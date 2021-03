بر اساس گزارش‌های مختلفی که توسط سایت یوروگیمر هم تائید شده‌اند، به نظر می‌رسد که بازی کال آو دیوتی امسال به دوران جنگ جهانی دوم بازخواهد گشت.

طبق گزارشی که سایت Modern Warzone منتشر کرده است، قسمت جدید کال آو دیوتی که در سال جاری عرضه‌ خواهد شد، قرار است توسط استودیو اسلج‌همر گیمز (Sledgehammer Games) ساخته شود. استودیویی که بازی موفق Call of Duty: WW2 را هم در سال ۲۰۱۷ تولید کرده بود. علاوه بر سایت فوق، وب‌سایت معتبر یوروگیمر هم درستی این گزارش را تائید کرده است.

این سایت همچنین اشاره می‌کند که نام رمزی این پروژه Call of Duty WW2: Vanguard است و البته قرار است این نام در آینده تغییر کند و نام اصلی بازی این‌گونه نخواهد بود. با این حال، نظر یوروگیمر در این زمینه کمی متفاوت است. یوروگیمر باور دارد که اگرچه ممکن است این ادعا درست از آب درآید اما در حال حاضر برنامه‌ی اکتیویژن این است که پسوند Vanguard در نام اصلی بازی هم وجود داشته باشد. باید منتظر بمانیم و ببینیم تصمیم نهایی اکتیویژن و سازندگان بازی درباره‌ی این موضوع چه خواهد بود.

Modern Warzone در ادامه‌ی ادعاهای خود می‌گوید که اگرچه بازی با موضوع جنگ جهانی دوم ساخته شده است اما در بازه‌ی زمانی دیگری رخ می‌دهد که در آن جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ میلادی تمام نشده است و وقایع این قسمت در دهه‌ی ۵۰ میلادی رخ می‌دهد. این یکی از موارد دیگری است که اختلاف‌نظری بین دو منبع گفته‌شده وجود دارد. یوروگیمر می‌گوید که این جزییات کاملاً درست نیست و وقایع Vanguard قرار است در مکان و زمان اصلی و سنتی جنگ‌ جهانی دوم جریان داشته باشد.

بخواهیم به سال‌های اخیر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که لو رفتن اطلاعات قسمت‌های این مجموعه قبل از معرفی رسمی اتفاق سابقه‌دار و رایجی بوده است. در واقع، سایت یوروگیمر در هر ۵ سال اخیر توانسته قبل از معرفی رسمی جزییاتی را از قسمت جدید این مجموعه‌ی پرطرفدار اعلام کند. موضوعی که این بار همه‌ی منابع روی آن تأکید و اتفاق‌نظر دارند، این است که قسمت جدید کال آو دیوتی درباره‌ی جنگ جهانی دوم خواهد بود و در حوالی آن زمان جریان دارد. با این اوصاف Vanguard (اگر نام اصلی این قسمت باشد) دومین بازی از مجموعه‌ی کال آو دیوتی است که در دهه‌ی اخیر درباره‌ی جنگ جهانی دوم ساخته شده است. این در حالی است که وقایع دو قسمت اخیر یعنی Modern Warfare و Black Ops Cold War به‌ ترتیب در زمان حال و دیگری در دهه‌ی ۸۰ میلادی رخ داده بودند.

با توجه به موفقیت‌های عظیم و جامعه‌ی بزرگ طرفداران بازی «کال او دیوتی وارزون»، پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا قسمت جدید کال آو دیوتی هم به همراه وارزون عرضه خواهد شد یا خیر. قسمت قبلی یعنیBlack Ops Cold War با بازی محبوب بتل‌ رویال وارزون ادغام شد بود و آن را درون خود می‌دید. هرچند در این زمینه مشکلاتی وجود داشت اما این اقدام به‌صورت مشخص باعث شد تا فروش بازی به شکل قابل‌توجهی بالا رود.

نکته‌ی جالب دیگر این است که با توجه مضمون و برهه‌ی زمانی اتفاقات یعنیBlack Ops Cold War، نقشه‌‌ وارزون با تم دهه‌ی ۸۰ میلادی تغییراتی کرد تا در این زمینه با بازی بلک آپس همخوانی داشته باشد. اگر اکتیویژن تصمیم بگیرد که وارزون را در قسمت جدید هم قرار دهد، این یعنی ممکن است تغییراتی با مضمون جنگ جهانی دوم در کال آو دیوتی وارزون ببینیم؟

اگرچه اکتیویژن هنوز واکنش خاصی به این گزارش‌ها نشان نداده است اما در گذشته آن‌ها تأکید کرده بودند که قسمت جدید کال آو دیوتی در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد که البته این موضوع چیز دور از انتظاری هم نبود.

منبع: Eurogamer

The post کال آو دیوتی امسال به دوران جنگ جهانی دوم بازخواهد گشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala