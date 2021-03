هرچند مهم‌ترین اتفاق رویداد اخیر شرکت اسکوئر انیکس به معرفی قسمت جدید بازی Life is Strange به نام True Colors مربوط می‌شد، اما اتفاق مهم‌ دیگری هم در جریان این پخش زنده رخ داد. اسکوئر انیکس نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی لایف ایز استرنج ۱ و همچنین Before the Storm را به‌صورت رسمی معرفی کرد.

این نسخه‌ی بازسازی‌شده قرار است با همکاری دو استودیو دِک ناین گیمز (Deck Nine Games) و دونت‌ناد اینترتینمت (DONTNOD Entertainment) ساخته و توسط ناشر بازی یعنی اسکوئر انیکس منتشر شود. طبق اعلام رسمی ناشر بازی، این مجموعه‌ که شامل نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی دو بازی Life Is Strange 1 و Life Is Strange: Before the Storm است، قرار است در پاییز ۲۰۲۱ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی و سرویس گوگل استیدیا عرضه شود.

نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی این دو بازی قرار است به‌صورت مجزا و مستقل منتشر شود اما قرار است این اثر برای افرادی که نسخه‌ی آلتیمیت ادیشن قسمت جدید این مجموعه یعنی بازی Life is Strange: True Colors را تهیه می‌کنند، در دسترس باشد. قسمت جدید این بازی در تاریخ ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) عرضه خواهد شد و ۸۰ دلار قیمت خواهد داشت. با این حال، از آنجایی که بازی به‌صورت مستقل عرضه می‌شود، اگر بخواهید فقط این نسخه‌ را دریافت کنید، مجبور نیستید که حتماً این هزینه را برای تجربه‌ی بازی بپردازید ولی برای افرادی که بخواهند هم قسمت جدید و هم این قسمت‌های بازسازی‌شده را تجربه‌ کنند، این پیشنهاد جالبی است.

اسکوئر انیکس ادعا می‌کند که تغییرات گرافیکی مثبتی در هر دو بازی اعمال شده است. جلوه‌ها و گرافیک بصری محیط و شخصیت‌ها هر دو با ارتقاهایی همراه بوده است. همچنین به دلیل اهمیت زیاد شخصیت‌های بازی، با استفاده از موشن کپچر کامل صورت، انیمیشن‌های چهره‌ی شخصیت‌ها بهبود پیدا کرده‌اند. توسعه‌دهندگان موتور ساخت بازی را هم ارتقا داده‌اند و از این‌رو شاهد نورپردازی بهتری در نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی هر دو بازی Life Is Strange 1 وLife Is Strange: Before the Storm خواهیم بود.

علاوه بر این‌ها، نسخه‌ی بازسازی‌شده این اثر دارای محتویات نسخه‌ی دیلاکس بازی اصلی است که یک قسمت اضافی و لباس‌هایی را برای کلوئی را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین نکته‌ی قابل‌توجه دیگر این است که سازندگان وعده داده‌اند که بعضی از پازل‌های بازی به‌روزتر و بهتر شده‌اند.

اولین قسمت از مجموعه‌ بازی لایف ایز استرنج بدون شک یکی از بهترین بازی‌های استودیو دونت‌ناد اینترتینمت است که در ژانر خود به یکی از موفق‌ترین و تحسین‌شده‌ترین عناوین تبدیل شده است. تجربه‌ی دوباره داستان مکس کالفیلد و کلوئی و قدم گذاشتن دوباره در خلیج آرکادیا با گرافیک و انیمیشن‌های بهبودیافته قطعاً می‌تواند بسیاری از طرفداران را خوشحال کند و باعث شود دوباره به‌سوی این بازی برگردند.

