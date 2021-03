سازندگان بازی راست اعلام کردند که قرار است نسخه‌ای مخصوص از این بازی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود. نسخه‌ی کنسولی بازی راست تحت عنوان Rust: Console Edition روز ۲۱ ماه می (۳۱ اردیبهشت) عرضه خواهد شد. بازی راست برای دارندگان کنسول‌ها در چند نسخه‌ی مختلف فروخته می‌شود و علاوه بر خرید دیجیتالی، می‌توان این بازی را به شکل فیزیکی تهیه کرد.

بازی راست ساخته‌ی استودیوی Facepunch، یکی از اولین و بزرگ‌ترین بازی‌های سبک بقا است. این بازی همانند بازی‌های دیگر این سبک از جمله ماین‌کرفت و DayZ طرفداران بسیاری دارد و همیشه در لیست بازی‌های دارای بیش‌ترین بازی‌کنان بوده. البته تا به حال این بازی از طریق کامپیوترهای شخصی قابل‌بازی بوده اما قرار است برای این که بازی‌کنان بیش‌تری بتوانند از بازی راست لذت ببرند، این بازی برای کنسول‌ها نیز منتشر شود.

نسخه‌ی کنسولی بازی راست به شکل اساسی بر پایه‌ی نسخه‌ی کامپیوتری ساخته شده؛ اما با توجه به اطلاعاتی که سازندگان این بازی منتشر کرده‌اند احتمالا نسخه‌ی کنسولی این بازی راه خود را پیش بگیرد و به شاخه‌ای جدا از نسخه‌ی کامپیوتری تبدیل شود. این نسخه قرار از بازی قرار است به شکل اختصاصی برای کنسول‌ها بهینه شود و به همین خاطر ساخت آن به دست استودیوی Double Eleven که از استودیوی اصلی جدا است، سپرده شده.

بازی‌های سبک بقا در ابتدای کار خود، یعنی حدود یک دهه‌ی پیش محبوبیتی فراوان داشتند. البته در چند سال گذشته شاهد افول این بازی‌ها بودیم و می‌توان گفت که چندین سال از دوران طلایی این بازی‌ها، یعنی همان زمانی که بازی‌هایی مانند ماین‌کرفت روی بورس بودند گذشته‌است. این بازی‌ها مدتی جای خود را به بازی‌های سبک بتل رویال دادند اما چند وقتی است که می‌بینیم بازی‌های سبک بقا در حال احیا شدن هستن و دوران جدیدی برای آن‌ها در حال شروع شدن است.

به وضوح می‌توان دید که بازی‌هایی مانند ماین‌کرفت و Ark دوباره به صحنه باز گشته‌اند. شمار بازی‌کنان این بازی‌ها به شکل قابل‌توجهی بالاتر رفته و تعداد چشم‌گیری از افراد در حال تماشای استریم‌های این بازی‌ها هستند. از سمت دیگر آمدن بازی «ولهایم» (Valheim) جان تازه‌ای به سبک بازی‌های بقا بخشیده و دوباره توجه‌ها را به سمت این سبک از بازی‌ها باز گردانده‌اند.

وایکینگ‌ها با بازی Valheim استیم را تصاحب کردند

در این میان می‌توانیم ببینیم که بازی راست در چند ماه گذشته بهترین آمار و ارقام خود را تجربه کرده. تعداد بازی‌کنان این بازی بیش‌تر شده‌اند و تعداد تماشاچی‌های استریم‌های این بازی به شکل غیر‌قابل‌باوری فراوان شده‌اند. در این میان قرار است نسخه‌ی کنسولی بازی راست نیز منتشر شود و یقینا این اتفاق می‌تواند شرایط این بازی را بهتر کند. البته باید بگوییم که نسخه‌ی کنسولی بازی راست مدت‌ها پیش معرفی شده بود و بعد از بارها تاخیر بالاخره قرار است حدود دو ماه بعد منتشر شود. به هر حال این تلاقی برای سازندگان بازی راست خوش‌یمن خواهد بود و حالا که توجه‌ها دوباره به این بازی جلب شده، نسخه‌ی کنسولی این بازی می‌تواند شروع خوبی داشته باشد.

بازی Rust: Console Edition روز ۲۱ می (۳۱ اردیبهشت) برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد. نسخه‌ی کنسولی بازی راست به سه حالت مختلف فروخته می‌شود و آن‌ها به ترتیب ۵۰، ۶۰ و ۸۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند. هر سه نسخه‌ی این بازی مجموعه‌ای از آیتم‌های داخل بازی آینده‌محور را در خود دارند. دو نسخه‌ی گران‌تر به بازی‌کنان اجازه می‌دهند پیش از عرضه‌ی رسمی محتوای جدید به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. گران‌ترین نسخه‌ی این بازی علاوه بر آیتم‌های یاد شده، ۱۱۰۰ سکه‌ی داخل بازی و یک پوسته‌ی رده‌بالا در خود دارد.

در ادامه‌ی تریلر نسخه‌ی کنسولی بازی راست را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید آن را تماشا کنید.

