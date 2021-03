نام و برند ایکس‌باکس لایو (Xbox Live) برای طرفداران بازی‌های ویدیویی و به‌ویژه‌ طرفداران ایکس‌باکس نام شناخته شده‌ای است که مترادف با بخش آنلاین کنسول‌های خانواده‌ی ایکس‌باکس است. اکنون پس از سپری شدن مدت‌زمان زیادی، مایکروسافت نام «ایکس‌باکس لایو» را به «ایکس‌باکس نتورک» تغییر داده است.

در ابتدا، برخی از کاربران و همچنین منابع نزدیک به مایکروسافت متوجه شدند که نام «ایکس‌باکس لایو» دیگر در داشبورد کنسول‌های ایکس‌باکس دیده نمی‌شود و این نام جایگزین «ایکس‌باکس نتورک» (Xbox network) شده است. همین مورد باعث شد تا شائبه‌های تغییر نام این بخش قوت بگیرد تا اینکه بالاخره مایکروسافت به‌صورت رسمی این تغییر را اعلام کرد.

مایکروسافت در پاسخ به سایت The Verge که نسبت به این موضوع واکنش نشان داده بود، بیانیه‌ای را فرستاده است که در آن اشاره می‌کند ایکس‌باکس نتورک جایگزین نام قبلی این بخش شده و همانند قبل این بخش به سرویس‌های آنلاین کنسول‌ها‌ی‌ خانواده‌ی ایکس‌باکس اشاره دارد. مایکروسافت اشاره می‌کند که یکی از دلایل اصلی که باعث شده کلمه‌ی «نتورک» جایگزین «لایو» شود، به این خاطر بوده است که تفاوت و تمایز میان بخش آنلاین ایکس‌باکس با سرویس اشتراکی «ایکس‌باکس لایو گلد» بیشتر مشخص شود.

ایکس‌باکس لایو یک نقش نمادین و اساسی در تاریخ کنسول‌های ایکس‌باکس دارد. وقتی که این سرویس ۱۸ سال پیش برای اولین بار روی ایکس باکس اورجینال معرفی شد، تأثیر مهمی روی بازی‌های آنلاین و رونق آن‌ها روی کنسول‌های خانگی داشت. در آن زمان، این تأثیر به‌ویژه برای ایکس‌باکس اهمیت زیادی داشت. لری رایب (Larry Hryb)، مدیر برنامه‌ریزی بخش نتورک ایکس‌باکس، که به خاطر نام کاربری خود در شبکه‌ی آنلاین ایکس‌باکس با لقب میجور نلسون (Major Nelson) صدا زده می‌شود، در گذشته و در شبکه‌های اجتماعی برای سال‌های زیاد با لقب میجور نلسون ایکس‌باکس لایو شناخته می‌شد اما اکنون او در توضیحات شبکه‌های اجتماعی‌ خود را با لقب میجور نلسون ایکس‌باکس خطاب می‌کند.

اشاره‌ها به تغییر نام بخش آنلاین ایکس‌باکس اولین بار در ماه اوت سال قبل شکل‌ گرفت؛ دقیقاً پس از اینکه مایکروسافت توافق‌نامه خدمات آنلاین خود را به‌روزرسانی کرد. در آن زمان، مایکروسافت اعلام کرده بود که قصد ندارد این سرویس را از نو بسازد یا حتی برنامه‌ای برای توقف سرویس اشتراکی «ایکس‌باکس لایو گلد» در نظر نگرفته است.

بزرگ‌ترین تغییری که قرار است در بخش آنلاین این شرکت رخ دهد، به احتمال زیاد به بازی‌های رایگان (فری تو پلی) مربوط می‌شود. در حال حاضر حتی برای تجربه‌‌ی آنلاین بازی‌های رایگانی مثل «فورتنایت» و «کال آو دیوتی: وارزون» طرفداران ایکس‌باکس همچنان باید اشتراک گلد یا اشتراک گیم‌پس آلتیمیت را تهیه کنند. با این حال، پس از اعتراض‌های شدیدی که چندی پیش در پی تصمیم عجیب مایکروسافت برای گران‌تر کردن سرویس ایکس باکس لایو گلد از سوی طرفداران انجام شد، مایکروسافت هم از تصمیم خود برای گران‌ کردن این سرویس عقب‌نشینی کرد و هم اعلام کرد که با به‌روزرسانی‌های آینده، بازیکنان برای تجربه‌ی آنلاین بازی‌های رایگان نیاز به ایکس باکس گلد نخواهند داشت. هرچند، همچنان مشخص نیست که این اقدام قرار است دقیقاً در چه زمانی انجام شود.

