 64 bit

پردازنده‌ی اصلی: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

حافظه‌ی رم: ۸ گیگابایت

پردازنده‌ی گرافیکی: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB / AMD Radeon RX 560 4GB

دایرکت‌اکس: نسخه‌ی ۱۲

بر اساس توضیحات شرکت کپکام با این سخت‌افزار می‌توان بازی رزیدنت اویل ۸ را روی تنظیمات پایین و با وضوح تصویر ۱۰۸۰p و نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه تجربه کرد. البته شرکت کپکام نه تنها برای این سیستم، بلکه برای تمام سیستم‌های اعلام شده بیان کرده که ممکن است در برخی صحنه‌های شلوغ، نرخ فریم بازی کاهش یابد. در صورتی که به استفاده از تکنیک‌های رهگیری پرتو علاقه دارید حداقل به یک کارت گرافیک RTX 2060 یا RX 6700 XT نیاز دارید. احتمالا اشاره به این که کارت گرافیک‌های حداقلی مورد‌نیاز این بازی ۴ گیگابایت حافظه دارند به این منظور است که برای اجرای این بازی داشتن حداقل ۴ گیگابایت حافظه‌ی کارت گرافیک اجباری است و بازی رزیدنت اویل ۸ روی کارت‌های ۲ گیگابایتی اجرا نمی‌شود.

سیستم موردنیاز پیشنهادی بازی برای اجرای بدون رهگیری پرتو:

سیستم‌عامل: Windows 10 64 bit

پردازنده‌ی اصلی: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

حافظه‌ی رم: ۱۶ گیگابایت

پردازنده‌ی گرافیکی: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

دایرکت‌اکس: نسخه‌ی ۱۲

با داشتن چنین کامپیوتری می‌توان بازی رزیدنت اویل ۸ را روی تنظیمات بالا با وضوح تصویر فول اچ‌دی، ۶۰ فریم بر ثانیه بازی کرد. احتمالا تا به حال متوجه شده‌اید که در این سیستم‌ها صحبتی از حافظه‌ی موردنیاز برای ذخیره کردن بازی رزیدنت اویل ۸ نشده. ظاهره شرکت کپکام برای مشخص کردن این موضوع به زمان بیش‌تری نیاز دارد و وضعیت بازی هنوز در این مورد قطعی نشده.

سیستم موردنیاز بازی رزیدنت اویل ۸ برای اجرا با رهگیری پرتو:

سیستم‌عامل: Windows 10 64 bit نسخه‌ی ۲۰۰۴ و بالاتر

پردازنده‌ی اصلی: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

حافظه‌ی رم: ۱۶ گیگابایت

پردازنده‌ی گرافیکی وضوح تصویر ۴K و نرخ فریم ۴۵ فریم بر ثانیه: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6700 XT / AMD Radeon RX 6800

پردازنده‌ی گرافیکی وضوح تصویر ۴K و نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6900 XT

دایرکت‌اکس: نسخه‌ی ۱۲

در این رده از کارت گرافیک‌های پیشنهادی شرکت کپکام دو حالت مختلف را در نظر گرفته. برای اجرای بازی رزیدنت اویل ۸ با بهترین کیفیت ممکن، یعنی بالاترین تنظیمات گرافیکی که شامل رهگیری پرتو هم می‌شود و وضوح تصویر ۴K، مشخص شده که بازی با چه کارت‌هایی ۴۵ فریم برثانیه و با چه کارت‌هایی ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌شود.

سخت‌افزارهای اعلام شده برای اجرای بازی رزیدنت اویل ۸ در حالت‌های مختلف در مقایسه با چند بازی قبلی شرکت کپکام افزایشی جزیی داشته‌اند؛ اما فراموش نکنیم که در مورد یک بازی که مربوط به نسل جدید است صحبت می‌کنیم. با توجه به این موضوع باید بگوییم که سیستم موردنیاز پیشنهادی این بازی بسیار لطیف است. این که کارت گرافیک RTX 3070 می‌تواند این بازی را با وضوح تصویر ۴K و نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه، آن هم با تکنیک‌های بسیار سنگین رهگیری پرتو اجرا کند موضوع مهمی است. باید به تیم فنی شرکت کپکام نیز احسنت گفت که موتور ساخت بازی‌های اخیر رزیدنت اویل و دویل می کرای ۵، یعنی RE Engine به این شکل بهینه است و چنین بازی‌های زیبایی را با سخت‌افزار‌های معقول به خوبی اجرا می‌کند.

تریلر داستانی Resident Evil Village

بازی رزیدنت اویل ۸ برای عرضه در تاریخ ۷ می (۱۷ اردیبهشت) آماده شده. این بازی برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. در صورتی که علاقه دارید می‌توانید همین حالا بازی رزیدنت اویل ۸ را پیش‌خرید کنید تا به چند آیتم جایزه برای پیش‌خرید این بازی دست یابید.

The post سیستم لازم برای اجرای رزیدنت اویل ۸ مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala