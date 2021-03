به گزارش خبرگزاری بلومبرگ شرکت نینتندو قرار است در نسخه‌ی جدید کنسول سوییچ از مدل قوی‌تری از پردازنده‌های انویدیا استفاده کند. حتی ممکن است این پردازنده‌ها از فناوری DLSS نیز پشتیبانی کنند. این قابلیت در کنار قدرت بیش‌تر پردازشی می‌تواند ارتقای چشم‌گیری در کیفیت بازی‌ها ایجاد کند.

همگی می‌دانند که در مقایسه با کنسول‌های هم‌نسل از شرکت‌های سونی و مایکروسافت، کنسول‌های شرکت نینتندو از نظر قدرت سخت‌افزاری حرف زیادی برای گفتن ندارند. در چند نسل اخیر کنسول‌ها وقتی که قدرت کنسول‌های شرکت نینتندو را با دیگر کنسول‌ها مقایسه می‌کنیم می‌توانیم به خوبی شکاف میان آن‌ها را ببینیم.

کنسول نینتندو سوییچ ارتقا یافته همچنین یک صفحه نمایش هفت اینچی OLED خواهد داشت.

البته که همه می‌دانند گرافیک‌ واقع‌گرایانه هیچ‌گاه دلیلی برای تجربه‌ی بازی‌های انحصاری کنسول نینتندو نبوده؛ گیم‌پلی سرگرم‌کننده‌ی این آثار هستند که باعث می‌شود همین امروز حتی بتوان بازی‌های بیست سال پیش شرکت نینتندو را تجربه کرد و لذت برد. با آمدن کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس شکاف میان گرافیک بازی‌های این کنسول‌ها و بازی‌های کنسول نینتندو سوییچ به مرحله‌ای بحرانی رسیده. هرچقدر هم که به خاطر هیبریدی بودن سخت‌افزار کنسول نینتندو سوییچ بخواهیم از قدرت کم‌تر نینتندو سوییچ بگذریم اما باز هم وجود چنین شکافی قابل‌چشم‌پوشی نیست. به همین خاطر امسال قرار است نسخه‌ی ارتقایافته‌ای از کنسول نینتندو سوییچ عرضه شود که پردازنده‌ی گرافیکی و صفحه‌ی نمایش بهتری دارد.

افرادی ناشناس که از شرایط داخلی شرکت نینتندو خبر دارند به خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده‌اند که پردازنده‌ی گرافیکی کنسول نینتندو سوییچ جدید ارتقا یافته و همچنین از فناوری DLSS پشتیبانی می‌کند. البته در کنار پردازنده‌ی گرافیکی قوی‌تر، پردازنده‌ی اصلی و حافظه‌ی رم نسخه‌ی جدید نینتندو سوییچ نیز ارتقا خواهند یافت. نسخه‌ی معمولی کنسول نینتندو سوییچ یک چیپ شخصی‌سازی شده‌ی انویدیا تگرا دارد.

چیپ‌های انویدیا تگرا در حقیقت اولین بار برای استفاده در گوشی‌های موبایل مخصوص بازی طراحی شدند و قدرت بسیار بیش‌تری در مقایسه با دیگر چیپ‌های موبایلی مرسوم ارایه می‌دهند. به همین دلیل چیپ‌های تگرا انتخابی بسیار مناسب برای استفاده در کنسول‌های نینتندو سوییچ به شمار می‌روند. قدرت این چیپ‌ها در حدی است که چه به صورت همراه و چه به صورت متصل به برق، اجرای بازی‌های نسبتا سنگین ممکن است. البته با توجه به این که از یک کنسول در مقایسه با دستگاه‌های موبایل، انتظار بیش‌تری می‌رود شرکت نینتندو برای بازده بهتر یک چیپ اختصاصی تگرا را در کنسول‌های نینتندو سوییچ استفاده کرده. این چیپ اختصاصی حتی از چیپ‌های تگرا در گوشی‌های موبایل نیز قوی‌تر است.

قدرت بیش‌تر چیپ‌های استفاده شده در نسخه‌ی ارتقایافته‌ی کنسول نینتندو سوییچ می‌تواند کمک بسیار بزرگی در اجرای بازی‌های سنگین باشد. کنسول نینتندو سوییچ میزبان چندین بازی سنگین بوده و بازی‌هایی مانند ویچر ۳ و دووم اترنال برای این کنسول پورت شده‌اند. نسخه‌ی پایه‌ی کنسول نینتندو سوییچ به دلیل پردازنده‌ی ضعیف (در مقایسه با دیگر کنسول‌های نسل هشتم که مقصد اصلی این بازی‌ها بودند) به سختی و با کاهش‌های گرافیکی مختلف می‌تواند این بازی‌ها را اجرا کند. داشتن یک پردازنده‌ی گرافیکی قوی‌تر می‌تواند کمک بزرگی در اجرای چنین بازی‌هایی باشد. همچنین تقویت شدن پردازنده‌ی گرافیکی کنسول نینتندو سوییچ ممکن است باعث شود که برخی از بازی‌های قدیمی‌تر با نرخ فریم بهتری اجرا شوند.

همان‌طور که گفتیم بر اساس این گزارش جدید، چیپ‌های جدیدی انویدیا که در نسخه‌ی جدید کنسول نینتندو سوییچ استفاده می‌شوند از فناوری DLSS نیز استفاده می‌کنند. فناوری DLSS که خلاصه شده‌ی Deep Learning Super Sampling است روشی برای بازسازی تصاویر و ارتقای وضوح آن‌ها، با استفاده از هوش مصنوعی است. از این فناوری در دو نسل قبل کارت گرافیک‌های انویدیا استفاده شده و در حال حاضر نتایجی شگفت‌انگیز خلق می‌کند.

افزونه‌ی DLSS به آنریل انجین آمد؛ افزایش ۱۰۰ درصدی فریم ریت بازی‌ها

بازی‌هایی که از فناوری DLSS استفاده می‌کنند با وضوح تصویر پایین‌تری از وضوح تصویر نمایشگر کاربر رندر می‌شوند. این کار باعث می‌شود تا هسته‌ی مرکزی کارت گرافیک محاسبات سبک‌تری داشته باشد و نرخ فریم بازی بالاتر برود. کار فناوری DLSS این است که تصاویری که وضوح پایین‌تری دارند را از طریق هوش مصنوعی بازسازی کند و بر اساس آن‌ها، تصاویری با وضوح بالاتر بسازد.

البته نکته‌ی مهم تکنیک DLSS این است که محاسبات مربوط به بازسازی تصویر توسط هسته‌های پردازشی جداگانه‌ای انجام می‌شوند. از آن‌جا که بازسازی تصویر روی محاسبات هسته‌ی مرکزی تاثیری نمی‌گذارند، نرخ فریم بازی کاهش نمی‌یابد. به این شکل با استفاده از فناوری DLSS می‌توان نرخ فریم‌های بسیار بهتری تولید کرد. بهترین نکته‌ی ماجرا این‌جاست که بعد از جدیدترین بهینه‌سازی‌های انجام شده توسط شرکت انویدیا، تصاویر تولید شده با استفاده از DLSS نه تنها سریع‌تر تولید می‌شوند، بلکه کیفیت بهتری از تصاویر معمولی دارند!

داشتن پردازنده‌ی گرافیکی قوی‌تر در کنار پشتیبانی از فناوری DLSS می‌تواند توانایی کنسول نینتندو سوییچ را در اجرای بازی‌های سنگین به شکل چشم‌گیری بالاتر ببرد. البته که با توجه به قدرت بالاتر نسخه‌ی جدید کنسول نینتندو سوییچ سوال پیش می‌آید که آیا کنسول اصلی نینتندو سوییچ می‌تواند پابه‌پای این کنسول بیاید و بازی‌های جدیدتر را اجرا کند؟ در مورد این سوال جواب رسمی نداریم اما بر اساس شایعات، نسخه‌ی ارتقایافته‌ی کنسول نینتندو سوییچ بازی‌های انحصاری مخصوص به خود را خواهد داشت و این بازی‌ها روی کنسول قدیمی‌تر اجرا نخواهند شد.

کنسول نینتندو سوییچ ارتقا یافته همچنین یک صفحه نمایش هفت اینچی OLED خواهد داشت. فناوری صفحه‌ی نمایش OLED رنگ‌های غنی‌تر و سیاه‌های تیره‌تری تولید و همچنین از نظر مصرف انرژی بسیار بهینه‌تر از دیگر فناوری‌های ساخت صفحه‌ی نمایش عمل می‌کند. بهینه‌ بودن از نظر مصرف انرژی یک مزیت بسیار مهم برای صفحه‌ی نمایش کنسولی که خیلی وقت‌ها از باتری استفاده می‌کند است.

به گفته‌ی کارشناسان، نسخه‌ی ارتقایافته‌ی کنسول نینتندو سوییچ ممکن‌ است پنجاه الی صد دلار از کنسول اصلی گران‌تر باشد. نسخه‌ی پایه‌ی کنسول نینتندو سوییچ ۳۰۰ دلار قیمت دارد. همچنین نسخه‌ی جدید کنسول نینتندو سوییچ قرار است در سال جاری میلادی عرضه شود.

منبع: Bloomberg

The post مدل بعدی نینتندو سوییچ با چیپ‌ست جدید انویدیا و پشتیبانی DLSS خواهد آمد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala