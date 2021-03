نقدها و نمرات Monster Hunter Rise منتشر شد

حدود ۶ ماه پیش بود که برای اولین بار خبر معرفی قسمت جدیدی از مجموعه بازی «مانستر هانتر» یا به فارسی «شکارچی هیولا» را شنیدیم؛ قسمت جدیدی که با نام کامل Monster Hunter Rise برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شد. اکنون که بازی به‌صورت رسمی عرضه شده است، سایت‌ها و منتقدان مختلف نقدهای خود را از آن منتشر و نظر خود را درباره‌ی این قسمت جدید بیان کرده‌اند.

بازی Monster Hunter Rise برای کنسول نینتندو سوییچ معرفی شد

بازی مانستر هانتر رایز که چند روز پیش در تاریخ ۶ فروردین برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر شد، اولین بازی مانستر هانتر است که به‌صورت اختصاصی برای کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ منتشر شده است و البته طبق انتظارات توانسته نظر بسیار مثبت منتقدان را هم به خود جلب کند. قبل از این، فقط پورت بازی Monster Hunter Generations Ultimate که در ابتدا برای کنسول دستی ۳DS منتشر شده بود، برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شده بود. البته، این بازی قرار است در سال ۲۰۲۲ برای کامپیوتر هم عرضه شود. بسیاری از منتقدان باور دارند که کپکام پس از موفقیت بازی مانستر هانتر ورلد تصمیم گرفته این مسیر را ادامه دهد و بازی رایز هم در همین راستای بر پایه‌ای ساخته شده است که بتواند هم طرفداران جدیدی را با این مجموعه آشنا کند و هم برای طرفداران قدیمی بسیار سرگرم‌کننده باشد. اغلب منتقدان به سرگرم‌کنندگی بازی اذعان داشته‌اند و اعلام کرده‌اند که فرمول مانستر هانتر ورلد در اینجا با تأکید بیشتری انجام شده است. همچنین علی‌رغم اینکه بسیاری باور داشته‌اند که ساختار اصلی بازی حداقل نسبت به قسمت قبلی چندان متفاوت نبوده است اما بعضی از ویژگی‌های جدید به‌ویژه قابلیت Wirebug که چندین سایت به آن اشاره کرده‌اند، تأثیر بسیار خوبی روی مبارزات بازی گذاشته است.

در ادامه به خلاصه‌ای از نظر بعضی از سایت‌ها و منتقدان به این بازی خواهیم پرداخت.

Gamespot – امتیاز: ۹/۱۰

دست‌وپنجه نرم کردن و جنگیدن با این هیولاهای مهیب هسته‌ی اصلی و جداناپذیر تجربه‌ی سری بازی‌های مانستر هانتر است. حتی اگر مانستر هانتر رایز نسبت به دیگر قسمت‌های این مجموعه اکشن‌ترین بازی باشد، اما همچنان به‌صورت مشخص احساس یک بازی مانستر هانتر را در خود دارد. البته، این موضوع نه باعث شده سطح مکانیک‌های نقش‌آفرینی بازی کاهش یابد و نه بخش‌های خاص مربوط به شکار کردن در آن کمتر شود. تغییرهای مشخص مانستر هانتر رایز آن را به یک بازی قابل‌دسترس‌تر برای افراد تازه‌ آشنا شده با سری تبدیل کرده است. با این حال، شما همچنان این آزادی عمل را دارید که بازی را مطابق با میل خود تجربه کنید. لحظه‌لحظه‌ی نبرد مبارزات بازی مانند قبل بدون عیب و نقص است و همین موضوع مانستر هانتر رایز را به یکی از بازی‌های برجسته‌ی نینتندو سوییچ تبدیل می‌کند.

IGN – امتیاز: ۸/۱۰

مانستر هانتر رایز ایده‌های مانستر هانترهای کلاسیک را با برخی از بهترین بهبودهای مانستر هانتر ورلد ترکیب می‌کند و علاوه بر آن مکانیک‌های زیاد هوشمندانه‌ی جدیدی را هم در خود گنجانده است. همه‌ی این ایده‌های جدید فوق‌العاده نیستند اما همه‌ی آن‌ها سرگرم‌کننده‌اند – معرفی ویژگی Wirebug و تحرک و جنب‌وجوشی که به مبارزات بازی اضافه می‌کند به‌قدری عالی است که هرگز دوست‌ ندارم آن را رها کنم. محتوای پس از عرضه‌ی بازی که کپکام اکنون وعده‌ی معرفی آن را می‌دهد، نمی‌تواند به این زودی بیاید اما مانستر هانتر رایز همچنان یک گام هیجان‌انگیز رو‌به‌جلو برای تکامل مجموعه به‌سوی مسیرهای تازه‌ است.

VG247 – امتیاز: ۴/۵

هرچند این بازی از نظر ارائه‌ی یک داستان و ماجرای بزرگ شبیه یک بسته‌ی کوچک‌تر می‌ماند اما ویژگی‌های جدید بازی باعث شده تا این قسمت انعطاف‌پذیری بالاتری در کاوش، مسیریابی و منابع داشته باشد. باید دید که آیا مانستر هانتر رایز قادر است به‌اندازه‌ی بازی‌های پیشین سری در مدت‌زمانی طولانی طرفداران را به خود جذب کند یا خیر. البته، تابه‌حال به ما وعده‌ی اضافه شدن هیولاهای بیشتری در ماه آوریل داده شده است.

Game Informer – امتیاز ۷.۷۵/۱۰

به غیر از سوارشدن روی هیولاها و حرکت با آن‌ها و همچنین قابلیت Wirebug که به شما اجازه می‌دهد به شکلی دیدنی روی دیوارها حرکت کنید، چیز خاصی دیگری وجود ندارد که تجربه‌ی مانستر هانتر رایز را نسبت به قسمت‌های دیگر متمایز کند. مانستر هانتر رایز فاصله‌ی زیادی با یک فصل و قسمت جدید از این مجموعه دارد اما با این وجود، اگر به دنبال یک ماجراجویی صیقل‌خورده و هیجان‌انگیز با تغییراتی جزئی هستید، باید سری به این قسمت بزنید.

Polygon – بدون امتیاز

مانستر هانتر رایز جنبه‌ی قابل‌دسترس بودن مانستر هانتر ورلد را دنبال کرده و حتی آن را گسترش داده است؛ اما بدون اینکه ویژگی‌هایی را که این مجموعه را سرگرم‌کننده می‌کنند، از بین ببرد. در واقع ویژگی‌هایی همچون مبارزات عمیق و حس رشد و پیشرفت پس از هر دور شکست خوردن همچنان در بازی دیده می‌شود. اگر مانستر هانتر ورلد اولین قدم در دوران جدید این مجموعه بوده است، این قسمت مسیر را ادامه داده و گامی رو به جلو نهاده است. من با تردیدهای اندکی بازی مانستر هانتر ورلد را به دوستان خود پیشنهاد می‌دادم اما تنوع گیم‌پلی رایز و جنب‌و‌جوش آن – به لطف قابلیت Wirebug – آن را به تجربه‌ای واجب برای طرفداران مانستر هانتر و همین‌طور افرادی که به این مجموعه بدبین هستند یا به آن شک و تردید دارند، تبدیل می‌کند.

Eurogamer – امتیاز: ضروری

کاری که این قسمت انجام می‌دهد کافی است تا باور کنم که این بازی ممکن است همان مانستر هانتری باشد که برای همه ساخته شده است. به همان اندازه که مانستر هانتر ورلد این مجموعه را به‌سوی اثری مین استریم کشاند، این مانستر هانتر رایز است که این موضوع را به یک پدیده‌ی جدی تبدیل می‌کند و حداقل می‌تواند در مسیر خود تعدادی طرفدار جدید به این مجموعه اضافه کند. اگر شما به خاطر چالش‌ها یا بعضی سیستم‌های سرمایه‌گذاری یا حتی اکشن بازی به سراغ مجموعه مانستر هانتر نرفته‌اید، رایز بهترین تلاش را برای گشودن مسیر جذابیت‌های مجموعه‌ی مانستر هانتر برای همه انجام می‌دهد. اگر هم مثل من در گذشته شیفته‌ی این مجموعه شده‌اید، مانستر هانتر رایز به همان اندازه که یک بازی ویدیویی می‌تواند عالی باشد، عالی است.

VentureBeat – امتیاز: ۴/۵

مانستر هانتر رایز چه به‌تنهایی (البته با کمک Palico و Palamute) و چه با دیگر شکارچیان به‌‌صورت آنلاین عالی است. کپکام سرورهای بازی را برای بررسی بازی برای ما باز کرده است. وصل شدن و پیوستن به بازی دیگر بازیکنان آسان است و این مرا شگفت‌زده کرد که تجربه‌ی آنلاین بازی چنین احساس روان و راحتی داشت. وقتی بحث کنسول سوییچ به میان می‌آید، انتظارات من همیشه از گنجایش‌های بخش آنلاین پایین است اما به‌ نظر می‌رسد که کپکام توانسته این مشکل را برطرف کند. البته، باید ببینم که وقتی بازی عرضه می‌شود، و سیل عظیم کاربران به‌سوی سرورها می‌آیند، آن موقع وضعیت پایداری سرورهای بازی چگونه خواهد بود. راستش را بخواهید، بازی کردن مانستر هانتر رایز به‌تنهایی برای من خوب است و با آن مشکلی ندارم. هسته‌ی اصلی گیم‌پلی بر شکار هیولاهای بازی بنا شده تا شما بتوانید به‌مرور تجهیزات قوی‌تری را دریافت کرده و قوی‌تر شوید و با هیولاهای بیشتر و مرگبارتری مبارزه کنید. مانستر هانتر رایز، این فرمول را به شکلی عالی در قالب این اثر در کنسول نینتندو سوییچ اجرا کرده است.

